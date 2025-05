Tổng Bí thư Tô Lâm: Cần thúc đẩy '5 kết nối' trong hợp tác giữa Việt Nam – Kazakhstan

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu về chính sách tại Học viện Hành chính Công trực thuộc Tổng thống Kazakhstan. Ảnh: TTXVN.

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Kazakhstan, chiều tối 6/5 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và có bài phát biểu chính sách tại Học viện Hành chính công trực thuộc Tổng thống Kazakhstan.

Học viện Hành chính công trực thuộc Tổng thống Kazakhstan là cái nôi đào tạo và nghiên cứu hàng đầu, chuyên đào tạo cán bộ quản lý cấp cao cho khu vực công của Kazakhstan. Trải qua hơn 3 thập kỷ phát triển, Học viện đã vươn lên trở thành cơ sở đào tạo sau đại học hàng đầu của khu vực, góp phần quan trọng định hình tư duy lãnh đạo, quản trị đất nước, trở thành biểu tượng của sự đổi mới và khát vọng phát triển mạnh mẽ của Kazakhstan.

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước đã mở ra chương mới trong lịch sử quan hệ song phương. Hai nước cùng chia sẻ nhiều điểm tương đồng về vị trí địa chiến lược, lịch sử phát triển và văn hóa; đều đề cao truyền thống hiếu học, lòng hiếu khách cũng như tinh thần đoàn kết. Việt Nam và Kazakhstan cũng đều đã vượt qua những giai đoạn kinh tế khó khăn và vươn lên mạnh mẽ nhờ tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

Đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Kazakhstan qua bước tiến ấn tượng trong các thập kỷ vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Việt Nam quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đột phá 8% trở lên trong năm 2025 và duy trì ở mức hai con số trong những năm tiếp theo; phấn đấu trở thành nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Việt Nam gắn kết tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đồng thời coi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực chủ chốt của phát triển.

Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cùng với tạo đột phá trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế được xác định là "3 trụ cột chiến lược" nhằm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: "Ổn định lâu dài - Phát triển bền vững - Đời sống nâng cao".

Theo Tổng Bí thư, để hướng tới tương lai, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Kazakhstan cần được triển khai bằng những nội dung hợp tác thực chất, hiệu quả, qua đó trở thành một hình mẫu hợp tác Nam - Nam giữa Đông Nam Á và Trung Á.

Trên tinh thần đó, nhằm triển khai Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Kazakhstan, hợp tác giữa hai nước cần thúc đẩy 5 "kết nối" trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo, giảng viên, học viên Học viện Hành chính Công trực thuộc Tổng thống Kazakhstan. Ảnh: TTXVN.

Đầu tiên là kết nối con người bao gồm kết nối giữa lãnh đạo hai nước, kết nối giữa các cơ quan và kết nối giữa nhân dân hai nước.

Trong khuôn khổ này, hai nước cần tăng cường đối thoại chính trị thường xuyên và thực chất ở cấp cao, đặc biệt là giữa các lãnh đạo cấp cao nhất, cũng như trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân; qua đó nâng cao hơn nữa tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước; cần phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Kazakhstan và cơ chế tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao.

Hai bên cũng nên nghiên cứu thiết lập các cơ chế đối thoại mới như đối thoại quốc phòng, an ninh, kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ và hợp tác giữa các địa phương.

Đồng thời, hai nước cần đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa nghệ thuật và phát triển du lịch, qua đó tăng cường giao lưu nhân dân, vun đắp tình cảm và hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tiếp theo là kết nối hai nền kinh tế nhằm khai thác tối đa tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên. Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam mong muốn cùng Kazakhstan thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trở thành trụ cột quan trọng của quan hệ song phương, tương xứng với tiềm năng của mỗi nước.

Hai nước cần tích cực nghiên cứu khả năng mở rộng trao đổi giữa các sản phẩm nông nghiệp của Kazakhstan và thủy sản của Việt Nam, phù hợp với thế mạnh của mỗi nước.

