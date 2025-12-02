Sức mạnh của U22 Việt Nam đến từ tinh thần đoàn kết và lối chơi tập thể

Sáng nay (1/12), đội tuyểnU22 Việt Nam đã rời TP.HCM để lên đường sang Bangkok, chính thức bước vào hành trình chinh phục SEA Games 33. Với 23 cầu thủ được lựa chọn kỹ lưỡng và sự chuẩn bị bài bản, thầy trò HLV Kim Sang-sik mang theo quyết tâm cao nhất, hướng đến mục tiêu cạnh tranh tấm HCV môn bóng đá nam – mục tiêu quan trọng góp phần vào thành công chung của Thể thao Việt Nam tại Đại hội.

U22 Việt Nam sẽ đá trận mở màn gặp U22 Lào vào ngày 3/12, trước khi đối đầu U22 Malaysia ngày 11/12 tại SVĐ Rajamangala (Bangkok).

Hành trình phía trước còn nhiều thử thách, nhưng “Những Chiến binh Sao vàng trẻ” tin tưởng vào sức mạnh đoàn kết, vào màu cờ sắc áo và sự ủng hộ tuyệt vời của người hâm mộ quê nhà.

U22 Việt Nam đã rời TP.HCM để lên đường sang Bangkok. Ảnh: VFF.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng – người từng hai lần giành HCV SEA Games và là một trong những biểu tượng về ý chí của bóng đá Việt Nam – đã có những phân tích chi tiết về hành trình của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 trong cuộc trả lời phỏng vấn với On Sports. Theo anh, lứa cầu thủ hiện tại hội tụ đủ chất lượng, kinh nghiệm lẫn sự trưởng thành để hướng tới mục tiêu cao nhất trên đất Thái Lan.

Ngay từ đầu, Đỗ Hùng Dũng nhấn mạnh tính ổn định và sự gắn kết của đội hình U22 Việt Nam: “Tôi nghĩ lứa U22 này tập trung với nhau cũng khá lâu và đã phần nào hiểu hết được đồng đội. Tôi mong giải đấu sắp tới sẽ là một giải đấu thành công đối với U22 Việt Nam tại SEA Games 33”. Anh khẳng định sức mạnh của U22 Việt Nam không đến từ một cá nhân cụ thể, mà hình thành qua sự kết nối: “Đội tuyển U22 Việt Nam lần này không có cá nhân nào quá nổi trội. Sức mạnh đến từ tập thể và tôi nghĩ toàn đội sẽ quyết tâm 100% cho kỳ SEA Games 33 trên đất Thái Lan”.

Nòng cốt U22 Việt Nam gồm nhiều cầu thủ từng vô địch U23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia và mới đây giành vé dự VCK U23 châu Á 2026. Những nhân tố nổi bật như Khuất Văn Khang, Nguyễn Đinh Bắc hay Nguyễn Thanh Nhàn đều đang ở phong độ cao, tạo nên sự tự tin lớn cho ban huấn luyện cũng như người hâm mộ.

Về lịch thi đấu, U22 Việt Nam sẽ ra quân vào ngày 3/12 gặp U22 Lào, trước khi có gần một tuần chuẩn bị cho trận cuối vòng bảng với U22 Malaysia (11/12). Theo Đỗ Hùng Dũng, đây là lợi thế không nhỏ: “Với bảng đấu này, U22 Việt Nam sẽ tập trung vào việc giành ngôi nhất bảng, vì các đối thủ cũng không phải quá mạnh”. Tuy nhiên, anh cũng dành sự thận trọng khi đánh giá trình độ chung của giải đấu: “SEA Games 33 chỉ ngang hoặc thấp hơn một chút so với các đối thủ mà các em cọ xát ở các chuyến tập huấn nước ngoài”.

HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu cạnh tranh HCV tại SEA Games 33. Ảnh: VFF.

Dũng đặc biệt nhấn mạnh kinh nghiệm thi đấu V.League của nhiều tuyển thủ trẻ là một điểm cộng lớn: “Rất nhiều đối thủ của U22 Việt Nam đã chinh chiến tại V.League. Sự trải nghiệm và kinh nghiệm khi được thi đấu trong nước cũng như các chuyến tập huấn ngoài sẽ giúp các em phát triển rất nhanh”.

Về đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho tấm HCV, tiền vệ Hà Nội FC đánh giá: “U22 Thái Lan hoặc phần nào đó U22 Indonesia sẽ là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch của U22 Việt Nam”. Dù vậy, anh không quên nhắc đến yếu tố tâm lý – vốn là điểm then chốt ở các giải trẻ: “SEA Games vẫn là đấu trường mà người hâm mộ rất quan tâm. Áp lực thật ra chỉ đến từ vòng bán kết hoặc chung kết. Cầu thủ cứ thoải mái, tự tin.”

Đỗ Hùng Dũng cũng có những chia sẻ xúc động về kỷ niệm giành HCV cùng U22 Việt Nam, dù anh thuộc nhóm cầu thủ quá tuổi: “Việc được đóng góp và giúp đỡ cho tập thể U22 Việt Nam giành được HCV luôn là điều rất ý nghĩa”. Anh đặc biệt nhớ mãi khoảnh khắc đánh bại Thái Lan tại Mỹ Đình: “Đó là chiếc vô địch mà tôi nghĩ là đánh dấu trên sân nhà, trước sự chứng kiến của rất nhiều người hâm mộ”.

Kết thúc phần phân tích, Đỗ Hùng Dũng gửi lời chúc đến đàn em: “Chúc các cầu thủ U22 Việt Nam có được sức khỏe, tuân thủ chiến thuật và luôn mang sự tự tin, kiên cường, bất khuất của người Việt Nam vào từng trận đấu để giành được chức vô địch”.





