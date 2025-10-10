Chủ đề nóng

Nhà đất
Thứ sáu, ngày 10/10/2025 05:30 GMT+7

Vàng, đất nền và chung cư trở thành ‘bộ 3 dẫn dắt’ thị trường đầu tư năm 2025

Phương Thảo Thứ sáu, ngày 10/10/2025 05:30 GMT+7
Sau một thập kỷ chứng kiến sự “thay ngôi đổi chủ” giữa các kênh tài sản, theo báo cáo Batdongsan.com.vn, năm 2025 đang ghi nhận sự tái lập trật tự đầu tư: Vàng, đất nền và chung cư vươn lên dẫn dắt, trong khi chứng khoán dần ổn định, còn USD và tiết kiệm “tụt hạng” sức hấp dẫn.
Trong báo cáo mới nhất của Batdongsan.com.vn nhận định về các kênh đầu tư, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn cho hay: “Một điểm đáng lưu ý là trong giai đoạn 2015 - 2025, các kênh đầu tư tại Việt Nam đã có sự phân hóa mạnh, và năm 2025 trở thành mốc biến chuyển lớn về tương quan tỷ suất giữa các kênh tài sản.”

Theo ông Quốc Anh, vàng là kênh đầu tư nổi bật nhất trong thập kỷ qua với mức tăng gấp 3,57 lần so với năm 2015. Đất nền xếp ngay sau với mức tăng 3,12 lần, phản ánh rõ dòng tiền đang đổ mạnh vào các tài sản thực, gắn với kỳ vọng hạ tầng, tích lũy dài hạn và bảo toàn giá trị.

Thị trường căn hộ cũng phục hồi mạnh, đặc biệt là phân khúc trung cấp và cao cấp tại trung tâm hai đô thị lớn. Dù không tăng tốc mạnh nhất nhưng lại thể hiện đà phục hồi bền vững, dần bắt kịp đất nền nhờ đáp ứng song song nhu cầu ở thực và tiềm năng đầu tư.

Nguồn: Batdongsan.com.vn

Ngược lại, gửi tiết kiệm và USD trở nên kém cạnh tranh, lần lượt chỉ tăng 67% và 24%, cho thấy lãi suất và ngoại tệ không còn là nơi trú ẩn hiệu quả. Nhìn chung, 2025 đánh dấu sự tái lập trật tự giữa các kênh tài sản, với vàng, đất nền và chung cư nổi lên dẫn dắt, trong khi chứng khoán duy trì vai trò ổn định, còn tiết kiệm và USD trở thành vùng trũng lợi suất.

Các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân chính nằm ở sự thay đổi trong cấu trúc kỳ vọng lợi nhuận và tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư. Sau giai đoạn lãi suất tiết kiệm giảm xuống mức thấp kỷ lục 3,5 - 4%/năm, đồng USD mất dần đà tăng, thì vàng và bất động sản, đặc biệt là đất nền và căn hộ có vị trí tốt lại trở thành nơi “trú ẩn” an toàn và sinh lời bền vững hơn.

TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế nhận định: Nhà đầu tư Việt Nam vốn có xu hướng ưu tiên tài sản hữu hình. Khi lạm phát, biến động tỷ giá và rủi ro địa chính trị tăng, vàng và đất nền được xem như ‘bảo hiểm giá trị’. Bên cạnh đó, việc chính sách tiền tệ được nới lỏng giúp dòng tiền quay lại bất động sản, nhất là những khu vực có quy hoạch rõ ràng, hạ tầng kết nối tốt.

Vàng, đất nền và chung cư nổi lên dẫn dắt, trong khi chứng khoán duy trì vai trò ổn định, còn tiết kiệm và USD trở thành vùng trũng lợi suất. Ảnh: Gia Linh

Ở góc nhìn khác, vị Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn cho rằng sự trở lại của phân khúc chung cư trong “bộ ba dẫn dắt” là điểm đáng chú ý nhất năm nay.

“Nguồn cung mới khan hiếm, giá vật liệu và chi phí phát triển dự án tăng khiến giá chung cư neo ở mức cao. Tuy nhiên, nhu cầu ở thực vẫn mạnh, đặc biệt tại Hà Nội và TP. HCM. Điều này khiến căn hộ không chỉ là nơi ở mà còn là tài sản đầu tư được ưa chuộng,” ông Quốc Anh chia sẻ.

