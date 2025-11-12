Tổng thống một nước châu Âu cảnh báo nóng các nước EU đang tích cực chuẩn bị cho chiến tranh với Nga





Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić. Ảnh Dimitrije Goll

"Khi phân tích các sự kiện, tôi đi đến kết luận rằng chiến tranh giữa châu Âu và Nga đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn", Tổng thống Vučić nói.

Đây là cách ông bình luận về tuyên bố của Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp Fabien Mandon rằng lực lượng vũ trang của nước này phải chuẩn bị cho một cuộc đụng độ có thể xảy ra trong vòng ba đến bốn năm tới trong bối cảnh "mối đe dọa từ Nga".

Người đứng đầu nhà nước lưu ý rằng trong tình hình quốc tế hiện nay, Belgrade không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường khả năng phòng thủ của mình.



"Chúng ta phải tiếp tục củng cố quân đội. Chúng ta đang trang bị vũ khí một cách khôn ngoan. Chúng ta phải tiếp tục đầu tư mạnh mẽ để bảo vệ đất nước", ông Vučić nói thêm.

Trong những năm gần đây, Nga đã ghi nhận những hoạt động chưa từng có của NATO dọc theo biên giới phía tây nước này. Liên minh đang mở rộng các sáng kiến ​​và gọi đây là hành động răn đe xâm lược. Moscow đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc khối này tăng cường lực lượng tại châu Âu. Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố sẵn sàng đối thoại với NATO, nhưng trên cơ sở bình đẳng, và yêu cầu phương Tây từ bỏ chính sách quân sự hóa lục địa này.