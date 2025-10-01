Chủ đề nóng

Tỷ phú Thái Nguyên là một ông chủ có 13 lò ấp trứng, bán 200.000 con gà giống/năm, nhận Huân chương Lao động

Thu Hằng Thứ tư, ngày 01/10/2025 19:08 GMT+7
Phong trào đổi mới sáng tạo đang lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong số đó, ông Nguyễn Văn Đường, tỷ phú Thái Nguyến đến từ xã Phú Bình, là tấm gương tiêu biểu. Hiện, cơ sở của ông sở hữu 13 lò ấp trứng gà hiện đại, đạt tỷ lệ nở tới 99%, cung cấp khoảng 200.000 con gà giống/tháng.
Nhiều nông dân Thái Nguyên đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đạt hiệu quả kinh tế cao, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững. Trong số đó, ông Nguyễn Văn Đường, tỷ phú Thái Nguyên ở xã Phú Bình, là tấm gương tiêu biểu.

Khởi nghiệp từ nghề buôn trứng gia cầm sau khi rời quân ngũ năm 1991, ông Đường nhanh chóng nhận thấy tiềm năng của nghề ấp trứng.

Năm 2002, ông mạnh dạn vay vốn ngân hàng đầu tư lò ấp đầu tiên, rồi kiên trì cải tiến công nghệ, từ thủ công sang bán tự động và tiến tới hệ thống lò ấp hoàn toàn tự động. Hiện, cơ sở của ông sở hữu 13 lò ấp trứng gà hiện đại, đạt tỷ lệ nở tới 99%, cung cấp khoảng 200.000 con gà giống mỗi tháng.

Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông Nguyễn Văn Đường ở xã Phú Bình thu lãi 2 - 3 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương với thu nhập ổn định 7 - 8 triệu đồng/người/tháng.

Không dừng lại ở đó, ông còn đầu tư hai trang trại nuôi gà bố mẹ trị giá hàng chục tỷ đồng, chủ động nguồn trứng, đảm bảo quy trình sản xuất khép kín; đồng thời.

Ông Đường tiên phong xây dựng chuỗi liên kết với hàng chục hộ dân, hỗ trợ vốn giống, chuyển giao kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm. Nhờ đó, nhiều nông hộ đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Trong quá trình gắn bó với nghề, ông Đường luôn trăn trở khi phần lớn lò ấp trứng phải nhập ngoại, giá thành cao, khó sửa chữa khi hỏng hóc.

Nắm bắt thực tế này, lãnh đạo tỉnh cùng Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ, tạo điều kiện để ông phối hợp với nhóm kỹ sư Công ty cổ phần Việt Thắng nghiên cứu, sản xuất lò ấp trứng tự động mang thương hiệu Việt Nam.

Ông Đường chia sẻ: “Trước đây, việc chăn nuôi và ấp nở thực hiện thủ công, vừa tốn nhân lực, vừa mất thời gian, con giống lại không ổn định, tỷ lệ nở chỉ đạt khoảng 75%”. Sau thời gian nghiên cứu và vận hành, lò ấp trứng tự động trong nước đã ra đời, mang lại kết quả vượt trội.

Nhờ chuyển đổi từ lò ấp thủ công sang lò ấp giàn đảo tự động, cơ sở của ông giảm đáng kể nhân công và chi phí năng lượng.

Lò ấp trứng gà tự động tại cơ sở ấp trứng gà, bán gà giống của gia đình ông Nguyễn Văn Đường, tỷ phú Thái Nguyên đến từ xã Phú Bình. Ảnh: baothainguyen.vn.

Hiện, toàn bộ 13 lò chỉ cần 2 công nhân vận hành do hầu hết các công đoạn đã tự động hóa.

Ông Đường tính toán: “Việc áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số đã giúp cơ sở giảm từ 25 xuống còn khoảng 13 lao động, tiết kiệm 90 triệu đồng/tháng. Tỷ lệ ấp nở tăng từ 75% lên 99%, lợi nhuận tăng thêm 40 - 45 triệu đồng”.

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc phát triển sản phẩm Công ty cổ phần Việt Thắng đánh giá: “Kinh nghiệm lâu năm của ông Đường giúp chúng tôi hiểu rõ hơn nhu cầu thực tế, từ đó, hoàn thiện sản phẩm vừa hiệu quả vừa dễ vận hành.

Sự phối hợp giữa công nghệ và tri thức nông dân là yếu tố quyết định. Làm việc với ông Đường, chúng tôi cảm nhận rõ niềm đam mê sáng tạo, cùng những kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn, nhờ vậy sản phẩm đạt hiệu quả ngoài mong đợi”.

Chính quyền địa phương cũng khẳng định vai trò tiên phong của ông Đường. Bà Vũ Thị Thanh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Bình, cho biết: “Ông Đường là tấm gương điển hình trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Điều quý nhất là ông không giữ riêng cho mình mà sẵn sàng chia sẻ thành quả, giúp bà con vươn lên. Đó chính là tinh thần đổi mới sáng tạo gắn với cộng đồng”.

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mô hình của ông Đường còn góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030.

Đây là nền tảng để tỉnh triển khai chuyển đổi số trên cả ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp, hướng tới nền chăn nuôi công nghệ cao, bền vững.

Từ một người lính trở về quê với đôi bàn tay trắng, đến nay ông Nguyễn Văn Đường đã trở thành “tỷ phú nông dân”, được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và danh hiệu Nông dân xuất sắc toàn quốc.

Thành công của ông không chỉ minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của nông dân Thái Nguyên, mà còn truyền cảm hứng để phong trào đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp tiếp tục lan tỏa.

"Khi nông dân được tiếp cận khoa học kỹ thuật, mạnh dạn đổi mới và biết liên kết cộng đồng, nông nghiệp hoàn toàn có thể trở thành con đường làm giàu bền vững; đổi mới sáng tạo chính là chìa khóa để xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, thân thiện và hội nhập", ông Đường đã khẳng định

Theo: TTXVN