Chung cư: “Ngôi sao mới” giữa làn sóng đầu tư

Nếu vàng và đất nền được xem là kênh tích trữ giá trị truyền thống, thì chung cư nổi lên như “ngôi sao mới” nhờ sự kết hợp giữa yếu tố an toàn và khả năng sinh lời. Theo dữ liệu từ các sàn giao dịch lớn, trong quý vừa qua, hơn 50% căn hộ mở bán tại Hà Nội có mức giá trên 100 triệu đồng/m2 nhưng vẫn đạt tỷ lệ hấp thụ cao.

Nhu cầu mua căn hộ để ở thật và cho thuê đều tăng. Một bộ phận nhà đầu tư chuyển từ đầu cơ sang “giữ tài sản dài hạn”, xem chung cư như “của để dành” trong bối cảnh quỹ đất ngày càng khan hiếm. Cùng lúc, chính sách kiểm soát đầu cơ đất nền và tín dụng bất động sản cũng khiến dòng vốn tìm đến những sản phẩm pháp lý rõ ràng, dễ thanh khoản hơn.

Khi trật tự đầu tư được tái lập: Kỷ nguyên của tài sản hữu hình. Ảnh: Nguyễn Đức

Theo báo cáo của Batdongsan.com.vn, phân khúc căn hộ chung cư đang được giới đầu tư đánh giá cao nhất về tiềm năng tăng trưởng trong 6 tháng tới, chiếm 36% lựa chọn. Theo sau là nhà riêng (29%) và đất nền (24%).

Theo nhiều chuyên gia, năm 2025 là thời điểm “chuyển trục” quan trọng: Các kênh đầu tư mang tính tài chính cao như cổ phiếu, USD hay tiết kiệm đang dần mất vị thế vì lợi suất thực thấp, trong khi tài sản vật chất, nhất là bất động sản được tái định giá theo kỳ vọng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế.

“Đây là giai đoạn mà nhà đầu tư không còn tìm kiếm lợi nhuận nhanh, mà hướng đến giá trị ổn định và lâu dài. Việc vàng, đất nền và chung cư cùng tăng trưởng cho thấy xu hướng đầu tư trở lại bản chất gốc của người Việt - lấy tài sản thật làm nền tảng,” TS. Nguyễn Trí Hiếu nhận định.

Cũng theo các chuyên gia, trong vòng 3 - 5 năm tới, sự phân hóa giữa các kênh đầu tư sẽ tiếp tục rõ nét hơn. Đất nền ở khu vực có quy hoạch hạ tầng vùng ven vẫn còn dư địa tăng giá, trong khi chung cư khu vực trung tâm có thể duy trì mức lợi nhuận ổn định nhờ nhu cầu thực lớn.

Đà Nẵng: Mọi giao dịch bất động sản trên 400 triệu đồng phải báo cáo

Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng yêu cầu các ngân hàng, chủ đầu tư và sàn giao dịch phải báo cáo kịp thời các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên cho Ngân hàng Nhà nước, nhằm ngăn chặn nguy cơ rửa tiền, bảo đảm thị trường minh bạch.

13 dự án bất động sản được Đà Nẵng cho phép mở bán

Nhà đất
13 dự án bất động sản được Đà Nẵng cho phép mở bán

Dự án The Queen ở đường Giải Phóng: Khi giá bán sơ cấp ngang giá thứ cấp, cơ hội hay ‘cái bẫy’ đầu tư?

Nhà đất
Dự án The Queen ở đường Giải Phóng: Khi giá bán sơ cấp ngang giá thứ cấp, cơ hội hay ‘cái bẫy’ đầu tư?

Cổ phiếu họ Gelex tăng như 'lên đồng', nhóm trụ Vingroup cũng không cứu được đà giảm của thị truờng

Nhà đất
Cổ phiếu họ Gelex tăng như 'lên đồng', nhóm trụ Vingroup cũng không cứu được đà giảm của thị truờng

Hà Nội, TP. HCM được giao lập dự án và đấu giá “đất vàng” quanh ga metro theo mô hình TOD

Nhà đất
Hà Nội, TP. HCM được giao lập dự án và đấu giá “đất vàng” quanh ga metro theo mô hình TOD

LĐBĐ Malaysia “trảm” HLV Peter Cklamovski?
Thể thao

LĐBĐ Malaysia “trảm” HLV Peter Cklamovski?

