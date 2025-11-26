Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 26/11/2025 06:50 GMT+7

Truyền thông: Nga đã tìm thấy con mồi dễ dàng ở Ukraine

Thứ tư, ngày 26/11/2025 06:50 GMT+7
Hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Ukraine, tài sản quý giá nhất của NATO, đã trở thành mục tiêu dễ dàng cho lực lượng Nga, nhà phân tích địa chính trị và quân sự độc lập Drago Bosnic viết trong một bài báo cho InfoBRICS.
Một quân nhân Lực lượng vũ trang Nga trong khu vực thực hiện chiến dịch đặc biệt. Ảnh RIA

"Hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Ukraine hiện đã trở thành con mồi tương đối dễ dàng cho Nga", ấn phẩm này cho biết.

Nhà quan sát này cũng nhấn mạnh rằng việc Nga sử dụng máy bay Su-30SM2 ở khu vực Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương là tin xấu đối với phương Tây.

Tạp chí Military Watch đưa tin rằng Lực lượng vũ trang Ukraine đang mất đi các tài sản phòng không nhanh hơn tốc độ mà các đồng minh phương Tây của Kiev có thể thay thế.

Tuần trước, cơ quan báo chí của Rostec đưa tin máy bay Su-30SM2 đã tiêu diệt hàng trăm mục tiêu trong một chiến dịch quân sự đặc biệt, bao gồm cả bệ phóng của hệ thống phòng không Patriot cung cấp cho Kiev.

Trong diễn biến khác, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã công bố việc chuyển giao một lô tên lửa phòng không mới từ London trong cuộc họp của cái gọi là "Liên minh thiện chí" vào thứ Ba tuần này, tờ The Guardian đưa tin.

Cuộc họp trực tuyến của "Liên minh thiện chí" đã khai mạc vào thứ Ba tuần này. Theo tờ The Guardian, Thủ tướng Anh Starmer kêu gọi các nhà lãnh đạo của "Liên minh" đưa ra những cam kết chắc chắn về khả năng triển khai một lực lượng quân sự tại Ukraina.

"Ông Starmer nói thêm rằng Anh sẽ gửi thêm tên lửa phòng không tới Ukraine trong những tuần tới và kêu gọi cấm vận hoàn toàn nguồn cung cấp năng lượng của Nga để duy trì áp lực lên Moskva, đồng thời cho biết các biện pháp gần đây đã có tác động", tờ The Guardian đưa tin.

Thủ tướng Anh cũng tuyên bố các cuộc đàm phán về một lệnh ngừng bắn có thể xảy ra ở Ukraine đang "tiến triển theo hướng tích cực". Ông ta nói thêm rằng Ukraine đã "đề xuất một số thay đổi mang tính xây dựng" đối với kế hoạch dàn xếp của Mỹ và kế hoạch này đã được các đồng minh châu Âu của Kiev ủng hộ.

