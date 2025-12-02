Từ 15/12, vợ kiểm soát tài sản, thu nhập của chồng có thể bị phạt tiền lên đến 30 triệu đồng?

Câu hỏi:

Bạn đọc Văn Thanh (Trung Giã, Hà Nội) hỏi: Vợ kiểm soát tài sản, thu nhập của chồng bị phạt tiền có đúng không?

Trả lời:

Luật sư Cao Thanh Tâm - Giám đốc Công ty luật TNHH CTT Piper Việt Nam, Đoàn luật sư Hà Nội chia sẻ về các nội dung trên cụ thể như sau:

Ngày 30/10/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 282/2025/NĐ-CP thay thế Nghị định 144/2021/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

Trong đó, có một số điểm mới nổi bật như việc người vợ kiểm soát tài sản, thu nhập của chồng có thể bị phạt tiền lên đến 30 triệu đồng, cụ thể là:

Quy định pháp luật về xử phạt với hành vi bạo lực kinh tế

Căn cứ Điều 44 Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định về việc xử phạt đối đối với các hành vi bạo lực kinh tế sau:



Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

Chiếm đoạt tài sản chung của gia đình hoặc tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình;

Hủy hoại tài sản chung của gia đình hoặc tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

Cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức;

Cưỡng ép thành viên gia đình đóng góp tài chính quá khả năng của họ;

Kiểm soát tài sản, thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo tình trạng lệ thuộc về mặt vật chất, tinh thần hoặc các mặt khác.

Vợ kiểm soát tài sản, thu nhập của chồng có thể bị phạt tiền lên đến 30 triệu đồng. Ảnh minh họa: Minh Quân

Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, trừ trường hợp tài sản không thể khôi phục được tình trạng ban đầu;

Buộc trả lại tài sản do chiếm giữ trái phép hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tài sản có được do chiếm giữ trái phép đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật cho chủ sở hữu hợp pháp đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, d và đ khoản 1 Điều này.”

"Như vậy, tùy theo tính chất mức độ vi phạm, vợ có hành vi kiểm soát tài sản, thu nhập của chồng nhằm tạo tình trạng lệ thuộc về mặt vật chất, tinh thần hoặc các mặt khác có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng", luật sư Tâm nói.

Ngoài ra, pháp luật còn quy định biện pháp khắc phục hậu quả như: buộc trả lại tài sản do chiếm giữ trái phép hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tài sản có được do chiếm giữ trái phép đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật cho chủ sở hữu hợp pháp đối với hành vi kiểm soát tài sản, thu nhập của chồng nhằm tạo tình trạng lệ thuộc về mặt vật chất, tinh thần hoặc các mặt khác.

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình

Phòng chống bạo lực gia đình là toàn bộ các hoạt động, chính sách và biện pháp nhằm ngăn ngừa, phát hiện, xử lý và khắc phục hậu quả của hành vi bạo lực gia đình. Căn cứ Điều 5 Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền tối đa xử phạt vi phạm hành chính như sau:



Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình đối với cá nhân là 30.000.000 đồng, đối với tổ chức là 60.000.000 đồng; mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội đối với cá nhân là 40.000.000 đồng, đối với tổ chức là 80.000.000 đồng; mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội đối với cá nhân là 75.000.000 đồng, đối với tổ chức là 150.000.000 đồng.

Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.”

"Như vậy, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình là 30 triệu đồng đối với cá nhân và 60 triệu đồng đối với tổ chức", luật sư Tâm phân tích.

Luật sư Cao Thanh Tâm - Giám đốc Công ty luật TNHH CTT Piper Việt Nam, Đoàn luật sư Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Địa chỉ nào tiếp nhận tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình

Căn cứ Điều 19 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 quy định cụ thể như sau:



Địa chỉ tiếp nhận tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình bao gồm:

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình;

Cơ quan Công an, Đồn Biên phòng gần nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình;

Cơ sở giáo dục nơi người bị bạo lực gia đình là người học;

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình;

Người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình;

Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.

Việc báo tin, tố giác về hành vi bạo lực gia đình đến địa chỉ quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo các hình thức sau đây:

Gọi điện, nhắn tin;

Gửi đơn, thư;

Trực tiếp báo tin.

Chính phủ quy định về tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình để tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình.”

Nghị định 282/2025/NĐ-CP là một văn bản pháp luật quan trọng, có phạm vi điều chỉnh rộng, bao quát các chế tài xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, an toàn xã hội.

"Văn bản này bổ sung nhiều quy định cụ thể, chi tiết các mức phạt cho từng hành vi vi phạm mới, nổi bật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Nghị định tăng cường tính răn đe pháp lý thông qua việc điều chỉnh tăng các khung hình phạt cho các vi phạm nghiêm trọng, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, bảo vệ trật tự công cộng và quyền lợi cá nhân", luật sư Tâm nhấn mạnh.