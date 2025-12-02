Chủ đề nóng

Thể thao
Thứ ba, ngày 02/12/2025 06:10 GMT+7

"U22 Việt Nam lần này không có cá nhân nào quá nổi trội"

Tùng Lâm Thứ ba, ngày 02/12/2025 06:10 GMT+7
Đỗ Hùng Dũng khẳng định, sức mạnh của U22 Việt Nam không đến từ một cá nhân cụ thể, mà hình thành qua sự kết nối: “Đội tuyển U22 Việt Nam lần này không có cá nhân nào quá nổi trội. Sức mạnh đến từ tập thể và tôi nghĩ toàn đội sẽ quyết tâm 100% cho kỳ SEA Games 33 trên đất Thái Lan”.
Sức mạnh của U22 Việt Nam đến từ tinh thần đoàn kết và lối chơi tập thể

Sáng nay (1/12), đội tuyểnU22 Việt Nam đã rời TP.HCM để lên đường sang Bangkok, chính thức bước vào hành trình chinh phục SEA Games 33. Với 23 cầu thủ được lựa chọn kỹ lưỡng và sự chuẩn bị bài bản, thầy trò HLV Kim Sang-sik mang theo quyết tâm cao nhất, hướng đến mục tiêu cạnh tranh tấm HCV môn bóng đá nam – mục tiêu quan trọng góp phần vào thành công chung của Thể thao Việt Nam tại Đại hội.

U22 Việt Nam sẽ đá trận mở màn gặp U22 Lào vào ngày 3/12, trước khi đối đầu U22 Malaysia ngày 11/12 tại SVĐ Rajamangala (Bangkok).

Hành trình phía trước còn nhiều thử thách, nhưng “Những Chiến binh Sao vàng trẻ” tin tưởng vào sức mạnh đoàn kết, vào màu cờ sắc áo và sự ủng hộ tuyệt vời của người hâm mộ quê nhà.

U22 Việt Nam đã rời TP.HCM để lên đường sang Bangkok. Ảnh: VFF.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng – người từng hai lần giành HCV SEA Games và là một trong những biểu tượng về ý chí của bóng đá Việt Nam – đã có những phân tích chi tiết về hành trình của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 trong cuộc trả lời phỏng vấn với On Sports. Theo anh, lứa cầu thủ hiện tại hội tụ đủ chất lượng, kinh nghiệm lẫn sự trưởng thành để hướng tới mục tiêu cao nhất trên đất Thái Lan.

Ngay từ đầu, Đỗ Hùng Dũng nhấn mạnh tính ổn định và sự gắn kết của đội hình U22 Việt Nam: “Tôi nghĩ lứa U22 này tập trung với nhau cũng khá lâu và đã phần nào hiểu hết được đồng đội. Tôi mong giải đấu sắp tới sẽ là một giải đấu thành công đối với U22 Việt Nam tại SEA Games 33”. Anh khẳng định sức mạnh của U22 Việt Nam không đến từ một cá nhân cụ thể, mà hình thành qua sự kết nối: “Đội tuyển U22 Việt Nam lần này không có cá nhân nào quá nổi trội. Sức mạnh đến từ tập thể và tôi nghĩ toàn đội sẽ quyết tâm 100% cho kỳ SEA Games 33 trên đất Thái Lan”.

Nòng cốt U22 Việt Nam gồm nhiều cầu thủ từng vô địch U23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia và mới đây giành vé dự VCK U23 châu Á 2026. Những nhân tố nổi bật như Khuất Văn Khang, Nguyễn Đinh Bắc hay Nguyễn Thanh Nhàn đều đang ở phong độ cao, tạo nên sự tự tin lớn cho ban huấn luyện cũng như người hâm mộ.

Về lịch thi đấu, U22 Việt Nam sẽ ra quân vào ngày 3/12 gặp U22 Lào, trước khi có gần một tuần chuẩn bị cho trận cuối vòng bảng với U22 Malaysia (11/12). Theo Đỗ Hùng Dũng, đây là lợi thế không nhỏ: “Với bảng đấu này, U22 Việt Nam sẽ tập trung vào việc giành ngôi nhất bảng, vì các đối thủ cũng không phải quá mạnh”. Tuy nhiên, anh cũng dành sự thận trọng khi đánh giá trình độ chung của giải đấu: “SEA Games 33 chỉ ngang hoặc thấp hơn một chút so với các đối thủ mà các em cọ xát ở các chuyến tập huấn nước ngoài”.

HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu cạnh tranh HCV tại SEA Games 33. Ảnh: VFF.

Dũng đặc biệt nhấn mạnh kinh nghiệm thi đấu V.League của nhiều tuyển thủ trẻ là một điểm cộng lớn: “Rất nhiều đối thủ của U22 Việt Nam đã chinh chiến tại V.League. Sự trải nghiệm và kinh nghiệm khi được thi đấu trong nước cũng như các chuyến tập huấn ngoài sẽ giúp các em phát triển rất nhanh”.

Về đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho tấm HCV, tiền vệ Hà Nội FC đánh giá: “U22 Thái Lan hoặc phần nào đó U22 Indonesia sẽ là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch của U22 Việt Nam”. Dù vậy, anh không quên nhắc đến yếu tố tâm lý – vốn là điểm then chốt ở các giải trẻ: “SEA Games vẫn là đấu trường mà người hâm mộ rất quan tâm. Áp lực thật ra chỉ đến từ vòng bán kết hoặc chung kết. Cầu thủ cứ thoải mái, tự tin.”

Đỗ Hùng Dũng cũng có những chia sẻ xúc động về kỷ niệm giành HCV cùng U22 Việt Nam, dù anh thuộc nhóm cầu thủ quá tuổi: “Việc được đóng góp và giúp đỡ cho tập thể U22 Việt Nam giành được HCV luôn là điều rất ý nghĩa”. Anh đặc biệt nhớ mãi khoảnh khắc đánh bại Thái Lan tại Mỹ Đình: “Đó là chiếc vô địch mà tôi nghĩ là đánh dấu trên sân nhà, trước sự chứng kiến của rất nhiều người hâm mộ”.

Kết thúc phần phân tích, Đỗ Hùng Dũng gửi lời chúc đến đàn em: “Chúc các cầu thủ U22 Việt Nam có được sức khỏe, tuân thủ chiến thuật và luôn mang sự tự tin, kiên cường, bất khuất của người Việt Nam vào từng trận đấu để giành được chức vô địch”.


Tin tối (30/11): U22 Việt Nam có 7 cầu thủ sở hữu chiều cao từ 1m80

Tin tối (30/11): U22 Việt Nam có 7 cầu thủ sở hữu chiều cao từ 1m80

Thủ quân U22 Việt Nam: Khoác áo ĐTQG từ năm 19 tuổi, được định giá 300.000 euro

Thủ quân U22 Việt Nam: Khoác áo ĐTQG từ năm 19 tuổi, được định giá 300.000 euro

Bị loại khỏi U22 Việt Nam, Bùi Vĩ Hào phản ứng ra sao?

Bùi Vĩ Hào là 1 trong 5 gương mặt bị HLV Kim Sang-sik gạch tên khỏi danh sách chính thức U22 Việt Nam tham dự SEA Games 33. Ngay sau đó, tiền đạo thuộc biên chế Becamex TP.HCM đã có những chia sẻ đáng chú ý trên trang facebook cá nhân.

Đoàn Văn Hậu cùng CLB CAHN sang Thái Lan làm khách trước Buriram United

Thể thao
Đoàn Văn Hậu cùng CLB CAHN sang Thái Lan làm khách trước Buriram United

Tiết lộ lý do thực sự khiến tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung bị loại khỏi U22 Việt Nam

Thể thao
Tiết lộ lý do thực sự khiến tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung bị loại khỏi U22 Việt Nam

Thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang: "Trở thành công dân Việt Nam và đại diện cho đất nước là giấc mơ lớn nhất của tôi"

Thể thao
Thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang: 'Trở thành công dân Việt Nam và đại diện cho đất nước là giấc mơ lớn nhất của tôi'

Thép xanh Nam Định đã sai ở đâu?

Thể thao
Thép xanh Nam Định đã sai ở đâu?

