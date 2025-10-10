Ukraine kiệt sức trước "mưa" tên lửa, UAV Nga, phi đội F-16 phải lao vào “gánh cả bầu trời”

Khoảnh khắc tên lửa AIM-9M được phóng từ tiêm kích F-16 của Ukraine. Ảnh cắt từ video của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo bài báo, đầu tháng 10 một phi công F-16 người Ukraine có biệt danh “AB” – trước đây từng lái MiG-29 – đã đến thăm Viện Nghiên cứu Hàng không Mitchell (Mitchell Institute for Aerospace Studies) tại Mỹ. Tại đây, phi công Ukraine đã chia sẻ về vai trò sống còn của phi đội F-16 trong việc bảo vệ không phận Ukraine. Những chiến đấu cơ F-16 đang đóng vai trò then chốt trong việc ngăn chặn tên lửa hành trình và máy bay không người lái cảm tử Shahed do Nga phóng vào lãnh thổ Ukraine, phi công Ukraine nhấn mạnh.

“Một lực lượng nhỏ các phi công Ukraine điều khiển F-16 hiện đang thực hiện khoảng 80% tổng số phi vụ chiến đấu của Không quân Ukraine”, tạp chí Mỹ dẫn lời phi công cho biết.

Theo phi công “AB”, các phi công Ukraine đã tiến hành hàng trăm trận không chiến thành công, đánh chặn hiệu quả các đợt tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga.

Một đoạn video do Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine công bố cho thấy khoảnh khắc một tên lửa AIM-9M được phóng đi từ tiêm kích F-16 của Ukraine, đánh trúng mục tiêu trên không.

Mặc dù Ukraine không nhận được các phiên bản F-16 tiên tiến nhất, nhưng các phi công nước này vẫn thể hiện năng lực vượt trội trong tác chiến đối không và tấn công mục tiêu mặt đất.

Ngoài việc sử dụng tên lửa không đối không, phi công Ukraine còn dùng pháo sáu nòng Vulcan 20 mm trên F-16 để tiêu diệt UAV Nga.

Tháng 9 vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video cho thấy, dường như một chiếc F-16 Ukraine đã bắn hạ thành công máy bay không người lái cảm tử Shahed của Nga bằng pháo Vulcan, chứng minh tính linh hoạt và hiệu quả của loại tiêm kích do Mỹ sản xuất trong chiến trường hiện đại.