Chủ nhật, ngày 26/10/2025 14:35 GMT+7

Tuyên Quang: Xử lý trường hợp tự ý san gạt hàng nghìn mét vuông đất rừng trái phép

Mùa Xuân - Tuệ Linh Chủ nhật, ngày 26/10/2025 14:35 GMT+7
Lực lượng chức năng của xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang vừa phát hiện và lập biên bản xử lý một trường hợp tự ý san gạt hàng nghìn mét vuông đất rừng sản xuất.
Khu vực lực lượng chức năng xã Tân Mỹ (Tuyên Quang) phát hiện một trường hợp tự ý san gạt, khai thác khối lượng lớn đất trên diện tích đất rừng. Ảnh: Mùa Xuân.

Trong đợt kiểm tra đột xuất vào ngày 24/10/2025, đoàn công tác liên ngành của xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang, đã phát hiện và lập biên bản xử lý một trường hợp là ông Q. V. H. trú tại thôn Nà Rùng, xã Tân An (huyện Chiêm Hoá cũ) đã tự ý san gạt đất rừng sản xuất tại thôn Nà Nhoi, xã Tân Mỹ (huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang cũ) khi chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép.

Theo đó, ông H. đã tự ý lấy đất từ đỉnh thửa đất rừng sản xuất của gia đình ông H. đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lấp vào chỗ trũng, với tổng khối lượng đất bị tác động ước tính lớn. Tại thời điểm kiểm tra, ông Q. V. H. đã thuê 1 máy xúc và 2 ô tô tải của ông Tô Văn Ph., thôn Nà Lùng, xã Tân An đào đất từ ngày 22/10/2025 đến ngày 23/10/2025 để san gạt mặt bằng, với tổng diện tích khoảng 1.335m² tại thửa đất số 01, tờ bản đồ số 00, diện tích 7.131m² đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CR 577169 cấp ngày 19/8/2019 mang tên hộ ông Q. V. H. và bà Quan Thị Ch.

Ngoài ra, ông Q. V. H. không cung cấp được văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền cho phép cải tạo đất san gạt mặt bằng.

Hành vi này có dấu hiệu hủy hoại/chuyển mục đích sử dụng đất rừng mà chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Một gốc cây vừa bị đốn hạ, còn sót lại tại hiện trường. Ảnh: Tuệ Linh.

Ngày 25/10, trực tiếp có mặt tại hiện trường, phóng viên Báo Điện tử Dân Việt ghi nhận một phần quả đồi đã bị các phương tiện máy móc san gạt bằng phẳng, vệt bánh xe, các vết múc của máy xúc còn mới mới; khối lượng đất thải được đổ trực tiếp xuống diện tích rừng ngay gần đó.

Trao đổi với Phòng Kinh tế xã Tân Mỹ, đại diện đơn vị này cho biết đang tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính xử lý hành vi san gạt đất của ông Q.V.H. Tiếp đó, sẽ ban hành quyết định xử phạt.

Phần đất thải đổ xuống vùng trũng tại khu vực đất rừng sản xuất bị san gạt trái phép. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Q. V. H. thôn Nà Rùng, xã Tân An thừa nhận đây là đất rừng sản xuất của gia đình ông H. đã trồng rừng sản xuất từ nhiều năm nay. Vừa qua, sau khi gia đình ông H. thu hoạch xong lứa cây keo, mỡ xong, ông H. đã thuê máy xúc để san lấp lại mặt bằng tái trồng lại rừng sản xuất.

Theo ông H. việc tự ý san gạt đất rừng sản xuất trái quy định là do bản thân thiếu hiểu biết về pháp luật cũng như các quy định về luật đất đai. Do vậy, khi san gạt đất rừng sản xuất ông H. đã không xin phép các cấp có thẩm quyền.

Qua sự việc trên bản thân ông H. nhận thấy việc tự ý thuê máy xúc san gạt đất rừng sản xuất khi chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép là sai theo quy định của pháp luật.

Toàn cảnh khu vực đất rừng sản xuất bị người dân san gạt trái phép tại thôn Nà Nhoi, xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Tuệ Linh.

Ngày 25/10, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Trần Trung, Bí thư Đảng uỷ xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang cho biết, "ngay sau khi đoàn công tác liên ngành của xã xuống kiểm tra phát hiện vụ việc người dân tự ý san gạt đất rừng sản xuất trái phép, tôi đã có văn bản chỉ đạo kiểm điểm từ Bí thư Chi bộ thôn đến tổ an ninh thôn Nà Nhoi trong việc nắm bắt địa bàn".