Nông dân 9X Hưng Yên chia sẻ bí quyết đưa chiếu cói truyền thống thành sản phẩm OCOP 3 sao, doanh thu 10 tỷ/năm
Nhà nông

Nông dân 9X Hưng Yên chia sẻ bí quyết đưa chiếu cói truyền thống thành sản phẩm OCOP 3 sao, doanh thu 10 tỷ/năm

Nhà nông

Nghề dệt chiếu cói, một nghề thủ công truyền thống lâu đời, đang đứng trước thách thức lớn của thị trường hiện đại. Tuy nhiên, tại Công ty TNHH Chiếu cói Thân Vui ở xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình (cũ) nay là xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên, Giám đốc Nguyễn Văn Quý (SN 1993), một nông dân trẻ đầy nhiệt huyết, đã chứng minh rằng, với sự sáng tạo và đầu tư công nghệ, sản phẩm thủ công hoàn toàn có thể trở thành thương hiệu OCOP 3 sao, hướng tới xuất khẩu thị trường châu Âu.

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Thông đường Hoàng Cầu - Voi Phục trước 15/1/2026
Tin tức

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Thông đường Hoàng Cầu - Voi Phục trước 15/1/2026

Tin tức

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục) xong trước ngày 15/12/2025 và thông tuyến trước ngày 15/1/2026.

Tỉnh nào trong 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam có một nơi ví như 'đất biết nở, rừng biết đi'?
Nhà nông

Tỉnh nào trong 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam có một nơi ví như "đất biết nở, rừng biết đi"?

Nhà nông

Thuộc xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau, Vườn quốc gia Mũi Cà Mau (tỉnh Cà Mau) có diện tích tự nhiên 41.862 ha, gồm: 12.203 ha phân khu bảo vệ nghiêm ngặt; 2.859 ha phân khu phục hồi sinh thái và phần diện tích còn lại thuộc phân khu hành chính.

Giải báo chí về nông nghiệp, nông dân, nông thôn: Nối dài những câu chuyện truyền cảm hứng của người đồng bằng
Nhà nông

Giải báo chí về nông nghiệp, nông dân, nông thôn: Nối dài những câu chuyện truyền cảm hứng của người đồng bằng

Nhà nông

Trong số những tác phẩm xuất sắc nhất của Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III - năm 2025, loạt ký sự truyền hình: Đồng bằng sông Cửu Long 50 năm vươn ra biển lớn" của nhóm tác giả Báo và Phát thanh, truyền hình Vĩnh Long gây dấu ấn đặc biệt nhờ những câu chuyện dựng xây đất chín rồng. Giải báo chí do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt và Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank) được giao trực tiếp thực hiện.

Định giá đất: Mắt xích quyết định trong sửa Luật Đất đai 2024 (Bài 2)
Nhà đất

Định giá đất: Mắt xích quyết định trong sửa Luật Đất đai 2024 (Bài 2)

Nhà đất

Luật Đất đai 2024 đang được xem xét sửa đổi, trong đó, định giá đất nổi lên như một “điểm nghẽn” then chốt, tác động trực tiếp đến ngân sách Nhà nước, quyền lợi người dân, doanh nghiệp và sự vận hành của toàn bộ thị trường bất động sản.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện 2 người tử vong bất thường trong ngôi nhà; bé gái bị xích chân trong căn phòng bẩn thỉu
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện 2 người tử vong bất thường trong ngôi nhà; bé gái bị xích chân trong căn phòng bẩn thỉu

Pháp luật

Phát hiện 2 người tử vong bất thường trong ngôi nhà ở Hà Nội; công an vào cuộc vụ bé gái bị xích chân trong căn phòng bẩn thỉu; lời khai của đối tượng lao xe ô tô vào người thân khiến 1 phụ nữ tử vong ở Tây Ninh... là những tin nóng 24 giờ qua.

Nga đẩy người Ukraine ra khỏi các thị trấn biên giới quan trọng
Thế giới

Nga đẩy người Ukraine ra khỏi các thị trấn biên giới quan trọng

Thế giới

Quân đội Nga đã kiểm soát một số thành phố tiền tuyến quan trọng, bao gồm Pokrovsk và Volchansk ở vùng Kharkov, Tổng tham mưu trưởng Nga, Valery Gerasimov, đã thông báo với Tổng thống Vladimir Putin.

