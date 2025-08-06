Trung Quốc bất ngờ tuyên bố bắt đầu giai đoạn then chốt để giải quyết khủng hoảng Ukraine

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh Sputnik

Ngày 6/8, ông Vương Nghị có cuộc điện đàm với Cố vấn đặc biệt của Tổng thống Brazil, ông Celso Amorim. Theo thông tin từ trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai bên thảo luận, trong đó có vấn đề khủng hoảng Ukraine.

"Những cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev bắt đầu, đánh dấu một bước tiến quan trọng. Hiện nay, quá trình giải quyết khủng hoảng đang bước vào giai đoạn then chốt", trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Vương Nghị.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh bản thỏa thuận gồm sáu điểm do Trung Quốc và Brazil đề xuất trước đó về giải pháp chính trị cho xung đột Ukraine "đóng vai trò tích cực trong việc làm giảm căng thẳng khủng hoảng".

Vào tháng 5/2024, Trung Quốc và Brazil cùng nhau công bố kế hoạch gồm sáu điểm nhằm tìm giải pháp chính trị cho xung đột tại Ukraine, kế hoạch này nhận được phản hồi tích cực từ hơn 100 quốc gia. Sau đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố Trung Quốc, Brazil cùng các nước khác thuộc "Nam bán cầu" sẽ thành lập một nền tảng mở mang tên "Những người bạn vì hòa bình" để thúc đẩy giải quyết khủng hoảng Ukraine.

Nga và Ukraine tổ chức ba vòng đàm phán trực tiếp, các cuộc gặp được tiến hành tại Istanbul. Kết quả của các cuộc đàm phán là hai bên trao đổi tù binh, đồng thời Nga cũng bàn giao thi thể các binh sĩ thiệt mạng cho chính quyền Kiev. Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi các dự thảo bản ghi nhớ về việc giải quyết xung đột.