Hiện nay, Đảng uỷ xã đang chỉ đạo UBND xã Tân Mỹ, các phòng chuyên môn của xã tập trung đo đạc, xác định khối lượng đất, diện tích bị thiệt hại hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định xem cấp nào ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Trong chỉ đạo, Bí thư Đảng uỷ xã Tân Mỹ yêu cầu 3 ngày phải có báo cáo sơ bộ, 7 ngày có báo toàn diện về vụ việc. Qua vụ việc này, lấy một vụ cảnh tỉnh cả vùng.

Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo, người dân cần sử dụng đất rừng sản xuất đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê để trồng, khai thác và kinh doanh lâm sản.

Trong trường hợp có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, kể cả san gạt để phục vụ mục đích khác, phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ, xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Góc nhìn từ trên cao khu vực rừng sản xuất bị người dân san gạt trái phép tại xã Tân Mỹ (Tuyên Quang). Video: Mùa Xuân.

Theo Nghị định số 123/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại Điều 14, hành vi tự ý ủi phẳng đồi, san lấp đất rừng sản xuất sẽ bị xử phạt tùy vào diện tích đất bị ủi phẳng, san lấp, cụ thể như sau:
-Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với diện tích đất dưới 0,05 ha.
-Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,05 ha đến dưới 0,1 ha.
-Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,1 ha đến dưới 0,5 ha;
-Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 0,5 ha đến dưới 1 ha.
-Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 1 ha trở lên.
Bên cạnh đó, người thực hiện hành vi vi phạm còn bị buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất rừng sản xuất trước khi vi phạm, trừ trường hợp việc khôi phục không có tính khả thi trên thực địa.

Triệu Lệ Dĩnh được đưa vào sách giáo khoa
Văn hóa - Giải trí

Triệu Lệ Dĩnh được đưa vào sách giáo khoa

Văn hóa - Giải trí

Triệu Lệ Dĩnh đạt được vinh dự lớn khi trở thành nhân vật hình mẫu được đưa vào chương trình giảng dạy khắp Trung Quốc.

Ông Trump đổi hướng, Ukraine, châu Âu hứng trọn “cú sốc” phũ phàng giữa bàn cờ Nga-Mỹ
Thế giới

Ông Trump đổi hướng, Ukraine, châu Âu hứng trọn “cú sốc” phũ phàng giữa bàn cờ Nga-Mỹ

Thế giới

Cả Ukraine lẫn châu Âu đều đã tính sai nước cờ, không lường trước được sự thay đổi thái độ đột ngột của Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ sau một cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin nên phải lĩnh kết đắng.

Đà Nẵng: Sạt lở giữa mưa lớn, phòng ngủ bị vùi lấp, cả nhà may mắn thoát chết
Tin tức

Đà Nẵng: Sạt lở giữa mưa lớn, phòng ngủ bị vùi lấp, cả nhà may mắn thoát chết

Tin tức

Giữa trưa 26/10, mưa lớn kéo dài khiến taluy phía sau nhà bất ngờ sạt lở, đất đá đổ ập xuống làm sập phòng ngủ của một hộ dân ở xã Trà Đốc, rất may cả gia đình kịp chạy thoát ra ngoài an toàn.

Đỗ Hoàng Hên nói gì sau khi ghi bàn thắng đầu tiên cho Hà Nội FC?
Thể thao

Đỗ Hoàng Hên nói gì sau khi ghi bàn thắng đầu tiên cho Hà Nội FC?

Thể thao

Tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên đã không giấu được niềm hạnh phúc sau khi có được pha lập công đầu tiên trong màu áo Hà Nội FC.

Bắt quả tang bếp ăn nhập cá ươn, thịt nhớt: Công ty cung cấp suất ăn bị xử phạt, hiệu trưởng thiếu tôn trọng phụ huynh?
Xã hội

Bắt quả tang bếp ăn nhập cá ươn, thịt nhớt: Công ty cung cấp suất ăn bị xử phạt, hiệu trưởng thiếu tôn trọng phụ huynh?

Xã hội

Sau vụ việc phụ huynh “bắt quả tang” bếp ăn nhập cá ươn, thịt ôi, nhớt, Trường Tiểu học Chu Minh (Hà Nội) chấm dứt hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn.

