Vàng, đất nền và chung cư trở thành ‘bộ 3 dẫn dắt’ thị trường đầu tư năm 2025

Trong báo cáo mới nhất của Batdongsan.com.vn nhận định về các kênh đầu tư, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn cho hay: “Một điểm đáng lưu ý là trong giai đoạn 2015 - 2025, các kênh đầu tư tại Việt Nam đã có sự phân hóa mạnh, và năm 2025 trở thành mốc biến chuyển lớn về tương quan tỷ suất giữa các kênh tài sản.”

Theo ông Quốc Anh, vàng là kênh đầu tư nổi bật nhất trong thập kỷ qua với mức tăng gấp 3,57 lần so với năm 2015. Đất nền xếp ngay sau với mức tăng 3,12 lần, phản ánh rõ dòng tiền đang đổ mạnh vào các tài sản thực, gắn với kỳ vọng hạ tầng, tích lũy dài hạn và bảo toàn giá trị.

Thị trường căn hộ cũng phục hồi mạnh, đặc biệt là phân khúc trung cấp và cao cấp tại trung tâm hai đô thị lớn. Dù không tăng tốc mạnh nhất nhưng lại thể hiện đà phục hồi bền vững, dần bắt kịp đất nền nhờ đáp ứng song song nhu cầu ở thực và tiềm năng đầu tư.

Ngược lại, gửi tiết kiệm và USD trở nên kém cạnh tranh, lần lượt chỉ tăng 67% và 24%, cho thấy lãi suất và ngoại tệ không còn là nơi trú ẩn hiệu quả. Nhìn chung, 2025 đánh dấu sự tái lập trật tự giữa các kênh tài sản, với vàng, đất nền và chung cư nổi lên dẫn dắt, trong khi chứng khoán duy trì vai trò ổn định, còn tiết kiệm và USD trở thành vùng trũng lợi suất.

Các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân chính nằm ở sự thay đổi trong cấu trúc kỳ vọng lợi nhuận và tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư. Sau giai đoạn lãi suất tiết kiệm giảm xuống mức thấp kỷ lục 3,5 - 4%/năm, đồng USD mất dần đà tăng, thì vàng và bất động sản, đặc biệt là đất nền và căn hộ có vị trí tốt lại trở thành nơi “trú ẩn” an toàn và sinh lời bền vững hơn.

TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế nhận định: Nhà đầu tư Việt Nam vốn có xu hướng ưu tiên tài sản hữu hình. Khi lạm phát, biến động tỷ giá và rủi ro địa chính trị tăng, vàng và đất nền được xem như ‘bảo hiểm giá trị’. Bên cạnh đó, việc chính sách tiền tệ được nới lỏng giúp dòng tiền quay lại bất động sản, nhất là những khu vực có quy hoạch rõ ràng, hạ tầng kết nối tốt.

Ở góc nhìn khác, vị Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn cho rằng sự trở lại của phân khúc chung cư trong “bộ ba dẫn dắt” là điểm đáng chú ý nhất năm nay.

“Nguồn cung mới khan hiếm, giá vật liệu và chi phí phát triển dự án tăng khiến giá chung cư neo ở mức cao. Tuy nhiên, nhu cầu ở thực vẫn mạnh, đặc biệt tại Hà Nội và TP. HCM. Điều này khiến căn hộ không chỉ là nơi ở mà còn là tài sản đầu tư được ưa chuộng,” ông Quốc Anh chia sẻ.

Chung cư: “Ngôi sao mới” giữa làn sóng đầu tư

Nếu vàng và đất nền được xem là kênh tích trữ giá trị truyền thống, thì chung cư nổi lên như “ngôi sao mới” nhờ sự kết hợp giữa yếu tố an toàn và khả năng sinh lời. Theo dữ liệu từ các sàn giao dịch lớn, trong quý vừa qua, hơn 50% căn hộ mở bán tại Hà Nội có mức giá trên 100 triệu đồng/m2 nhưng vẫn đạt tỷ lệ hấp thụ cao.

Nhu cầu mua căn hộ để ở thật và cho thuê đều tăng. Một bộ phận nhà đầu tư chuyển từ đầu cơ sang “giữ tài sản dài hạn”, xem chung cư như “của để dành” trong bối cảnh quỹ đất ngày càng khan hiếm. Cùng lúc, chính sách kiểm soát đầu cơ đất nền và tín dụng bất động sản cũng khiến dòng vốn tìm đến những sản phẩm pháp lý rõ ràng, dễ thanh khoản hơn.

Theo báo cáo của Batdongsan.com.vn, phân khúc căn hộ chung cư đang được giới đầu tư đánh giá cao nhất về tiềm năng tăng trưởng trong 6 tháng tới, chiếm 36% lựa chọn. Theo sau là nhà riêng (29%) và đất nền (24%).

Theo nhiều chuyên gia, năm 2025 là thời điểm “chuyển trục” quan trọng: Các kênh đầu tư mang tính tài chính cao như cổ phiếu, USD hay tiết kiệm đang dần mất vị thế vì lợi suất thực thấp, trong khi tài sản vật chất, nhất là bất động sản được tái định giá theo kỳ vọng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế.

“Đây là giai đoạn mà nhà đầu tư không còn tìm kiếm lợi nhuận nhanh, mà hướng đến giá trị ổn định và lâu dài. Việc vàng, đất nền và chung cư cùng tăng trưởng cho thấy xu hướng đầu tư trở lại bản chất gốc của người Việt - lấy tài sản thật làm nền tảng,” TS. Nguyễn Trí Hiếu nhận định.

Cũng theo các chuyên gia, trong vòng 3 - 5 năm tới, sự phân hóa giữa các kênh đầu tư sẽ tiếp tục rõ nét hơn. Đất nền ở khu vực có quy hoạch hạ tầng vùng ven vẫn còn dư địa tăng giá, trong khi chung cư khu vực trung tâm có thể duy trì mức lợi nhuận ổn định nhờ nhu cầu thực lớn.