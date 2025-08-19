Tử Cấm Thành ra sao sau khi Từ Hi Thái hậu tháo chạy khỏi Liên quân tám nước?

Hôn nhân bền chặt của Dương Tử Quỳnh
Dương Tử Quỳnh chia sẻ bí quyết giữ gìn hạnh phúc với doanh nhân Jean Todt. Cô cho rằng, tình yêu không chỉ tính bằng năm tháng mà bằng từng ngày và từng khoảnh khắc.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 15/8/1900, năm Canh Tý, Từ Hi Thái hậu và Hoàng đế Quang Tự vội vàng chạy trốn về phía Tây trong tiếng đạn pháo của Liên quân tám nước. Sau khi tiến vào kinh thành, Liên quân tám nước đã chiếm đóng theo từng khu vực riêng biệt, Bắc Kinh rơi vào tình trạng hỗn loạn chưa từng thấy.
Từ Hi Thái hậu rời Tử Cấm Thành cùng với Hoàng đế Quang Tự, Hoàng hậu và Hoàng thân quốc thích rời khỏi kinh thành, tiến về Tây An, bỏ lại phía sau là Bắc Kinh dần chìm trong khói lửa, nhiều nơi hoang tàn không thể tưởng tượng nổi.
Liên quân tám nước đã tràn vào Tử Cấm Thành, họ lấy đi những đồ quý giá nhưng không gây quá nhiều tổn thất và hư hại. Thậm chí họ còn vào hậu cung, nơi có quy định không cho phép đàn ông xuất hiện. Tuy nhiên họ không làm chuyện gì quá đáng đối với phi tần, cung nữ ở lại.
Bởi lẽ mục đích chính của Liên quân tám nước là muốn chính quyền nhà Thanh nhượng bộ, phải phục tùng, cúi đầu, khiến Từ Hi Thái hậu cam tâm chấp nhận là tay sai cho họ.
Sau khi Bắc Kinh bị chiếm đóng, hai bên cuối cùng đã ngồi lại đàm phán. Từ Hi Thái hậu đã hoàn toàn sợ hãi trước lực lượng liên minh và chịu nhượng bộ. Cuối cùng, chính quyền nhà Thanh đã ký "Hiệp ước Tân Sửu" với các cường quốc.
Tào Tháo từng nói: "Sinh con phải như Tôn Trọng Mưu". Từ câu nói này có thể thấy được Tào Tháo rất đề cao, coi trọng con người của Tôn Quyền.