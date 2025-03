Toàn tỉnh Nghệ An còn khoảng trên dưới 90 xã, giảm hơn 300 xã so với hiện tại Toàn tỉnh Nghệ An còn khoảng trên dưới 90 xã, giảm hơn 300 xã so với hiện tại

Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất nước. Tỉnh Nghệ An hiện có 412 phường, xã. Địa phương này dự kiến phương án sắp xếp xuống còn 88 đến 95 đơn vị hành chính cấp xã.