Thể thao

Hiệp hội Bóng đá Malaysia (FAM) đang chờ ủy ban kỷ luật liệu có hành động gì đối với HLV Peter Cklamovski liên quan đến những bình luận gần đây của ông, vốn bị xem là chỉ trích cơ quan này.

Giá xăng dầu hôm nay 16/10: Giá dầu trong nước được dự báo sẽ giảm?
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 16/10: Giá dầu trong nước được dự báo sẽ giảm?

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 16/10, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch hôm nay thứ 5 tiếp tục đà suy giảm, nhưng giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường giao ngay đang có xu hướng tăng nhẹ.

Philippines kéo dài lệnh cấm nhập gạo hết năm 2025, thị trường gạo châu Á có giá thấp nhất trong nhiều năm
Nhà nông

Philippines kéo dài lệnh cấm nhập gạo hết năm 2025, thị trường gạo châu Á có giá thấp nhất trong nhiều năm

Nhà nông

Thị trường gạo châu Á đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh khi giá gạo xuất khẩu tại các nước sản xuất lớn đồng loạt giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm do nguồn cung dồi dào và nhu cầu yếu.

Kaity Nguyễn: 'Anh Bảo Định uy hiếp tôi sau đó xin lỗi tôi hoài'
Văn hóa - Giải trí

Kaity Nguyễn: "Anh Bảo Định uy hiếp tôi sau đó xin lỗi tôi hoài"

Văn hóa - Giải trí

Kaity Nguyễn chia sẻ ấn tượng sâu sắc về diễn viên Bảo Định trong phim "Tử chiến trên không", đặc biệt là sự hết mình của nam diễn viên.

CIA đang chuẩn bị tiến hành các chiến dịch bí mật tại Venezuela
Điểm nóng

CIA đang chuẩn bị tiến hành các chiến dịch bí mật tại Venezuela

Điểm nóng

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận, ông đã cho phép CIA tiến hành các hoạt động trên lãnh thổ Venezuela.

Loại quả rừng đem làm mứt, nước ép, xà phòng, mang lên 'chợ số' lại đắt hàng, người dân bản vùng cao Sơn La hết nghèo
Nhà nông

Loại quả rừng đem làm mứt, nước ép, xà phòng, mang lên "chợ số" lại đắt hàng, người dân bản vùng cao Sơn La hết nghèo

Nhà nông

Nhờ áp dụng công nghệ số vào sản xuất, quảng bá, bán hàng, người dân ở Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến (tỉnh Sơn La) tiêu thụ sơn tra (hay còn gọi là quả táo mèo) thuận lợi và hiệu quả hơn. Trong đó, có nhiều gia đình có thu nhập từ 60 - 100 triệu đồng/năm.

Làng này ở Hà Tĩnh có tuyến đường hoa giấy nông thôn mới, 2 bên toàn nhà to đẹp, vùng quê đáng sống
Nhà nông

Làng này ở Hà Tĩnh có tuyến đường hoa giấy nông thôn mới, 2 bên toàn nhà to đẹp, vùng quê đáng sống

Nhà nông

Những tuyến đường nông thôn mới trồng hoa giấy trải dài khang trang, rộng rãi; một khung cảnh yên bình với đầy đủ sắc màu mướt xanh của cây xanh, hoa tươi…thôn Việt Yên, xã Nam Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện) đã tạo nên những ấn tượng khó quên nếu ai từng một lần đến thăm.

Nhiều trụ sở công tiền tỷ giữa trung tâm Đà Nẵng hoang phế, người dân xót xa vì lãng phí
Nhà đất

Nhiều trụ sở công tiền tỷ giữa trung tâm Đà Nẵng hoang phế, người dân xót xa vì lãng phí

Nhà đất

Cả loạt trụ sở công trị giá hàng chục tỷ đồng ngay giữa trung tâm TP. Đà Nẵng sau khi sáp nhập đơn vị hành chính đang bị bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng, khiến nhiều người dân không khỏi xót xa trước sự lãng phí và nhếch nhác giữa lòng đô thị văn minh.

