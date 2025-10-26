Tuyên Quang: Xử lý trường hợp tự ý san gạt hàng nghìn mét vuông đất rừng trái phép

Khu vực lực lượng chức năng xã Tân Mỹ (Tuyên Quang) phát hiện một trường hợp tự ý san gạt, khai thác khối lượng lớn đất trên diện tích đất rừng. Ảnh: Mùa Xuân.

Trong đợt kiểm tra đột xuất vào ngày 24/10/2025, đoàn công tác liên ngành của xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang, đã phát hiện và lập biên bản xử lý một trường hợp là ông Q. V. H. trú tại thôn Nà Rùng, xã Tân An (huyện Chiêm Hoá cũ) đã tự ý san gạt đất rừng sản xuất tại thôn Nà Nhoi, xã Tân Mỹ (huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang cũ) khi chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép.



Theo đó, ông H. đã tự ý lấy đất từ đỉnh thửa đất rừng sản xuất của gia đình ông H. đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lấp vào chỗ trũng, với tổng khối lượng đất bị tác động ước tính lớn. Tại thời điểm kiểm tra, ông Q. V. H. đã thuê 1 máy xúc và 2 ô tô tải của ông Tô Văn Ph., thôn Nà Lùng, xã Tân An đào đất từ ngày 22/10/2025 đến ngày 23/10/2025 để san gạt mặt bằng, với tổng diện tích khoảng 1.335m² tại thửa đất số 01, tờ bản đồ số 00, diện tích 7.131m² đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CR 577169 cấp ngày 19/8/2019 mang tên hộ ông Q. V. H. và bà Quan Thị Ch.

Ngoài ra, ông Q. V. H. không cung cấp được văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền cho phép cải tạo đất san gạt mặt bằng.

Hành vi này có dấu hiệu hủy hoại/chuyển mục đích sử dụng đất rừng mà chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Một gốc cây vừa bị đốn hạ, còn sót lại tại hiện trường. Ảnh: Tuệ Linh.

Ngày 25/10, trực tiếp có mặt tại hiện trường, phóng viên Báo Điện tử Dân Việt ghi nhận một phần quả đồi đã bị các phương tiện máy móc san gạt bằng phẳng, vệt bánh xe, các vết múc của máy xúc còn mới mới; khối lượng đất thải được đổ trực tiếp xuống diện tích rừng ngay gần đó.

Trao đổi với Phòng Kinh tế xã Tân Mỹ, đại diện đơn vị này cho biết đang tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính xử lý hành vi san gạt đất của ông Q.V.H. Tiếp đó, sẽ ban hành quyết định xử phạt.



Phần đất thải đổ xuống vùng trũng tại khu vực đất rừng sản xuất bị san gạt trái phép. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Q. V. H. thôn Nà Rùng, xã Tân An thừa nhận đây là đất rừng sản xuất của gia đình ông H. đã trồng rừng sản xuất từ nhiều năm nay. Vừa qua, sau khi gia đình ông H. thu hoạch xong lứa cây keo, mỡ xong, ông H. đã thuê máy xúc để san lấp lại mặt bằng tái trồng lại rừng sản xuất.

Theo ông H. việc tự ý san gạt đất rừng sản xuất trái quy định là do bản thân thiếu hiểu biết về pháp luật cũng như các quy định về luật đất đai. Do vậy, khi san gạt đất rừng sản xuất ông H. đã không xin phép các cấp có thẩm quyền.

Qua sự việc trên bản thân ông H. nhận thấy việc tự ý thuê máy xúc san gạt đất rừng sản xuất khi chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép là sai theo quy định của pháp luật.

Toàn cảnh khu vực đất rừng sản xuất bị người dân san gạt trái phép tại thôn Nà Nhoi, xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Tuệ Linh.

Ngày 25/10, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Trần Trung, Bí thư Đảng uỷ xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang cho biết, "ngay sau khi đoàn công tác liên ngành của xã xuống kiểm tra phát hiện vụ việc người dân tự ý san gạt đất rừng sản xuất trái phép, tôi đã có văn bản chỉ đạo kiểm điểm từ Bí thư Chi bộ thôn đến tổ an ninh thôn Nà Nhoi trong việc nắm bắt địa bàn".

Hiện nay, Đảng uỷ xã đang chỉ đạo UBND xã Tân Mỹ, các phòng chuyên môn của xã tập trung đo đạc, xác định khối lượng đất, diện tích bị thiệt hại hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định xem cấp nào ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Trong chỉ đạo, Bí thư Đảng uỷ xã Tân Mỹ yêu cầu 3 ngày phải có báo cáo sơ bộ, 7 ngày có báo toàn diện về vụ việc. Qua vụ việc này, lấy một vụ cảnh tỉnh cả vùng.

Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo, người dân cần sử dụng đất rừng sản xuất đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê để trồng, khai thác và kinh doanh lâm sản.

Trong trường hợp có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, kể cả san gạt để phục vụ mục đích khác, phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ, xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Góc nhìn từ trên cao khu vực rừng sản xuất bị người dân san gạt trái phép tại xã Tân Mỹ (Tuyên Quang). Video: Mùa Xuân.

Theo Nghị định số 123/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại Điều 14, hành vi tự ý ủi phẳng đồi, san lấp đất rừng sản xuất sẽ bị xử phạt tùy vào diện tích đất bị ủi phẳng, san lấp, cụ thể như sau:

-Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với diện tích đất dưới 0,05 ha.

-Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,05 ha đến dưới 0,1 ha.

-Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,1 ha đến dưới 0,5 ha;

-Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,5 ha đến dưới 1 ha.

-Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 1 ha trở lên.

Bên cạnh đó, người thực hiện hành vi vi phạm còn bị buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất rừng sản xuất trước khi vi phạm, trừ trường hợp việc khôi phục không có tính khả thi trên thực địa.