Sau khi bố chồng mất, mẹ chồng nhất quyết dọn về ở cùng nhưng lý do khiến tôi nổi da gà
Gia đình

Sau khi bố chồng mất, mẹ chồng nhất quyết dọn về ở cùng nhưng lý do khiến tôi nổi da gà

Gia đình

Vài hôm sau, tôi tình cờ phát hiện...

Chu Bá Thông có thể đánh bại Vương Trùng Dương hay không?
Đông Tây - Kim Cổ

Chu Bá Thông có thể đánh bại Vương Trùng Dương hay không?

Đông Tây - Kim Cổ

Chu Bá Thông và Vương Trùng Dương đều từng được bình chọn là người có võ công cao nhất trong các kỳ Hoa Sơn luận kiếm.

Đau âm ỉ thắt lưng, tiểu buốt, coi chừng dị tật niệu quản hiếm gặp
Xã hội

Đau âm ỉ thắt lưng, tiểu buốt, coi chừng dị tật niệu quản hiếm gặp

Xã hội

Niệu quản nằm sau tĩnh mạch chủ dưới là dị tật hiếm, khó phát hiện sớm do triệu chứng mơ hồ, dễ nhầm với sỏi niệu quản hoặc hẹp niệu quản mắc phải.

Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh: 'Đến tuổi này, tôi không còn sợ mất hình ảnh'
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh: "Đến tuổi này, tôi không còn sợ mất hình ảnh"

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh chia sẻ với Dân Việt rằng ông không còn quá bận tâm đến việc giữ gìn hình ảnh cá nhân khi nhận vai ở thời điểm hiện tại.

Di dời khẩn cấp hơn 150 người dân ở vùng Trà Leng, nơi từng bị sạt lở làm chết và mất tích hàng chục người
Tin tức

Di dời khẩn cấp hơn 150 người dân ở vùng Trà Leng, nơi từng bị sạt lở làm chết và mất tích hàng chục người
6

Tin tức

Chiều 26/10, UBND xã Trà Leng, thành phố Đà Nẵng cho biết, mưa lớn trên địa bàn xã Trà Leng khiến nhiều sông suối nước dâng rất cao chảy siết, sạt lở lớn đã xảy ra trên địa bàn. Không riêng gì ở Trà Leng, mà các xã vùng cao của thành phố Đà Nẵng cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn, nước lũ dâng cao có thể gây cô lập nhiều nơi nếu mưa lớn kéo dài.

Ông Trump tới châu Á giữa lúc Nhà Trắng hỗn loạn, ép Trung Quốc vào cuộc chấm dứt chiến tranh Ukraine
Thế giới

Ông Trump tới châu Á giữa lúc Nhà Trắng hỗn loạn, ép Trung Quốc vào cuộc chấm dứt chiến tranh Ukraine

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa khởi hành chuyến công du châu Á kéo dài 6 ngày, với mục tiêu vừa đàm phán thương mại với Trung Quốc, vừa tìm kiếm sự hỗ trợ ngoại giao từ Bắc Kinh để chấm dứt chiến tranh Nga–Ukraine.

Tiền rẻ, tài sản nóng: Cảnh báo “tác động ngược' và 3 giải pháp khóa van rủi ro
Kinh tế

Tiền rẻ, tài sản nóng: Cảnh báo “tác động ngược" và 3 giải pháp khóa van rủi ro

Kinh tế

Khi tốc độ tăng trưởng tín dụng vượt xa kinh tế thực và dòng vốn chỉ chảy vào tài sản, nền kinh tế đang đứng trước nguy cơ lặp lại chu kỳ "tiền rẻ, tài sản nóng" như giai đoạn 2017-2018. Giải pháp lúc này không chỉ nằm ở việc kiểm soát tiền tệ, mà còn là sự phối hợp chính sách đồng bộ và tái cơ cấu dòng vốn.

Đoàn Văn Hậu chia tay CLB CAHN?
Thể thao

Đoàn Văn Hậu chia tay CLB CAHN?

Thể thao

Tương lai của Đoàn Văn Hậu tại CLB CAHN trở nên bấp bênh khi hợp đồng sắp hết hạn mà chưa gia hạn, cộng với chấn thương dai dẳng khiến sự nghiệp của anh gặp rắc rối lớn.

Về thăm những nông dân tỷ phú tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Về thăm những nông dân tỷ phú tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Xe chúng tôi băng băng trên những cung đường nông thôn mới xinh đẹp, rợp hoa và bóng cây dẫn vào trang trại của các nông dân tỷ phú tại TP.HCM. Người canh tác hữu cơ, người phát triển mô hình nông nghiệp 4.0, liên kết cả trăm nông dân cùng làm ăn lớn. Đây đều là những nông dân kiểu mới mang trong mình khát khao làm giàu, đưa nông thôn TP.HCM ngày càng hiện đại và phát triển.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nêu 5 nhiệm vụ tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Y tế
Xã hội

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nêu 5 nhiệm vụ tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Y tế

Xã hội

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã nhấn mạnh 5 nội dung quan trọng tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Y tế lần thứ VIII diễn ra sáng 26/10. Theo Phó Thủ tướng, ngành Y tế cần đổi mới toàn diện phong trào thi đua, khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

Gia Cát Lượng không phải là nhà tiên tri duy nhất trong Tam Quốc diễn nghĩa
Đông Tây - Kim Cổ

Gia Cát Lượng không phải là nhà tiên tri duy nhất trong Tam Quốc diễn nghĩa

Đông Tây - Kim Cổ

Ý tưởng chia thiên hạ làm ba phần không chỉ là công lao của riêng Gia Cát Lượng, mà là "ý kiến đại diện" của thời đại, khi nhiều nhân vật kiệt xuất đều nhìn thấy.

Lãnh đạo Đà Nẵng cảnh báo nóng về đợt mưa lũ, nguy cơ ngập úng toàn thành phố
Nhà nông

Lãnh đạo Đà Nẵng cảnh báo nóng về đợt mưa lũ, nguy cơ ngập úng toàn thành phố

Nhà nông

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã phát cảnh báo nóng về đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 26 đến 28/10, với tổng lượng mưa có thể vượt 600mm, nguy cơ cao gây ngập úng diện rộng và sạt lở nghiêm trọng tại khu vực miền núi.

Tôn vinh 80 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước
Xã hội

Tôn vinh 80 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

Xã hội

Lần đầu tiên, Đại hội Thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc quy tụ và tôn vinh 80 điển hình tiên tiến. Đây là đại hội ghi nhận nhiều cá nhân, tập thể tiên tiến nhất trong các lần đại hội từ trước cho tới nay.

Tín dụng TP.HCM vượt 4,9 triệu tỷ đồng, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy kinh tế
Chuyển động Sài Gòn

Tín dụng TP.HCM vượt 4,9 triệu tỷ đồng, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy kinh tế

Chuyển động Sài Gòn

Tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng tại TP.HCM đến cuối tháng 10/2025 ước đạt hơn 4,9 triệu tỷ đồng, tăng 9,79% so với cuối năm 2024. Tăng trưởng tín dụng tiếp tục duy trì ổn định, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy kinh tế thành phố.

Lời khai ban đầu của đối tượng đâm chết người ở cầu Dục Thanh, tỉnh Lâm Đồng
Pháp luật

Lời khai ban đầu của đối tượng đâm chết người ở cầu Dục Thanh, tỉnh Lâm Đồng

Pháp luật

Ngày 26/10, nguồn tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ hung thủ dùng dao đâm 2 anh em khiến 1 người chết, 1 người bị thương xảy ra ở cầu Dục Thanh, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng(TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ).

CLB Công an TP.HCM khủng hoảng ngoại binh trước trận derby với CLB CAHN
Thể thao

CLB Công an TP.HCM khủng hoảng ngoại binh trước trận derby với CLB CAHN

Thể thao

Chuyến làm khách trong trận derby với CLB CAHN của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức gặp nhiều khó khăn bởi CLB Công an TP.HCM đang khủng hoảng ngoại binh nơi hàng công.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025: Chiến thắng ngoạn mục, giáo viên nhận xét 'như bách khoa toàn thư'
Xã hội

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025: Chiến thắng ngoạn mục, giáo viên nhận xét "như bách khoa toàn thư"

Xã hội

"Đối với em, các phần thi hôm nay rất trọn vẹn. Em đã thể hiện hết năng lực bản thân để về đích và giành vòng nguyệt quế", quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh lớp 12 Sinh, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cho hay.

