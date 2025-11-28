Ukraine trưng bày tên lửa "giả" để đánh lừa Nga, bí mật gom sạch động cơ cho vũ khí mới

Tên lửa hành trình FP-5 Flamingo. Ảnh Defence

Tên lửa “giả” ở UAE để lừa Nga

Lần đầu tiên Ukraine công bố tên lửa hành trình FP-5 Flamingo của Fire Point là vào tháng 8 năm nay. Nhưng trên thực tế, thế giới đã thấy nó từ nửa năm trước: tại triển lãm IDEX-2025 ở UAE hồi tháng 2.

Theo Defence Express, tại sự kiện này, một mô hình tên lửa được trưng bày ở gian hàng của tập đoàn Milanion Group, một công ty quốc tế có trụ sở tại UAE và chi nhánh tại Anh.

Lý do của việc trưng bày “bất ngờ” này đã được ông Denys Shtilerman, Tổng công trình sư và đồng sở hữu Fire Point, giải thích tại cuộc họp báo khi trả lời câu hỏi của Defense Express.

“Đó là chiến dịch đặc biệt của chúng tôi, nhằm đánh lạc hướng người Nga trong khi Ukraine đang âm thầm thu mua số lượng lớn các động cơ máy bay cũ AI-25 và AI-25TL trên thị trường quốc tế. Nga sẽ nghĩ rằng việc thu mua đó phục vụ cho Milanion Group", ông Denys Shtilerman nhấn mạnh.

FP-5 Flamingo từ Fire Point tại gian hàng của Milanion Group trong triển lãm IDEX-2025. Ảnh FP-5 Flamingo từ Fire Point tại gian hàng của Milanion Group trong triển lãm IDEX-2025 / Ảnh nguồn mở

Ông cho biết Fire Point đã nhờ bạn bè “mượn” gian hàng để đặt mô hình tên lửa, và nhờ vậy việc thu gom động cơ AI-25/AI-25TL không gây chú ý.

“Khi Nga nhận ra, thì chúng tôi đã thu mua sạch mọi động cơ trên thị trường”, ông Shtilerman nói.

Fire Point đồng thời xác nhận giả thuyết trước đó của Defense Express: FP-5 Flamingo sử dụng động cơ máy bay huấn luyện đã qua sử dụng.

Động cơ AI-25 vốn lắp trên máy bay huấn luyện L-39 Albatros. Trên thị trường toàn cầu - cũng như tại Ukraine - còn rất nhiều động cơ loại này đã hết niên hạn bay nhưng vẫn có thể sửa chữa để hoạt động thêm 4 giờ, đủ cho một chuyến bay một chiều - đúng với thời lượng bay của FP-5 Flamingo.

Flamingo cực nhẹ nhờ vật liệu composite

Các tính toán kỹ thuật cho thấy FP-5 Flamingo là một trong những mẫu tên lửa hành trình có trọng lượng “cực nhẹ” nhờ sử dụng vật liệu composite.

Theo dữ liệu công bố, động cơ AI-25TL của Flamingo tạo lực đẩy 16,87 kN, tiêu thụ nhiên liệu 58,6 kN*h. Nếu bay liên tục 4 giờ ở mức công suất tối đa, tên lửa cần tới khoảng 3.950 kg nhiên liệu.

Trong khi đó, phần đầu đạn nặng 1.050 kg, còn toàn bộ thân tên lửa - chưa tính nhiên liệu và đầu đạn - chỉ vào khoảng 1.000 kg. Trong số này, động cơ chiếm 350 kg, phần còn lại khoảng 650 kg thuộc về khung thân và hệ thống điện tử. Đây là mức trọng lượng rất thấp đối với một tên lửa cỡ lớn.

Lý do nằm ở việc FP-5 Flamingo được chế tạo bằng vật liệu composite nhẹ, chủ yếu là sợi thủy tinh. Toàn bộ thân, cánh và bề mặt điều khiển đều dùng loại vật liệu này, giúp giảm đáng kể khối lượng, đồng thời làm giảm tiết diện radar và tăng hiệu suất bay.

Ngoài ra, Fire Point cũng tiết lộ Ukraine có thể phát triển các loại “tên lửa–drone” (missile-drones) và sắp tới sẽ có cả drone đạn đạo nhờ tận dụng động cơ cũ, vật liệu composite nhẹ và chuỗi cung ứng được che giấu bằng chiến dịch nghi binh như vụ FP-5 Flamingo.