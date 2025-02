Công an thành phố Vinh, Nghệ An đã làm việc với người đàn ông đánh nam sinh trên đường Trần Phú.

Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Quang Trung đã phối hợp với Công an thành phố Vinh nhanh chóng điều tra để làm rõ vụ việc. Cơ quan công an xác định người đánh nam sinh là Đặng Thái Hoàng (30 tuổi).

Đặng Thái Hoàng tại cơ quan chức năng.

Nguyên nhân sự việc xuất phát từ va chạm giao thông nhỏ dẫn đến mâu thuẫn và Hoàng đánh nam sinh như hình ảnh đoạn clip ghi lại. Hiện, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý Đặng Thái Hoàng theo quy định của pháp luật.

Nạn nhân trong vụ việc là em Ng.Q.S (17 tuổi, học sinh lớp 11, trường THPT chuyên đại học Vinh). Sau khi bị đánh, Ng.Q.S được đưa vào bệnh viện đa khoa thành phố Vinh để khám và điều trị. Tại đây, S được chẩn đoán ban đầu là gãy mũi và tổn thương vùng miệng.

Theo lời của nam sinh, em mượn áo shipper của bạn để mặc vì thời tiết lạnh. Khi đi trên đường Trần Phú thì vô tình xảy ra va chạm với người đàn ông đi qua đường. Sau đó, nam sinh bất ngờ bị người đàn ông lao đến đánh tới tấp. Sự việc chỉ dừng lại khi có một người phụ nữ can ngăn.

Hình ảnh nam sinh mặc áo shipper bị người đàn ông đánh tới tấp trên đường Trần Phú, thành phố Vinh.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý sự việc theo quy định của pháp luật.