Sau vụ cháy ở chung cư Độc Lập, 8 người chết, người dân nơi đây đã tháo dỡ lồng sắt, chuồng cọp. Ảnh: CH

Ngày 11/7, Công an TP.HCM cho biết sẽ đồng loạt ra quân tuyên truyền PCCC và CNCH, vận động tháo gỡ lồng sắt, “chuồng cọp”, mở lối thoát nạn thứ 2 tại các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ trên địa bàn.

Theo kế hoạch, trong ngày ra quân, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM (PC07) sẽ phối hợp với các địa phương tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ hoặc mở lối thoát nạn (loại cửa mở bản lề có cánh) các lồng sắt “chuồng cọp” tại các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, hộ gia đình trên địa bàn.

Cạnh đó, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, ý thức trách nhiệm với phòng ngừa cháy, nổ cho người dân bằng nhiều hình thức; hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng "HELP 114", đăng ký, theo dõi Website, Zalo, Fanpage, Kênh Youtube Phòng PC07 cho người dân. Đồng thời, vận động 100% nhà ở hộ gia đình trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ thô sơ phá dỡ; có phương án xử lý tình huống cháy, nổ, thoát nạn an toàn.

Cùng với đó, đẩy mạnh xây dựng mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC, Điểm chữa cháy công cộng", vận động người dân tích cực tham gia mô hình "Nhà tôi 3 có" nhằm chủ động tổ chức chữa cháy ban đầu khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Động thái này được thực hiện sau khi xảy ra vụ cháy ở cư xá Độc Lập, phường Phú Thọ Hoà, TP.HCM khiến 8 người tử vong. Mới đây, UBND TP.HCM cũng ban hành văn bản về tăng cường công tác PCCC & CNCH đối với loại hình nhà chung cư, nhà chung cư cũ, nhà ở nhiều căn hộ trên địa bàn.

Vì sao việc cải tạo các chung cư cũ tại TP.HCM còn chậm?

Trong đó, Công an TP.HCM được giao tổ chức tổng rà soát, phân công, phân cấp quản lý về PCCC, tổ chức kiểm tra điều kiện an toàn về PCCC và CNCH kết hợp hướng dẫn Ban Quản trị, Ban Quản lý, chủ căn hộ và người dân đang sinh sống trong các chung cư thực hiện những biện pháp, giải pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH.

Khắc phục những thiếu sót, loại trừ những yếu tố, điều kiện phát sinh cháy, nổ hoặc ảnh hưởng đến thoát nạn, công tác cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố; xử lý nghiêm, triệt để những hành vi vi phạm pháp luật về PCCC & CNCH...;

Đồng thời, phối hợp, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp xã tập trung giải quyết, xử lý dứt điểm tình trạng cơi nới, lắp đặt cấu kiện vi phạm quy định về lối thoát nạn, khoảng cách an toàn PCCC, chống cháy lan; chiếm dụng các phần không gian chung, vỉa hè, đường giao thông nội bộ để sử dụng vào mục đích riêng (để xe cá nhân, kinh doanh, buôn bán...), lắp đặt các “chuồng cọp”, kiên quyết tháo dỡ hoặc tạo lối thoát nạn khẩn cấp, trả lại hiện trạng ban đầu, đảm bảo các điều kiện phục vụ công tác thoát nạn, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

"Đình chỉ hoạt động ngay những trường hợp sử dụng căn hộ chung cư để sản xuất, kinh doanh trái quy định; xử lý dứt điểm những trường hợp đưa chung cư vào hoạt động khi chưa được nghiệm thu, hoàn công công trình", Công an TP.HCM cho biết.

TP.HCM có nhiều chung cư cũ, không đảm bảo an toàn PCCC. Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã và các sở, ngành có liên quan quản lý, kiểm tra, xử lý các công trình chung cư tồn tại các vi phạm quy định về trật tự xây dựng, không đảm bảo các yêu cầu về PCCC (công trình hình thành và hoạt động trước thời điểm Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực, công trình xây dựng không đúng quy hoạch, giấy phép xây dựng, chưa được thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC…). Tham mưu, báo cáo đề xuất các giải pháp khắc phục triệt để đối với những chung cư không còn chủ thể đại diện theo pháp luật, tồn tại thiếu sót, chưa đảm bảo điều kiện an toàn PCCC, vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng...

