Việc được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu là kết quả của quá trình nỗ lực không ngừng từ cấp ủy, chính quyền đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã Tân Đông, huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang (trước thời điểm bỏ cấp huyện, sáp nhập 2 tỉnh tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang).

Ngay từ đầu giai đoạn, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề; UBND xã kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban quản lý, Tổ giúp việc… theo hướng phân công rõ ràng, sâu sát, gắn trách nhiệm từng người với từng tiêu chí, từng phần việc cụ thể.

Công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên, liên tục, linh hoạt cả về nội dung lẫn hình thức như phát thanh, họp dân, mạng xã hội, pa-nô, khẩu hiệu.

Tính riêng trong năm 2024, toàn xã đã tổ chức 188 cuộc tuyên truyền lồng ghép, với trên 5.500 lượt người tham dự; phát hơn 100 tin, bài về nông thôn mới kiểu mẫu trên sóng truyền thanh xã.

Qua đó, người dân dần hiểu rõ mình vừa là đối tượng thụ hưởng, vừa là chủ thể thực hiện, từ đó chủ động hơn trong việc đóng góp trí lực, vật lực và giám sát các công trình, tiêu chí.

Xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp) đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang (trước thời điểm bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang) trao tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân trong buổi Lễ công bố xã Tân Đông đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Một trong những điểm sáng trong xây dựng NTM kiểu mẫu ở xã Tân Đông là hạ tầng giao thông, thủy lợi và các thiết chế văn hóa - y tế - giáo dục đều được nâng cấp, đồng bộ và khai thác hiệu quả.

Trong giai đoạn 2023 - 2024, xã đã đầu tư nâng cấp 14 tuyến đường, tổng chiều dài 21,5 km, với kinh phí hơn 11,3 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2024, toàn xã có 42 tuyến đường đã được cứng hóa, đảm bảo việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế.

Xã Tân Đông xác định cây lúa, rau màu và cây sơ ri là ba sản phẩm chủ lực. Trong đó, 13 ha rau màu của Hợp tác xã Rau an toàn Tân Đông đã đạt chứng nhận VietGAP, trong khi 33% sản phẩm nông nghiệp chủ lực của xã đã được tiêu thụ qua thương mại điện tử, cho thấy bước chuyển tích cực trong liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Với sự đồng hành của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gò Công Đông, người dân được tiếp cận vốn vay để phát triển sản xuất, cải tạo vườn tạp, xây dựng chuồng trại, mở rộng kinh doanh nhỏ lẻ.

Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã Tân Đông giảm về 0%, hộ cận nghèo còn 47 hộ và thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 80,39 triệu đồng/người/năm, vượt mức bình quân chung toàn huyện.

Không chỉ kinh tế được nâng lên, đời sống văn hóa - xã hội tại địa phương cũng ngày càng khởi sắc. Tất cả các trường học trên địa bàn đều đạt chuẩn quốc gia; trong đó, Trường Mầm non Tân Đông đạt chuẩn mức độ 2.

Hệ thống y tế cơ sở được đầu tư đồng bộ, trên 98% người dân có hồ sơ khám, chữa bệnh điện tử, trên 50% người dân sử dụng ứng dụng khám, chữa bệnh trực tuyến.

Thi đua là động lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Một trong những yếu tố nền tảng góp phần đưa Tân Đông trở thành xã NTM kiểu mẫu chính là việc thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Trong năm 2024, xã hoàn thành vượt mức 10/10 chỉ tiêu huyện giao.

Nhiều chỉ tiêu nổi bật như: Thu ngân sách nhà nước đạt 140% kế hoạch; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 97,2% (vượt chỉ tiêu); giải ngân vốn đầu tư công, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, giảm tội phạm, xử lý khiếu nại tố cáo đều đạt 100%; cải cách hành chính xếp loại hạng III toàn huyện.

Phong trào thi đua không chỉ khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong cán bộ, công chức, hội viên các đoàn thể, mà còn lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân của xã Tân Đông.

Trong năm 2024, xã tổ chức hơn 160 cuộc tuyên truyền pháp luật, thu hút trên 16.500 lượt người dự, ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nghĩa vụ công dân được nâng lên rõ rệt.

Cùng với kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội, hệ thống chính trị của xã Tân Đông tiếp tục được củng cố vững mạnh.

Trong năm 2024, toàn xã có 100% cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có vi phạm kỷ luật; trong đó, có 4 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, số còn lại hoàn thành tốt. Đối với lực lượng không chuyên trách, tỷ lệ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được chú trọng. Trong năm 2024, xã đã cử 13 cán bộ, công chức tham gia tập huấn chuyên đề, cập nhật kiến thức về quản lý nhà nước, kỹ năng mềm, công nghệ thông tin…

Tuyến đường hoa nông thôn mới kiểu mẫu ấp Bờ Kinh - chùa Đất Đỏ, xã Tân Đông, huyền Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đoạt giải Nhất Hội thi Tuyến đường xanh, sạch, đẹp, an toàn năm 2024.

Bên cạnh đó, các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả, đảm nhận và thực hiện nhiều mô hình như “Tuyến đường hoa”, “Chủ nhật xanh”, “Phân loại rác tại nguồn”, “Ánh sáng quang”… được nhân dân đánh giá cao.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hội, đoàn thể còn là cầu nối đưa các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến gần với người dân.

Từ việc tuyên truyền bảo hiểm y tế, phòng, chống dịch bệnh, giữ gìn an ninh, trật tự cho đến bảo tồn lễ hội, phát huy truyền thống văn hóa.

Tất cả đều góp phần làm nên một bức tranh NTM kiểu mẫu - Tân Đông vừa hiện đại, vừa giàu bản sắc.

Tổng nguồn lực huy động xây dựng xã NTM kiểu mẫu của Tân Đông trong 4 năm qua là 176,6 tỷ đồng, trong đó vốn nhân dân đóng góp chiếm gần 32%.

Qua đó, cho thấy niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo, điều hành đúng hướng của Đảng bộ, chính quyền địa phương.

Chủ tịch UBND xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang- Tạ Văn Hiếu (trước thời điểm bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp) cho biết: “Sau khi xã Tân Đông được công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, chúng tôi xác định đây không phải là điểm kết thúc mà là bước chuyển tiếp để tiếp tục phát triển toàn diện, bền vững hơn nữa.

Địa phương sẽ tiếp tục duy trì và nâng chất các tiêu chí, hướng đến xã văn minh, đáng sống, lấy sự hài lòng của nhân dân làm trung tâm”.

Xã Tân Đông hôm nay không chỉ là niềm tự hào của cán bộ và người dân địa phương, mà còn là hình mẫu điển hình cho việc cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM gắn với thi đua yêu nước và xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh từ mỗi xã, mỗi ấp.

Theo: Báo Đồng Tháp (Báo Ấp bắc trước sáp nhập tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang)