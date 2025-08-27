TP.HCM yêu cầu các phường, xã tăng cường quản lý, sử dụng nhà chung cư

Đề nghị nói trên nhằm thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM về việc tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh đối với công tác quản lý vận hành nhà chung cư, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

TP.HCM yêu cầu tăng cường quản lý trong việc vận hành các chung cư. Ảnh: H.V

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương triển khai, thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Đồng thời, tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng yêu cầu UBND các phường, xã kiểm tra, xử lý nghiêm việc chấp hành các quy định về điều kiện năng lực của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố đã được quy định, quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Bên cạnh đó, các địa phương phải đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về yêu cầu đối với thành viên Ban quản trị nhà chung cư cũng như các nội dung liên quan đến quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, cư dân đối với công tác quản lý vận hành nhà chung cư.

Công tác tuyên truyền, huấn luyện, tập huấn về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và các kỹ năng cứu hộ, thoát nạn đối với cư dân, chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư; việc bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy... để đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy trong nhà chung cư theo quy định.