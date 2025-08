Tại Bệnh viện Nhân dân 115, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM chủ trì buổi hội thảo với sự tham dự của đại diện Công an TP.HCM (PA03), cùng lãnh đạo các bệnh viện lớn như Chợ Rẫy, Đại học Y Dược TP.HCM và nhiều bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối.

Không có nhân viên y tế tiếp tay với cò mồi

Phát biểu tại hội thảo, lãnh đạo các bệnh viện thẳng thắn chia sẻ khó khăn trong việc kiểm soát dòng người bệnh, đặc biệt ở khu vực cổng – nơi "cò" dễ tiếp cận bệnh nhân nhất.

Sở Y tế TP.HCM khẳng định đây là vấn nạn gây tổn hại nghiêm trọng quyền lợi người bệnh, uy tín bệnh viện và ảnh hưởng chất lượng phục vụ của toàn ngành. Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng nhấn mạnh: "Không có hiện tượng nhân viên y tế tiếp tay với "cò mồi" trong các bệnh viện công lập của thành phố".

Ông Thượng cũng ghi nhận nỗ lực của các bệnh viện đã sạch bóng "cò" như Bệnh viện Nhi Đồng 1, Hùng Vương, Nhi Đồng 2. Sở Y tế cũng gửi lời cảm ơn Công an TP.HCM và công an các địa phương đã phối hợp tích cực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự khu vực bệnh viện.

Người dân TP.HCM nhận thuốc tại trạm y tế. Ảnh: T.H

6 giải pháp trọng tâm đánh bay "cò" bệnh viện tại TP.HCM

Để đẩy lùi triệt để vấn nạn "cò", Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng chỉ đạo tất cả bệnh viện công lập cần đồng loạt triển khai 6 nhóm giải pháp trọng tâm:

Đẩy mạnh chuyển đổi số: Các bệnh viện cần triển khai đặt lịch hẹn từ xa qua ứng dụng (app), website hoặc tổng đài. Đây được xem là giải pháp căn cơ, giúp loại bỏ môi trường hoạt động của "cò" và đồng thời đánh giá chất lượng phục vụ. Nhiều bệnh viện đã có ứng dụng cho phép bệnh nhân chọn bác sĩ, giờ khám, thanh toán trực tuyến và nhận phiếu khám điện tử.

Đơn giản hóa quy trình: Hướng tới mô hình "một bước" hoặc "không bước" (bệnh nhân đến thẳng phòng khám khi có định danh điện tử) đối với một số bệnh lý nhạy cảm như sản khoa, nam khoa. Quy trình gọn gàng, ít điểm chờ sẽ là rào chắn hiệu quả ngăn "cò".

Trả kết quả cận lâm sàng trong ngày: Nâng cao năng lực xét nghiệm, tích hợp hệ thống vào phần mềm chỉ định của bác sĩ để bệnh nhân biết trình tự, vị trí, thời gian cụ thể. Các bệnh viện như Đại học Y Dược, Hùng Vương, Nhi Đồng 1 đã triển khai hiệu quả mô hình này.

Tổ chức khám bệnh thông tầm: Khám liên tục từ sáng sớm đến chiều, đặc biệt ưu tiên người lao động và bệnh nhân từ tỉnh xa. Mục tiêu giúp người bệnh hoàn tất quy trình trong một buổi, giảm chờ đợi, chen lấn và ngăn chặn sự tiếp cận trái phép của "cò".

Phối hợp Công an TP.HCM lắp camera thông minh: Sở Y tế đề nghị phối hợp triển khai hệ thống camera nhận diện người ra vào, hỗ trợ giám sát an ninh và quản lý luồng bệnh nhân tại các bệnh viện lớn.

Đầu tư cơ sở vật chất lâu dài: Về lâu dài, ngành y tế TP.HCM sẽ tiếp tục đề xuất đầu tư mở rộng, xây mới các bệnh viện đang quá tải, xuống cấp và xây thêm cơ sở các bệnh viện tuyến cuối để giảm áp lực, rút ngắn thời gian chờ và nâng cao chất lượng phục vụ.

Dòng người đổ xô đến khám bệnh tại Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM. Ảnh: Nguyệt Minh

Nâng cao trải nghiệm người bệnh và vai trò cộng đồng

Song song với các giải pháp trên, các bệnh viện được yêu cầu duy trì đội ngũ chăm sóc khách hàng, bộ phận công tác xã hội, tình nguyện viên và khảo sát người bệnh không hài lòng để hỗ trợ bệnh nhân từ những chi tiết nhỏ nhất.

Sở Y tế TP.HCM đặc biệt đánh giá cao vai trò của báo chí, truyền thông trong việc phát hiện, phản ánh và đồng hành xây dựng môi trường khám chữa bệnh minh bạch. Báo chí không chỉ giám sát xã hội mà còn là cầu nối giúp người dân hiểu đúng quy trình, cảnh giác với "cò" và không tiếp tay cho các hành vi sai trái.

Sở Y tế kêu gọi người dân không tiếp xúc hoặc làm theo hướng dẫn của người lạ trước cổng bệnh viện. Người dân chỉ nên đặt hẹn và nhận hướng dẫn qua các kênh chính thức của bệnh viện. Khi phát hiện hành vi bất thường, người dân có thể phản ánh qua đường dây nóng của bệnh viện hoặc liên hệ Sở Y tế qua số điện thoại 0967.771.010 hoặc 0989.401.155.

Cuộc chiến chống "cò khám bệnh" không chỉ dừng lại ở việc xử lý hiện tượng mà còn là bước chuyển mình của hệ thống y tế công lập theo hướng minh bạch, lấy người bệnh làm trung tâm. Sở Y tế TP.HCM cam kết tiếp tục đồng hành cùng các bệnh viện, lực lượng chức năng và người dân để xây dựng môi trường bệnh viện văn minh, công bằng và an toàn.