TP.HCM: Truy cứu trách nhiệm cá nhân, tổ chức chiếm dụng kinh phí bảo trì chung cư

UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng, quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn, trả lời các vướng mắc liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TP theo quy định.

Công an TP thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện đăng ký thường trú, tạm trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng tại các nhà chung cư trên địa bàn quản lý; hướng dẫn việc đăng ký, quản lý con dấu của Ban quản trị các nhà chung cư theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tuyên truyền hướng dẫn chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, ban quản trị nhà chung cư, các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy...

Bên cạnh đó, thực hiện góp ý về quy hoạch, góp ý thiết kế cơ sở, thẩm duyệt thiết kế, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình thi công, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy và xây dựng phương án chữa cháy của cơ quan Công an đối với các công trình theo thẩm quyền; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Ngoài ra, điều tra, truy cứu trách nhiệm theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm trong quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư, đặc biệt là hành vi chiếm dụng, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư trái quy định của pháp luật.

UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản lý, sử dụng, quản lý vận hành nhà chung cư.

Đồng thời, chủ động trong việc hướng dẫn, tổ chức kiểm tra định kỳ đối với công tác quản lý, sử dụng, quản lý vận hành nhà chung cư, tình hình an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy trong nhà chung cư; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định về công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn.

Bên cạnh đó, khẩn trương rà soát, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện việc tổ chức hội nghị nhà chung cư và thành lập ban quản trị nhà hoặc kiện toàn thành viên ban quản trị nhà chung cư đối với các chung cư đã đủ điều kiện tổ chức theo quy định. Giải quyết các tranh chấp về kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư, quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì theo quy định.