Trong một khu rừng của Đắk Lắk, bỗng xuất hiện con động vật hoang dã cực hiếm, trước chỉ thấy ở Khánh Hòa, Ninh Thuận

Sáng 20/8, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô (Đắk Lắk) phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) tổ chức lễ công bố kết quả điều tra đa dạng sinh học tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô và Ban Quản lý Rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk).

Theo đó, trong hơn hai tháng tiến hành khảo sát thực địa, đặt bẫy ảnh theo tuyến, các chuyên gia của Trung tâm tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô đã ghi nhận 789 loài thực vật có mạch, thuộc 148 họ, 494 chi; trong đó có 1 loài cực kỳ nguy cấp, 9 loài nguy cấp và 11 loài sắp nguy cấp.

Về động vật, ghi nhận 179 loài chim (19 bộ, 54 họ), trong đó có 8 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam; 30 loài thú (15 họ, 6 bộ), trong đó 22 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam; 48 loài bò sát - ếch nhái (12 họ, 2 bộ), trong đó có 22 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam.

Một cá thể bò tót quý hiếm được bẫy ảnh ghi nhận lại tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô. (Ảnh do Trung tâm cung cấp)

Còn tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng, đoàn điều tra ghi nhận 639 loài thực vật có mạch (116 họ, 443 chi); 54 loài bò sát - ếch nhái (19 họ, 4 bộ), trong đó có 14 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam; 9 loài thú (6 họ, 5 bộ), trong đó có 2 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam; 125 loài chim (17 bộ, 45 họ), trong đó có 5 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam.

Đáng chú ý, lần đầu tiên tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô đã ghi nhận một số loài thú quý hiếm: loài chim diều cá bé (nhóm IIB) được phát hiện trở lại sau hơn 20 năm; loài cheo leo lưng bạc (nhóm cực kỳ nguy cấp), trước đây chỉ được ghi nhận ở Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên.

Một cá thể cheo leo lưng bạc ghi nhận được tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô. (Ảnh do Trung tâm cung cấp).

Ông Lê Minh Tiến, Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô cho biết, kết quả điều tra lần này cơ bản đánh giá được sự đa dạng sinh học trên diện tích rừng do đơn vị quản lý. Đây là nguồn tư liệu giúp xây dựng kế hoạch quản lý và bảo vệ rừng hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô có diện tích 26.848 ha và Ban Quản lý Rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng rộng 7.800 ha. Hiện hai đơn vị đang tiến hành thủ tục sáp nhập và nâng hạng thành Vườn Quốc gia.

Cheo cheo lưng bạc còn được gọi là cheo cheo Việt Nam, tên khoa học là Tragulus versicolor. Chúng có hình dáng cơ thể giống như nai nhưng chiều dài chỉ đạt 50 cm và cân nặng 2,6kg.



Loài này có phần lông lấm chấm bạc trên lưng. Răng cửa của chúng mọc dài ra như ngà. Do không có sừng hay gạc, cheo cheo đực sử dụng răng nanh dài để tranh giành lãnh thổ hoặc thu hút bạn tình.



Cheo cheo lưng bạc là loài thú móng guốc đặc hữu duy nhất của Việt Nam và là một trong 25 loài động vật mà tổ chức Global Wildlife Conservation xem là đã biến mất và cần được tìm lại cho thế giới.

Theo: Báo Đắk Lắk