Bên cạnh đó, cần thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khai khoáng, một lĩnh vực rất giàu tiềm năng, nhằm phát triển hợp tác kinh tế - thương mại song phương. Việt Nam cũng mong muốn Kazakhstan hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển mô hình trung tâm tài chính quốc tế.

Kết nối về cơ sở hạ tầng, giao thông - vận tải cũng như hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng khác như năng lượng nhằm phát huy lợi thế vị trí địa lý của hai nước. Hai nước cần tận dụng lợi thế sẵn có của mỗi khu vực; mong hai nước tiếp tục tạo điều kiện để các tập đoàn dầu khí quốc gia tăng cường hợp tác và giới thiệu cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) những dự án thăm dò, khai thác tiềm năng. Hợp tác về tìm kiếm, khai thác và chuyển giao công nghệ năng lượng có thể sớm trở thành một trụ cột hợp tác giữa hai nước.

Kết nối chính sách thông qua hợp tác về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hai nước cần ưu tiên hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng tới xây dựng một thế hệ trẻ năng động, có kỹ năng khởi nghiệp và khả năng hội nhập trong kỷ nguyên số, lực lượng sẽ trở thành động lực tăng trưởng và nhịp cầu kết nối tương lai Việt Nam – Kazakhstan.

Tổng Bí thư kỳ vọng các viện nghiên cứu, các trường đại học và doanh nghiệp hai nước sẽ tăng cường phối hợp trong các chương trình nghiên cứu chung, nhất là về công nghệ xanh, năng lượng sạch và công nghệ mới; cần thúc đẩy hợp tác giữa Học viện Hành chính công trực thuộc Tổng thống Kazakhstan và các trường đại học hàng đầu của Việt Nam trong các lĩnh vực hành chính công, kinh tế, quan hệ quốc tế và kỹ năng lãnh đạo. Việc tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ nghiên cứu và dự báo về các vấn đề hai bên cùng quan tâm sẽ mang lại những lợi ích thiết thực, góp phần nâng tầm quan hệ song phương trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư cho rằng kết nối liên khu vực, phát huy vai trò và tầm ảnh hưởng của hai nước để mở rộng hợp tác giữa Đông Nam Á và Trung Á, đồng thời nâng cao vị thế, tiếng nói của các nước phương Nam. Hai nước cần tiếp tục cùng nhau đề cao chủ nghĩa đa phương, bảo đảm lợi ích chính đáng của các quốc gia đang phát triển. Đồng thời, hai nước cần chủ động, tích cực cùng cộng đồng quốc tế giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, cũng như phòng, chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia.

Việt Nam và Kazakhstan sẽ tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương. Với vai trò là thành viên tích cực của ASEAN, Việt Nam hoan nghênh mọi nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Kazakhstan, đồng thời sẵn sàng làm cầu nối để tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa ASEAN, Đông Nam Á với Trung Á theo hướng thực chất, hiệu quả và cùng có lợi.

Bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà Kazakhstan đã đạt được trong thời gian qua, trong đó có những đóng góp quan trọng của Học viện Hành chính công trực thuộc Tổng thống Kazakhstan, Tổng Bí thư tin tưởng Học viện sẽ tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong việc thúc đẩy giáo dục và tiến bộ khoa học tại Kazakhstan cũng như trong khu vực.

Nhắc câu ngạn ngữ của nhân dân Kazakhstan "Cây đứng vững nhờ có rễ, người vững vàng nhờ có bạn”, Tổng Bí thư cho biết tinh thần ấy cũng được Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam - khẳng định bằng lời dạy bất hủ: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công".

Tinh thần hữu nghị, đoàn kết và hợp tác chân thành chính là sợi dây gắn kết bền chặt giữa Việt Nam và Kazakhstan trong kỷ nguyên mới.

Với sự nỗ lực của cả hai bên, đặc biệt là của các thế hệ trẻ, đại diện cho tương lai hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Kazakhstan sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bay cao như "đôi cánh đại bàng trên thảo nguyên Saryarka, trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa hai khu vực Đông Nam Á và Trung Á, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước và góp phần vào hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.