Tái định cư khu phía Đông hồ Hoàn Kiếm: Người dân có thể chọn mua đất ở Đông Anh giá từ 10 triệu đồng/m²
Tin tức

Tái định cư khu phía Đông hồ Hoàn Kiếm: Người dân có thể chọn mua đất ở Đông Anh giá từ 10 triệu đồng/m²

Tin tức

Người dân trong diện giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Quảng trường - Công viên khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm có thể lựa chọn tái định cư tại nhiều khu vực khác nhau, với giá đất chỉ từ 10 triệu đồng/m² ở Đông Anh hoặc mua căn hộ tái định cư từ 28 triệu đồng/m².

TP.HCM cập nhật quỹ đất phát triển nhà ở xã hội đến năm 2040
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM cập nhật quỹ đất phát triển nhà ở xã hội đến năm 2040

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM vừa giao các đơn vị rà soát, cập nhật và bổ sung quỹ nhà ở xã hội vào quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, với quy mô khoảng 1.400 ha đất. Động thái này nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của người lao đông, hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững.

Trước thềm Diễn đàn lắng nghe nông dân: Nông dân, HTX kiến nghị nhiều vấn đề 'nóng' liên quan đến biến đổi khí hậu
Nhà nông

Trước thềm Diễn đàn lắng nghe nông dân: Nông dân, HTX kiến nghị nhiều vấn đề "nóng" liên quan đến biến đổi khí hậu

Nhà nông

Trước thềm Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2025, nhiều nông dân và giám đốc hợp tác xã (HTX) đã gửi gắm tâm tư, ý kiến kiến nghị về những vấn đề "nóng" như nâng cấp, cải thiện hạ tầng nông nghiệp, tháo gỡ khó khăn về đất đai, hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Kẻ lật sử về Cách mạng Tháng Mười Nga là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Kẻ lật sử về Cách mạng Tháng Mười Nga là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Với vai trò là một trong những “kiến trúc sư” công cuộc cải tổ ở Liên Xô trên cương vị Trưởng ban Tuyên huấn của Đảng Cộng sản, A.Yakovlev tuyên bố rằng, Cách mạng Tháng Mười Nga là “sai lầm của lịch sử”. Tuyên bố này của A.Yakovlev là một trong những vũ khí tư tưởng trong chiến lược làm tan rã Liên Xô theo kịch bản của phương Tây.

Loại rau có vị đắng cay lại là thuốc chữa bệnh, giúp tăng hương vị món ăn, đem làm nem chuẩn ngon
Gia đình

Loại rau có vị đắng cay lại là thuốc chữa bệnh, giúp tăng hương vị món ăn, đem làm nem chuẩn ngon

Gia đình

Theo Đông y, loại rau này có công dụng chủ yếu là khử mùi hôi, tanh, thông kinh hoạt lạc, tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa,...

Đà Nẵng mưa to, nguy cơ ngập lụt diện rộng, ngành giáo dục kích hoạt phương án an toàn cho học sinh
Xã hội

Đà Nẵng mưa to, nguy cơ ngập lụt diện rộng, ngành giáo dục kích hoạt phương án an toàn cho học sinh

Xã hội

Trước diễn biến mưa lớn phức tạp từ ngày 26 đến 28/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng yêu cầu các trường chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

MC Quyền Linh làm điều này suốt 29 năm mỗi lần ra thăm mộ Lê Công Tuấn Anh
Văn hóa - Giải trí

MC Quyền Linh làm điều này suốt 29 năm mỗi lần ra thăm mộ Lê Công Tuấn Anh

Văn hóa - Giải trí

Suốt 29 năm qua kể từ ngày Lê Công Tuấn Anh qua đời, chưa năm nào MC Quyền Linh quên mang theo một ly cà phê mỗi khi ra mộ thắp hương cho bạn.

36 dự án trên cả nước vào chung kết cuộc thi Khởi nghiệp xanh, tranh giải thưởng gần 1 tỷ đồng
Chuyển động Sài Gòn

36 dự án trên cả nước vào chung kết cuộc thi Khởi nghiệp xanh, tranh giải thưởng gần 1 tỷ đồng

Chuyển động Sài Gòn

Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp Xanh lần thứ 11 năm 2025 chính thức khai mạc, quy tụ 36 dự án xuất sắc từ khắp cả nước tranh tài vòng chung kết toàn quốc với tổng giá trị giải thưởng gần 1 tỷ đồng. Cuộc thi Khởi nghiệp xanh là sân chơi cho các ý tưởng táo bạo, thực tiễn và hiệu quả của những doanh nông trẻ.

