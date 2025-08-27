Tổng Bí thư Tô Lâm: Các đại biểu Quốc hội lão thành là “kho báu” của ký ức nghị trường

Sáng nay, 27/8, lần đầu tiên, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì cuộc gặp mặt với gần 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ.

Mỗi đạo luật, nghị quyết có dấu ấn mồ hôi, công sức của các đại biểu Quốc hội

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và các bậc tiền bối đã khai mở con đường độc lập, tự do; tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã hy sinh vì Tổ quốc. Chính từ những hy sinh to lớn ấy, chúng ta mới có một Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, có một Quốc hội- Cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, là nơi kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Phạm Thắng

Từ cuộc Tổng tuyển cử lịch sử ngày 6/1/1946, cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên trong lịch sử nước ta, Quốc hội đã quyết nghị những vấn đề hệ trọng nhất của quốc gia: thông qua Hiến pháp, xác lập nền tảng pháp lý cho một nhà nước độc lập; quyết định đường lối, chính sách lớn; giám sát tối cao hoạt động của bộ máy nhà nước; đồng thời thông qua đối ngoại nghị viện, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, rồi thời kỳ thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bước vào công cuộc Đổi mới và hội nhập sâu rộng, Quốc hội luôn đồng hành cùng dân tộc, là nơi những quyết sách trọng đại thể theo ý chí và nguyện vọng của nhân dân được thảo luận dân chủ, thông qua thận trọng, triển khai quyết liệt.

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt đại biểu Quốc hội các thế hệ

"Hôm nay, chúng ta tôn vinh Quốc hội không chỉ như một thiết chế quyền lực nhà nước cao nhất, mà trước hết là một Ngôi nhà chung của những người đại biểu nhân dân - đã từng mang trên vai trách nhiệm nặng nề mà cao quý: lắng nghe dân, nói tiếng nói của dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của dân.

Trong mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết có dấu ấn mồ hôi, công sức, trí tuệ tập thể của biết bao thế hệ đại biểu; là kết tinh của những chuyến đi cơ sở sống với nhân dân, thở với nhịp thở của nhân dân, những phiên thảo luận nhiều ngày, những câu chữ được cân nhắc kỹ càng để vừa đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, vừa đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, tinh gọn, sáng rõ", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đặc biệt tri ân các đại biểu lão thành -những người đã đi qua một phần chiều dài của lịch sử Quốc hội nước ta, qua những giai đoạn đầy thử thách: cải cách ruộng đất, công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh, thống nhất đất nước, những năm tháng khó khăn đầu Đổi mới, rồi bước ngoặt hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

"Các bác, các đồng chí là tấm gương sáng về khí phách, trí tuệ, liêm chính và tận tuỵ với Tổ quốc, với Nhân dân. Những câu chuyện đời, những kinh nghiệm xương máu, những bài học thành công và cả những bài học không thành công đều vô cùng quý báu đối với lớp lớp đại biểu hôm nay và mai sau".

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ. Ảnh: Phạm Thắng

Theo Tổng Bí thư, "sự hiện diện của gần 2.000 đại biểu, có nhiều mái đầu bạc trắng, những đôi mắt ấm áp ánh tương lai, đó là các bác, các anh chị, các đồng chí nguyên đại biểu Quốc hội từ khóa II, khóa III tới nay, các đồng chí lão thành chính là “kho báu” của ký ức nghị trường, là “thư viện sống” của lập pháp Việt Nam. Mỗi câu chuyện chia sẻ hôm nay, mỗi dòng ghi chép các đồng chí để lại, mỗi góp ý thẳng thắn trong một dự thảo luật, tất cả đều quý giá, ý nghĩa. Tổng Bí thư mong "được lắng nghe nhiều hơn, được học hỏi nhiều hơn, được soi mình vào tấm gương các đồng chí nhiều hơn, để con đường phía trước vững chãi hơn, rộng mở hơn".

Tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng thông tin tới các đại biểu về một số thành tựu, định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới, đặc biệt là việc phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII và chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đảm bảo thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra, nhất là 3 phương hướng cụ thể, gồm: Bảo đảm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn hòa bình, ổn định, trật tự xã hội; Phát triển đất nước nhanh và bền vững và Không ngừng nâng cao, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao về đời sống vật chất tinh thần của nhân dân - đây cũng chính là mục tiêu cao nhất của Đảng, của chủ nghĩa xã hội.

"Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là dịp để ôn lại quá khứ, để chiếu rọi tương lai. Từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường, từ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do” đến mục tiêu phấn đấu “Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc, sánh vai các cường quốc năm châu”, chúng ta đang đi trên một hành trình nối dài khát vọng".

Các đại biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Phạm Thắng

Quốc hội Việt Nam tiếp tục xứng đáng là niềm tin của Nhân dân

Nhấn mạnh như vậy, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng chỉ rõ, trên hành trình đó, "Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế; phải dám mở đường, dám sửa đường, dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ".

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gay gắt, biến đổi khí hậu phức tạp, khoa học, công nghệ bứt phá, Tổng Bí thư nêu rõ, chúng ta không thể “đi sau, về muộn". Chúng ta phải “đi cùng thời đại”, thậm chí “đi tắt đón đầu”, “đi trước mở đường” ở những lĩnh vực đặc thù.

Chúng ta phải lấy khoa học công nghệ, tinh thần, trí tuệ Việt Nam nền tảng, làm khâu “đột phá khẩu”, phải tập trung phát triển dữ liệu mở; chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; năng lượng tái tạo và công nghệ tiết kiệm năng lượng; công nghiệp bán dẫn; công nghệ sinh học; logistics thông minh; nông nghiệp xanh, tuần hoàn; du lịch chất lượng cao; y tế dự phòng và chăm sóc sức khoẻ toàn dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ghi nhớ và trân quý những đóng góp to lớn của các đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ. Ảnh: Phạm Thắng

Khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ghi nhớ và trân quý những đóng góp to lớn của các đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng, các bác, các anh chịu, dù đã nghỉ hưu, đã chuyển công tác, các đồng chí tiếp tục đồng hành, tiếp tục góp trí, góp tâm, góp kế, góp công với Quốc hội, với Đảng, với Nhân dân, để trí tuệ, uy tín, trải nghiệm của các đồng chí được truyền lửa cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ; ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu, từng đại biểu Quốc hội trong suốt thời gian qua.

Tổng Bí thư mong muốn và tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang, với bản lĩnh chính trị vững vàng, với trí tuệ tập thể, với khát vọng đổi mới và tinh thần phục vụ Nhân dân, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục xứng đáng là niềm tin của Nhân dân, là hiện thân sinh động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước nhanh và bền vững.