LĐBĐ Malaysia doạ kiện FIFA lên CAS
Thể thao

LĐBĐ Malaysia doạ kiện FIFA lên CAS

Thể thao

FAM chuẩn bị kiện FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sau vụ 7 cầu thủ nhập tịch, trước nguy cơ bóng đá Malaysia chịu án phạt dài hạn như Đông Timor.

Kinh tế hợp tác xã và trang trại, trụ cột mới của nông thôn hiện đại Hà Nội (Bài 4)
Tin tức

Kinh tế hợp tác xã và trang trại, trụ cột mới của nông thôn hiện đại Hà Nội (Bài 4)

Tin tức

Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, kinh tế hợp tác và kinh tế trang trại đang trở thành trụ cột mới của nông thôn hiện đại, đưa nông nghiệp Thủ đô phát triển xanh, bền vững và giàu giá trị.

Động thái của Tập đoàn Sơn Hải trước đám cưới của 'quý tử' với hoa hậu Đỗ Thị Hà
Kinh tế

Động thái của Tập đoàn Sơn Hải trước đám cưới của "quý tử" với hoa hậu Đỗ Thị Hà

Kinh tế

Trước đám cưới của doanh nhân Nguyễn Viết Vương, con trai của ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải với hoa hậu Đỗ Thị Hà, công ty này đã nâng vốn điều lệ lên 4.478 tỷ đồng, tăng gấp 1,8 lần so với mức 2.365 tỷ đồng tại lần công bố vốn gần nhất vào tháng 8/2022.

Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVIII: Phấn đấu là Thủ đô xanh, thông minh, người dân hạnh phúc, TP kết nối toàn cầu
Tin tức

Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVIII: Phấn đấu là Thủ đô xanh, thông minh, người dân hạnh phúc, TP kết nối toàn cầu

Tin tức

TP Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, là Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xanh, thông minh, người dân hạnh phúc và hướng tới trở thành "thành phố kết nối toàn cầu" vào năm 2045.

Giá chung cư vẫn “nóng”, lượng giao dịch quý 3/2025 cao nhất kể từ năm 2018
Nhà đất

Giá chung cư vẫn “nóng”, lượng giao dịch quý 3/2025 cao nhất kể từ năm 2018

Nhà đất

Theo báo cáo của CBRE, thị trường căn hộ Việt Nam trong quý 3/2025 ghi nhận mức giao dịch và nguồn cung cao nhất kể từ năm 2018. Tuy nhiên, các con số kỷ lục ấy lại phản chiếu nghịch lý “thừa nhà cao cấp, thiếu nhà bình dân” ngày càng rõ rệt.

Hải Phòng quảng bá, xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ nước mắm đặc sản, các loại thủy sản chế biến
Nhà nông

Hải Phòng quảng bá, xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ nước mắm đặc sản, các loại thủy sản chế biến

Nhà nông

Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị “Quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ các sản phẩm nước mắm và thủy sản chế biến tại Hải Phòng năm 2025”.

Công ty con của Vinhomes làm khu đô thị sân golf hơn 11.000 tỷ đồng tại Hải Phòng
Nhà đất

Công ty con của Vinhomes làm khu đô thị sân golf hơn 11.000 tỷ đồng tại Hải Phòng

Nhà đất

Liên danh Thái Sơn - Hoàng Hiệp vừa được UBND TP. Hải Phòng phê duyệt làm chủ đầu tư Khu đô thị mới và sân golf Liên Hồng, tổng vốn hơn 11.000 tỷ đồng, quy mô hơn 126 ha với sân golf 18 hố và khu đô thị.

Nuôi con động vật 'dễ nổi khùng' nếu bị trêu chọc, anh nông dân Nghệ An tự trả lương “khủng”/tháng
Nhà nông

Nuôi con động vật "dễ nổi khùng" nếu bị trêu chọc, anh nông dân Nghệ An tự trả lương “khủng”/tháng

Nhà nông

Anh Dưng ở xã Nghĩa Lộc, tỉnh Nghệ An nuôi ong vò vẽ, loài ong nổi tiếng hung dữ "dễ nổi khùng" nếu bị trêu chọc, để lấy nhộng ong bán. Nhộng ong vò vẽ béo tròn được nhiều người tìm mua, có từng nào cũng bán hết giúp anh Dưng thu nhập cả chục triệu mỗi tháng.

