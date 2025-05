Tin tức

Tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gợi mở nhiều định hướng phát triển cho tỉnh Nghệ An. Trong đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Nghệ An cần xây dựng một mô hình tăng trưởng hiện đại, có chiều sâu và năng lực thích ứng cao, dựa trên 4 trụ cột kinh tế chiến lược bao gồm kinh tế xanh - kinh tế số - kinh tế biển – kinh tế tri thức.