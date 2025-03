Tổng Bí thư Tô Lâm: "Cái được lớn nhất của Đảng bộ Đà Nẵng là được lòng dân"

Ngày 29/3, TP.Đà Nẵng đã tổ chức sự kiện kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP.Đà Nẵng (28/3/1930 - 28/3/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng thành phố (29/3/1975 - 29/3/2025).

Sự kiện có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương - Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Nguyễn Hòa Bình, Chủ nhiệm UBKTTW - Nguyễn Duy Ngọc, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an và nhiều lãnh đạo Bộ ngành Trung ương.

Đà Nẵng luôn giữ vị trí quan trọng trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

Tại sự kiện, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Đà Nẵng.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Đà Nẵng. Ảnh: Đình Thiên

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đà Nẵng luôn giữ vị trí quan trọng trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước đã trao tặng nhiều danh hiệu cao quý cho Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố.

"Đà Nẵng đã tạo ra kỳ tích sông Hàn ở Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội với mô hình 5 cao, gồm tri thức cao, văn hóa cao, thu nhập cao, quản trị cao và mức sống cao. Những thành quả đó là kết tinh của trí tuệ, công sức, tâm huyết sự trăn trở phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ lãnh đạo địa phương và nhân dân toàn thành phố vì mục tiêu chung là hạnh phúc ấm no của nhân dân", Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Cũng theo Tổng Bí thư Tô Lâm, những kết quả Đà Nẵng đạt được thể hiện sự năng động, tuy duy nhạy bén, tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ dám làm, biết làm và dám chịu trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền là bài học lớn về phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận, thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng TP.Đà Nẵng. Ảnh: Viết Niệm

"Có thể nói cái được lớn nhất của Đảng bộ Đà Nẵng là được lòng dân và đó chính là niềm tự hào đáng trân trọng của nhân dân Đà Nẵng anh hùng. Đây là tiền đề để tạo ra sức mạnh tổng hợp để Đà Nẵng phát triển nhanh và toàn diện trong những năm tiếp theo.

Những thành quả mà Đà Nẵng đạt được không chỉ có ý nghĩa với thành phố Đà Nẵng mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của khu vực và cả nước. Đảng và Nhà nước đánh giá cao lòng yêu nước nồng nàn, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sự cống hiến to lớn của nhân dân, lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng trong mỗi chặng đường lịch sử vẻ vang của đất nước", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Đà Nẵng đứng trước vận hội mới

Vẫn theo Tổng Bí thư Tô Lâm, thành phố Đà Nẵng đang đứng trước những vận hội mới khi Trung ương có nhiều quan tâm, với những chủ trương, cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội, đặc biệt là chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, mở rộng không gian để tạo điều kiện cho Thành phố phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu thành phố Đà Nẵng cần tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị Thành phố phải phát huy hiệu lực, hiệu quả để cơ quan chính quyền gần dân và phục vụ nhân dân tốt hơn. Đây là cuộc cách mạng quan trọng cần được thực hiện quyết liệt, khẩn trương, có ý nghĩa quyết định trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng và của đất nước trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, Thành phố cần triển khai một cách bài bản và hiệu quả, đồng bộ các nghị quyết, chủ trương, định hướng của Trung ương về xây dựng và phát triển Đà Nẵng gắn với đổi mới tư duy, tầm nhìn chiến lược, quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển; nhận diện đầy đủ, chính xác các tiềm năng, lợi thế của mình để chủ động nghiên cứu, đề xuất Trung ương hoàn thiện các thể chế, ban hành các cơ chế, chính sách, tạo ra không gian, động lực phát triển mới; đồng thời đẩy mạnh các mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực và nguồn lực chủ yếu để phát triển nhanh, bền vững, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, kinh tế đêm, các lĩnh vực kinh tế mới nổi; xác định kinh tế tư nhân là chiến lược lâu dài, tạo động lực phát triển.

Tổng Bí thư đề nghị Đà Nẵng cần đánh thức tiềm năng về con người, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống cách mạng, phẩm chất con người xứ Quảng tự lực, tự cường, tự tin, sáng tạo, linh hoạt; khơi dậy tinh thần cống hiến vì quê hương đất nước, "dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới", quyết liệt hành động và chịu trách nhiệm vì mục tiêu chung.

Thành phố cũng cần tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút các chuyên gia trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính, đào tạo lao động có tay nghề cao đáp ứng với yêu cầu thị trường và của nhà đầu tư; xem đây là vũ khí mạnh nhất nhằm thay đổi, phát triển Đà Nẵng trong thời đại công nghệ số và đổi mới sáng tạo, xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm sáng về mô hình chính quyền số, đô thị thông minh và nền hành chính hiện đại. Tăng cường liên kết vùng, phát triển theo tư duy không biên giới hành chính giữa các địa phương.

Song hành với phát triển kinh tế, Đảng bộ, chính quyền Thành phố đặc biệt chú trọng đến phát triển văn hóa con người Đà Nẵng; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân gắn liền với các chương trình đậm tính nhân văn riêng có của Thành phố; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ hòa bình ổn định của đất nước và khu vực.