Quốc gia châu Phi nổi lên là thị trường mua gạo Việt Nam nhiều nhất đang đối mặt với cuộc khủng hoảng về lúa gạo
Nhà nông

Quốc gia châu Phi nổi lên là thị trường mua gạo Việt Nam nhiều nhất đang đối mặt với cuộc khủng hoảng về lúa gạo

Nhà nông

Theo bản tin lúa gạo mới nhất của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Ghana - quốc gia đang nổi lên là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng năm 2025 sau khi Philippines tạm ngừng nhập khẩu gạo đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng trong ngành lúa gạo.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan kiến nghị tăng cường năng lực hệ thống thú y
Nhà nông

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan kiến nghị tăng cường năng lực hệ thống thú y

Nhà nông

Góp ý cho Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường tại phiên thảo luận của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam kiến nghị cần nhấn mạnh hơn yêu cầu tăng cường năng lực hệ thống thú y.

Con số may mắn hôm nay ngày 2/12: Tý- Sửu tài lộc dồi dào, Ngọ - Mão tình cảm chứa chan, Hợi làm gì cũng xui xẻo
Gia đình

Con số may mắn hôm nay ngày 2/12: Tý- Sửu tài lộc dồi dào, Ngọ - Mão tình cảm chứa chan, Hợi làm gì cũng xui xẻo

Gia đình

Với con số may mắn hôm nay ngày 2/12, hầu như 12 con giáp đều gặp vận may, sự nghiệp thuận lợi, tài lộc gia tăng, chuyện tình cảm cũng ấm êm, hạnh phúc.

Xem phim, tôi chợt nhận ra: Có những vết thương nhìn như 'vặt vãnh' nhưng đau suốt cả đời
Gia đình

Xem phim, tôi chợt nhận ra: Có những vết thương nhìn như "vặt vãnh" nhưng đau suốt cả đời

Gia đình

Không phải tất cả nỗi đau đều nhìn thấy bằng mắt.

Video: Tăng cường hợp tác công - tư giữa Khuyến nông và doanh nghiệp
Video

Video: Tăng cường hợp tác công - tư giữa Khuyến nông và doanh nghiệp

Video

Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam chuyển mạnh sang mô hình xanh, tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao, hợp tác công – tư (PPP) trở thành yêu cầu cấp thiết. Sự kết nối giữa hệ thống khuyến nông và doanh nghiệp được kỳ vọng thúc đẩy chuyển giao kỹ thuật, hình thành các mô hình kinh tế hiệu quả, giúp nông dân nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh.

Lên ngôi hoàng đế, con trai Lê Lợi vì đa tình, ham mê tửu sắc mà gây ra hàng loạt thảm án
Đông Tây - Kim Cổ

Lên ngôi hoàng đế, con trai Lê Lợi vì đa tình, ham mê tửu sắc mà gây ra hàng loạt thảm án

Đông Tây - Kim Cổ

Lê Thái Tông là vị hoàng đế tài giỏi biết nối giữ cơ đồ. Song, vì đa tình, quá mê tửu sắc, đến nỗi thình lình băng hà ở bên ngoài cũng là tự mình chuốc lấy tai họa. Và theo sử cũ thì đây là nguyên nhân dẫn đến vụ thảm án tàn khốc và cũng là oan án lớn nhất trong lịch sử các triều đại phong kiến ở Việt Nam - vụ án “Lệ Chi Viên”.

Vị hoàng đế Trung Hoa có hậu vận bi thảm tột cùng là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Vị hoàng đế Trung Hoa có hậu vận bi thảm tột cùng là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong lịch sử Trung Hoa, hiếm có một vị hoàng đế nào mang vận mệnh đối lập sâu sắc như Tống Huy Tông: tài hoa xuất chúng trong nghệ thuật nhưng lại chịu kết cục bi thương đến tận cùng, đi từ vị trí chí tôn thiên tử đến cảnh tù nhân lưu đày nơi đất khách.

Thòng lọng đang siết chặt - phương Tây bình luận về trạng thái tuyệt vọng của ông Zelensky
Điểm nóng

Thòng lọng đang siết chặt - phương Tây bình luận về trạng thái tuyệt vọng của ông Zelensky

Điểm nóng

Việc Quân đội Ukraine leo thang căng thẳng ở Biển Đen chỉ làm xấu đi vị thế của Tổng thống Volodymyr Zelensky - Zoltán Koskovich, một nhà phân tích tại Trung tâm Quyền Cơ bản Hungary, nhận định.

