"U22 Việt Nam lần này không có cá nhân nào quá nổi trội"

Nông dân 9X Hưng Yên chia sẻ bí quyết đưa chiếu cói truyền thống thành sản phẩm OCOP 3 sao, doanh thu 10 tỷ/năm
Nghề dệt chiếu cói, một nghề thủ công truyền thống lâu đời, đang đứng trước thách thức lớn của thị trường hiện đại. Tuy nhiên, tại Công ty TNHH Chiếu cói Thân Vui ở xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình (cũ) nay là xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên, Giám đốc Nguyễn Văn Quý (SN 1993), một nông dân trẻ đầy nhiệt huyết, đã chứng minh rằng, với sự sáng tạo và đầu tư công nghệ, sản phẩm thủ công hoàn toàn có thể trở thành thương hiệu OCOP 3 sao, hướng tới xuất khẩu thị trường châu Âu.