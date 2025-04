Trung Quốc đáp trả mạnh mẽ Mỹ trong cuộc chiến thuế quan

Trung Quốc đã đáp trả các bước leo thang của Mỹ bằng cách áp thuế lên hàng hóa Mỹ tới 125%, đồng thời hạn chế xuất khẩu khoáng sản thiết yếu như đất hiếm cho các ngành công nghệ cao. Chính quyền Trump thì áp mức thuế lên đến 145% cho toàn bộ hàng hóa Trung Quốc, trừ chip bán dẫn và hàng điện tử tiêu dùng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) đã phát động cuộc chiến thuế quan lớn chưa từng có. Ảnh ABC News.

Trên mặt trận truyền thông, Bắc Kinh cũng không hề né tránh. Theo Washington Post, trong hai tuần qua, các nhà ngoại giao Trung Quốc đã dồn dập đăng tải các nội dung trên mạng xã hội X và Facebook — dù đây là những nền tảng bị cấm trong nước.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng đăng lại một video TikTok do AI tạo ra, mô tả công nhân Mỹ đang khổ sở may quần áo, lắp ráp điện thoại với dòng chữ: “Make America Great Again - Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Đồng thời, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) cũng thường xuyên gửi email cá nhân hóa cho các phóng viên phương Tây, nhằm truyền tải “góc nhìn Trung Quốc” về cuộc chiến thương mại.

Một đoạn video lan truyền do Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng tải trích lời cố Tổng thống Reagan năm 1985 tuyên bố: “Cách nhanh nhất để phá hủy công việc của người Mỹ là bắt đầu một cuộc chiến thương mại".



Chiến thuật mới của Trung Quốc: Nhắm thẳng vào người dân Mỹ

Khác với trước đây, Trung Quốc hiện đang tập trung truyền thông trực tiếp tới người dân Mỹ – đặc biệt là những người chỉ trích ông Trump. Một video gần đây được đăng trên Facebook bởi một quan chức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc mô tả thị trường chứng khoán Mỹ sụp đổ, người dân biểu tình, với thông điệp: “Mỹ tự xưng là ngọn hải đăng của thế giới, giờ lại chỉ lo cho riêng mình. Nhưng khi có Trung Quốc, trời sẽ không sập".

Một hình ảnh khác cho thấy, chiếc mũ với dòng chữ “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” có nhãn “Made in China (Sản xuất ở Trung Quốc)” và giá tăng từ 50 USD lên 77 USD – do mức thuế mới của ông Trump.

“Trung Quốc đang dùng chính những biểu tượng quen thuộc với người Mỹ, như (cố Tổng thống) Reagan, để chỉ trích ông Trump – đây là chiến thuật ‘lấy Mỹ đánh Mỹ’", Chuyên gia Wang Zhin-sheng từ Đài Loan nhận định.

Theo các nhà phân tích, chiến dịch truyền thông của Trung Quốc gần đây cũng đã trở nên tinh tế, sáng tạo hơn và mang tính chiến lược. Họ hướng tới cả người cánh tả và cánh hữu để đạt được hiệu quả cao nhất.



Tác động trong nước

Chiến dịch truyền thông này của Bắc Kinh cũng nhằm hướng đến khán giả trong nước. Trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc đang chịu áp lực, niềm tin tiêu dùng suy giảm, thì việc chỉ trích và quy toàn bộ trách nhiệm cho phía Mỹ giúp Bắc Kinh duy trì được sự ủng hộ nội bộ.

"Chiến dịch này không chỉ dành cho bên ngoài mà còn cho người dân Trung Quốc. Nó giúp củng cố sự ủng hộ của công chúng đối với lập trường cứng rắn của Bắc Kinh trước Mỹ", Deng Yuwen, cựu Phó Tổng biên tập của một tờ báo trực thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc chia sẻ.