Tin tối (1/12): Quan điểm sốc của HLV Polking về Đoàn Văn Hậu
Thể thao

Tin tối (1/12): Quan điểm sốc của HLV Polking về Đoàn Văn Hậu

Thể thao

Quan điểm sốc của HLV Polking về Đoàn Văn Hậu; U17 Thái Lan được thưởng 1 triệu Baht; HLV Zain quyết đánh bại U22 Việt Nam; tuyển thủ Thuỵ Điển bị phạt vì chế nhạo đối thủ; Enzo Fernandez muốn thay Messi làm thủ quân ĐT Argentina.

Trưởng đoàn đàm phán Ukraine vướng bê bối tham nhũng, ông Zelensky hứng thêm chỉ trích dữ dội
Thế giới

Trưởng đoàn đàm phán Ukraine vướng bê bối tham nhũng, ông Zelensky hứng thêm chỉ trích dữ dội

Thế giới

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bị cáo buộc “đặt lòng trung thành cá nhân lên trên năng lực chuyên môn” khi bổ nhiệm Rustem Umerov vào vị trí trưởng đoàn đàm phán hòa bình mới của Ukraine.

Tiền vệ Nguyễn Đức Việt chia tay U22 Việt Nam: Cái kết biết trước!
Thể thao

Tiền vệ Nguyễn Đức Việt chia tay U22 Việt Nam: Cái kết biết trước!

Thể thao

Khi Nguyễn Đức Việt được triệu tập bổ sung lên U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33, không ít người tỏ ra bất ngờ vì tiền vệ này chưa ra sân phút nào kể từ đầu giải. Chính vì thế, việc anh bị HLV Kim Sang-sik gạch tên khi chốt danh sách là điều đã được dự đoán từ trước.

Thuê nhà nghỉ cho người yêu để bỏ trốn, Bùi Thị Kim Liên bị cảnh sát truy nã
Pháp luật

Thuê nhà nghỉ cho người yêu để bỏ trốn, Bùi Thị Kim Liên bị cảnh sát truy nã

Pháp luật

Bùi Thị Kim Liên, 26 tuổi, bị Công an TP Hà Nội truy nã sau khi bị cáo buộc thuê nhà nghỉ cho người yêu lẩn trốn sau vụ hỗn chiến liên quan mâu thuẫn đòi nợ.

Người phụ nữ bị đột quỵ khi đi vệ sinh lúc 2 giờ sáng, bác sĩ khuyên cách phòng tránh vào mùa lạnh
Xã hội

Người phụ nữ bị đột quỵ khi đi vệ sinh lúc 2 giờ sáng, bác sĩ khuyên cách phòng tránh vào mùa lạnh

Xã hội

Đi vệ sinh lúc 2 giờ sáng, bà C. (75 tuổi) đột ngột xuất hiện đau đầu chóng mặt, méo miệng, nói khó, tê bì yếu nửa người trái, đi lại mất thăng bằng... và được gia đình đưa tới bệnh viện khám, chữa...

Khuất Văn Khang nói gì khi đeo băng thủ quân U22 Việt Nam?
Thể thao

Khuất Văn Khang nói gì khi đeo băng thủ quân U22 Việt Nam?

Thể thao

Chiều 1/12, ngay sau khi ổn định nơi lưu trú tại Bangkok, đội tuyển U22 Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên, chuẩn bị cho trận ra quân tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33.

Lần đầu trong 70 năm, châu Âu hoảng loạn, không còn tin được Mỹ bảo vệ
Thế giới

Lần đầu trong 70 năm, châu Âu hoảng loạn, không còn tin được Mỹ bảo vệ

Thế giới

Sau 7 thập kỷ lệ thuộc vào ô an ninh của Washington, châu Âu lần đầu rơi vào trạng thái hoang mang thật sự khi niềm tin vào lá chắn Mỹ lung lay dữ dội, các chuyên gia bình luận. Những tín hiệu cứng rắn từ chính quyền Trump, nguy cơ Mỹ thu hẹp cam kết quốc phòng, diễn biến tại Ukraine đang khiến các thủ đô châu Âu lo lắng đặt câu hỏi nếu Mỹ không còn bảo vệ, liệu lục địa già có thể tự chống đỡ trước các mối đe dọa?

2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nghỉ hưu trước tuổi
Tin tức

2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nghỉ hưu trước tuổi

Tin tức

Ngày 1/12, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy.

Thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang: 'Trở thành công dân Việt Nam và đại diện cho đất nước là giấc mơ lớn nhất của tôi'
Thể thao

Thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang: "Trở thành công dân Việt Nam và đại diện cho đất nước là giấc mơ lớn nhất của tôi"

Thể thao

Trở thành công dân Việt Nam và đại diện cho đất nước là giấc mơ lớn nhất và mục tiêu của tôi kể từ ngày đầu tiên tôi đến đây. Việt Nam đã trở thành nhà của tôi, và tôi cảm thấy sự gắn kết mạnh mẽ với văn hoá, con người và bóng đá nơi đây...", thủ thành của CLB Công an TP.HCM chia sẻ về việc mình chuẩn bị có quốc tịch và trở thành công dân Việt Nam.

Đại biểu Quốc hội phản ứng, lo thu hồi đất với 25% diện tích, số hộ không đồng thuận giúp “nhà đầu tư trục lợi”
Nhà đất

Đại biểu Quốc hội phản ứng, lo thu hồi đất với 25% diện tích, số hộ không đồng thuận giúp “nhà đầu tư trục lợi”

Nhà đất

Thảo luận về dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, nhiều đại biểu Quốc hội đặt lo ngại quy định cho phép thu hồi phần diện tích còn lại sau khi 75% tổng số diện tích, số hộ dân có đất đạt thoả thuận đền bù, giao đất cho chủ đầu tư.

Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh
Doanh nghiệp

Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp

Ngày 27/11/2025, Eximbank phối hợp cùng Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh (UEH) trao 15 suất học bổng trị giá 300 triệu đồng cho 15 sinh viên xuất sắc. Đây là năm thứ ba liên tiếp Eximbank đồng hành cùng UEH trong chương trình “Eximbank - Phát triển tài năng”, nhằm hỗ trợ sinh viên phát triển toàn diện và góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành tài chính - ngân hàng.

Thể dục dụng cụ được treo thưởng nóng trước thềm SEA Games 33
Thể thao

Thể dục dụng cụ được treo thưởng nóng trước thềm SEA Games 33

Thể thao

Các VĐV giành HCV ở môn thể dụng dụng cụ và aerobic tại SEA Games 33 sẽ nhận được thưởng nóng từ Liên đoàn Thể dục Việt Nam lên đến 10 triệu đồng.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp tài lộc nhân đôi, cuộc sống sung túc trong mùa đông này, cuối năm đón Tết ấm no
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp tài lộc nhân đôi, cuộc sống sung túc trong mùa đông này, cuối năm đón Tết ấm no

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp may mắn sẽ được thần tài chiếu cố đặc biệt, tài lộc nhân đôi, cơ hội kiếm tiền tăng lên trong mùa đông năm nay.

ThaiBinh Seed tặng 3 tấn giống lúa chất lượng cao TBR87, tiếp sức cùng với người dân vùng lũ Đắk Lắk vượt qua thiên tai
Nhà nông

ThaiBinh Seed tặng 3 tấn giống lúa chất lượng cao TBR87, tiếp sức cùng với người dân vùng lũ Đắk Lắk vượt qua thiên tai

Nhà nông

Ngày 30/11, đại diện Tập đoàn ThaiBinh Seed đã trao tặng 3 tấn giống lúa chất lượng cao TBR87 cho Sở Nông nghiệp & Môi trường tỉnh Đắk Lắk, góp phần giúp bà con có nguồn giống tốt để tái sản xuất ngay trong vụ tới.

1

BTV Thời sự là "mỹ nhân đời đầu VTV", từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

BTV Thời sự là 'mỹ nhân đời đầu VTV', từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

2

Cuộc chiến cuối cùng: Euroclear gây sức ép buộc châu Âu công nhận chiến thắng của Nga và giải phóng tài sản

Cuộc chiến cuối cùng: Euroclear gây sức ép buộc châu Âu công nhận chiến thắng của Nga và giải phóng tài sản

3

Phạm Tuyên, Trần Tiến, Chu Lai, Trần Đăng Khoa, Lưu Quang Vũ được tôn vinh

Phạm Tuyên, Trần Tiến, Chu Lai, Trần Đăng Khoa, Lưu Quang Vũ được tôn vinh

4

Bị loại khỏi U22 Việt Nam, Bùi Vĩ Hào phản ứng ra sao?

Bị loại khỏi U22 Việt Nam, Bùi Vĩ Hào phản ứng ra sao?

5

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine