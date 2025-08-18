Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 thuộc Bộ Công an hoàn thành, tiết kiệm cho ngân sách gần 1,2 nghìn tỷ đồng

Nghị quyết số 175/NQ-CP, ngày 30/10/2023 của Chính phủ đã khẳng định Trung tâm Dữ liệu quốc gia là một trụ cột quan trọng phục vụ quá trình chuyển đổi số quốc gia; nơi tập hợp các thông tin, dữ liệu tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và trở thành một trung tâm tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ và điều phối thông tin, phân tích dữ liệu về con người và các dữ liệu tổng hợp quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự Lễ khai trương Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trung tâm có tính sẵn sàng và ổn định cao, hoạt động liên tục 24/7; khả năng bảo đảm an toàn dữ liệu, an ninh thông tin, an ninh mạng ở cấp độ cao nhất; triển khai theo hướng mở, phát triển các dịch vụ tiện ích, giá trị gia tăng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về tích hợp, thu thập, lưu trữ, chia sẻ và phân tích dữ liệu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khai trương Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 và chính thức đưa vào vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia tại Trung tâm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện, Bộ Công an đã hoàn thành xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 tại Khu công nghệ cao Hoà Lạc, với hệ thống trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đề ra, gồm: Trung tâm khai thác, phân tích dữ liệu; Trung tâm đổi mới sáng tạo; Trung tâm lưu trữ dữ liệu… Cùng với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia tại đây, Trung tâm được coi là "trái tim" của chuyển đổi số, "bộ não" của kỷ nguyên vươn mình, thịnh vượng; đúng với tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW vừa được Bộ Chính trị ban hành, đang được triển khai mạnh mẽ.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu được giới thiệu 21 nền tảng, sản phẩm số, tiện ích cốt lõi được phát triển để hướng tới xây dựng "hệ sinh thái số quốc gia" từ dữ liệu tập trung như: Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu quốc gia; Cổng Dịch vụ công quốc gia; Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Sàn dữ liệu…

Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu nghe giới thiệu về 21 nền tảng, sản phẩm số, tiện ích cốt lõi được phát triển để hướng tại xây dựng "hệ sinh thái số quốc gia" từ dữ liệu tập trung - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trung tâm Dữ liệu quốc gia thuộc Bộ Công an được đưa vào vận hành chính thức ngay lập tức phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ, người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, chỉ đạo điều hành, phát triển kinh tế số, xã hội số, mang lại các giá trị cốt lõi. Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tập trung vừa khai thác vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1, vừa triển khai xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 2, số 3 theo đúng lộ trình đề ra.

Một trong những trung tâm dữ liệu lớn nhất khu vực Đông Nam Á

Thủ tướng Chính phủ cho biết, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là xu thế tất yếu, lựa chọn chiến lược, yêu cầu khách quan, ưu tiên hàng đầu, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ cho biết, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là xu thế tất yếu, lựa chọn chiến lược, yêu cầu khách quan, ưu tiên hàng đầu, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, nhân dân được thụ hưởng thành quả, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo.

Thủ tướng và các đại biểu ấn nút khai trương Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trung tâm Dữ liệu quốc gia có diện tích trên 20 ha, là một trong những trung tâm dữ liệu có quy mô lớn nhất Đông Nam Á; là trung tâm đầu tiên cấp quốc gia được cấp các chứng chỉ quốc tế với cấp độ cao nhất; đáp ứng khả năng chống chịu thảm họa và cấp độ an ninh, an toàn ở mức cao.

Với sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Chính phủ, của Bộ Công an, sự vào cuộc có hiệu quả các bộ, ngành và các nhà thầu đã quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, bám sát hiện trường, làm việc với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão", "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm việc liên tục 24/7", "3 ca, 4 kíp", "tranh thủ từng giờ, từng phút", kề vai sát cánh, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể"; thần tốc thi công hoàn thành giai đoạn 1 Dự án trong thời gian hơn 9 tháng, đáp ứng được tất cả các yêu cầu đề ra; đồng thời tiết kiệm cho ngân sách nhà nước gần 1,2 nghìn tỷ đồng...

Vai trò "trái tim" của chuyển đổi số quốc gia

Thủ tướng: Trình cơ chế đột phá trong sáng tạo, khai thác dữ liệu trở thành trung tâm của nền kinh tế- Ảnh 8.Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chỉ rõ điều quan trọng là Dự án đưa vào vận hành, người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng, tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính và các công việc có liên quan, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, mang lại hạnh phúc, ấm no cho người dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, qua việc thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia, đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong việc quản lý, tổ chức thực hiện các công trình, dự án lớn, công nghệ cao có thể vận dụng trong thời gian tới.



Thủ tướng giao các nhiệm vụ cụ thể về đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành chế độ chính sách với đội ngũ nhân lực, đào tạo cán bộ, bảo đảm kinh phí hoạt động và về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Trung tâm Dữ liệu quốc gia, về hợp tác quốc tế - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, cơ quan, Thủ tướng chỉ đạo, về phát triển Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về cơ chế đột phá trong sáng tạo, khai thác dữ liệu trở thành trung tâm của nền kinh tế. Ngày 18/8/2025, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 1751/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Bộ Công an khẩn trương hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác Nền tảng tích hợp, chia sẻ, điều phối dữ liệu của Trung tâm Dữ liệu quốc gia; triển khai Nền tảng điện toán đám mây, Kho dữ liệu tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia; xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành và phục vụ người dân và doanh nghiệp. Phối hợp chặt chẽ với VPCP triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia trở thành "Điểm một cửa số duy nhất" trên nền tảng Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Bộ Công an tổng hợp nhu cầu về hạ tầng số của bộ, ngành, địa phương, thiết kế và xây dựng kế hoạch mở rộng, phát triển các Trung tâm Dữ liệu quốc gia tiếp theo trong thời gian tới (về năng lực tính toán, lưu trữ, dự phòng, quản lý...) để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hàng năm. Đồng thời, xây dựng Đề án Khu công nghệ số tập trung về dữ liệu.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong quá trình xây dựng, triển khai, quản trị, vận hành hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quan trọng tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Về bảo đảm nguồn nhân lực, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính khẩn trương xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực, nhất là nhân tài khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong và ngoài nước.

Thủ tướng cũng giao các nhiệm vụ cụ thể về đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành chế độ chính sách với đội ngũ nhân lực, đào tạo cán bộ, bảo đảm kinh phí hoạt động và về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Trung tâm Dữ liệu quốc gia, về hợp tác quốc tế...