MTTQ Việt Nam lấy ý kiến về quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND

Ngày 21/8, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Hoàng Công Thủy đã chủ trì Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) cấp xã ở thôn, Tổ dân phố; việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung; Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; GS.TS Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm HĐTV về Dân chủ - Pháp luật chủ trì hội nghị.

Lưu ý việc lấy ý kiến cử tri tại các khu dân cư sau sáp nhập

Ông Hoàng Công Thủy nhấn mạnh, để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thực hiện sự phân công của Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được giao xây dựng 2 văn bản quy phạm pháp luật.

Các Dự thảo Nghị quyết này là các văn bản hướng dẫn rất quan trọng, là nền tảng để thực hiện các bước tiếp theo của quy trình bầu cử, đảm bảo dân chủ, thống nhất, minh bạch, đúng pháp luật trong toàn bộ quá trình thực hiện công tác bầu cử, nhất là đối với việc tham gia vào công tác bầu cử của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, là cơ sở pháp lý để nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và thực hiện thành công cuộc bầu cử.



Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến, trong đó tập trung vào các quy định nhằm nâng cao, đổi mới chất lượng đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp trong thời gian tới, phục vụ mục tiêu hướng tới kỷ nguyên phồn vinh, hạnh phúc của đất nước.

Ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa xã hội phát biểu tại hội nghị.

Đối với Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung, các ý kiến tập trung: Xác định thẩm quyền triệu tập và chủ trì hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, bảo đảm đúng thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan; thống nhất với các quy định tại Luật bầu cử (sửa đổi); Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi)...

Đại biểu cũng thảo luận, thống nhất về hình thức tổ chức hội nghị cử tri phù hợp với bối cảnh thực tiễn và thẩm quyền quyết định hình thức tổ chức hội nghị, nhất là việc quy định cụ thể cách thức tổ chức lấy ý kiến trong trường hợp bất khả kháng do tình hình dịch bệnh, thiên tai không thể tổ chức hội nghị trực tiếp.

Song song với đó, thống nhất về quy định số lượng cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; số lượng cử tri tại Hội nghị cử tri giới thiệu người của thôn, tổ dân phố ứng cử đại biểu HĐND cấp xã (việc quy định số lượng cử tri tối thiểu sao cho phù hợp đảm bảo tính đại diện nhưng cũng cần đảm bảo yếu tố cơ sở vật chất tại khu dân cư. Đặc biệt lưu ý đến các khu dân cư sau sáp nhập quy mô lớn dân cư lớn, địa bàn rộng).

Ông Nguyễn Quang Huân, Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Khoa học công nghệ và chuyển đổi số, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đề nghị quy định rõ hơn thành phần họp giới thiệu người ứng cử ĐBQH

Đối với Nghị quyết liên tịch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, các ý kiến thống nhất sự cần thiết phải điều chỉnh các mốc thời gian thực hiện quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đảm bảo thống nhất với các mốc thời gian được quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND (sửa đổi, bổ sung) và phù hợp với ngày bầu cử đã được ấn định là ngày 15/3/2026.

Ông Vũ Trọng Kim, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đa số ý kiến đều thể hiện sự đồng tình với quy định về thành phần họp giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu HĐND tại dự thảo; một số ý kiến cho rằng cần phải có quy định rõ hơn, cụ thể hơn để thuận lợi cho quá trình thực hiện.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu tham dự Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy khẳng định, đây là những ý kiến xác đáng, đúng trọng tâm, đi thẳng vào từng vấn đề, từng nội dung quy định tại các dự thảo Nghị quyết, giúp Ban Thường trực có đầy đủ thông tin hơn, nắm bắt những vấn đề còn chưa thống nhất trong cách hiểu, cách trình bày tại dự thảo các Nghị quyết để tiếp tục nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh kịp thời trong quá trình xây dựng dự thảo các Nghị quyết.

GS.TS Phan Xuân Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

“Ban Thường trực rất trân trọng và cảm ơn ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, hiểu biết sâu sắc và nhiều kinh nghiệm thực tiễn phong phú về công tác Mặt trận và công tác bầu cử của các cụ, các vị, các chuyên gia, nhà khoa học”, ông Hoàng Công Thủy nhấn mạnh

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy đề nghị bộ phận thường trực Tổ biên tập xây dựng 2 dự thảo Nghị quyết rà soát kỹ lưỡng các văn bản, nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý tại hội nghị để hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết, bảo đảm hướng dẫn cụ thể, đầy đủ các bước trong quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử; bảo đảm việc hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử được khách quan, dân chủ, đúng pháp luật và bảo đảm chất lượng của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND;

Đồng thời, hướng dẫn cụ thể, đầy đủ các quy định về việc tổ chức hội nghị cử tri; giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, bảo đảm Luật được thi hành thống nhất, đồng bộ, hiệu quả.