Nữ sinh lớp 10 là thủ khoa thi HSG môn tiếng Anh lớp 12 Hà Nội: Nhiều thành tích đáng nể, không phải lần đầu 'vượt cấp'
Xã hội

Nữ sinh lớp 10 là thủ khoa thi HSG môn tiếng Anh lớp 12 Hà Nội: Nhiều thành tích đáng nể, không phải lần đầu "vượt cấp"

Xã hội

Dù mới học lớp 10, em Nguyễn Diệu Hà đã vượt qua nhiều anh chị lớp 11, 12 để xuất sắc giành giải Nhất và là thủ khoa trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố Hà Nội môn Tiếng Anh.

30.000 nhà đầu tư trong vụ án Shark Bình liệu có lấy lại được tiền?
Bạn đọc

30.000 nhà đầu tư trong vụ án Shark Bình liệu có lấy lại được tiền?

Bạn đọc

Shark Bình và các đồng phạm bị cáo buộc rút tiền từ 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt khoảng 117 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã phong tỏa, thu giữ tài sản trị giá khoảng 900 tỷ đồng. Hiện mới có 4 nhà đầu tư gửi đơn tố giác, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Câu hỏi đặt ra: 30.000 nhà đầu tư liệu có lấy lại được tiền?

Xe thô sơ do súc vật kéo có được vận chuyển hành khách, hàng hóa trên đường giao thông ở tỉnh Bắc Ninh sau 1/11/2025?
Nhà nông

Xe thô sơ do súc vật kéo có được vận chuyển hành khách, hàng hóa trên đường giao thông ở tỉnh Bắc Ninh sau 1/11/2025?

Nhà nông

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 43/2025/QĐ-UBND quy định về phạm vi hoạt động của xe thô sơ và sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2025.

Tiết lộ kế hoạch quân sự chưa từng có của EU chống lại Nga
Điểm nóng

Tiết lộ kế hoạch quân sự chưa từng có của EU chống lại Nga

Điểm nóng

Liên minh Châu Âu sẽ đề xuất triển khai các dự án máy bay không người lái và phòng không chung trong những tháng tới, như một phần của kế hoạch 5 năm nhằm tái vũ trang và "răn đe" Nga, Bloomberg đưa tin, trích dẫn một tài liệu nội bộ.

Các mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên, lần đầu tiên nuôi tôm thẻ trong ao nước ngọt
Nhà nông

Các mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên, lần đầu tiên nuôi tôm thẻ trong ao nước ngọt

Nhà nông

Với nhiều ưu điểm nổi trội, sản xuất nông nghiệp xanh, ứng dụng khoa học, công nghệ cao đã và đang được nông dân xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên (địa bàn huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình trước sáp nhập tỉnh) lựa chọn, mở ra hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp bền vững, mang lại nguồn thu lớn giúp nông dân làm giàu từ chính những mảnh ruộng, mảnh vườn của mình.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng sắp hầu tòa; tin mới vụ bố ôm 2 con nhỏ nhảy xuống sông
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng sắp hầu tòa; tin mới vụ bố ôm 2 con nhỏ nhảy xuống sông

Pháp luật

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa; thông tin mới vụ bố ôm 2 con nhỏ nhảy cầu xuống sông; kiểm sát khám nghiệm vụ nghi án cố ý gây thương tích dẫn đến chết người... là những tin nóng 24 giờ qua.

Cần Thơ: Lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi vẫn được đóng dấu kiểm dịch, chuẩn bị đưa ra chợ bán
Nhà nông

Cần Thơ: Lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi vẫn được đóng dấu kiểm dịch, chuẩn bị đưa ra chợ bán

Nhà nông

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Cần Thơ phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, phát hiện một cơ sở giết mổ gia súc có giết mổ lợn bị dịch tả lợn châu Phi. Điều đáng nói, con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi này đã đóng dấu kiểm dịch, đang chuẩn bị vận chuyển ra chợ bán.

Phó Hữu Đức: Đánh đông dẹp bắc giúp Chu Nguyên Chương lập nghiệp lớn, cuối đời phải... tự vẫn
Đông Tây - Kim Cổ

Phó Hữu Đức: Đánh đông dẹp bắc giúp Chu Nguyên Chương lập nghiệp lớn, cuối đời phải... tự vẫn

Đông Tây - Kim Cổ

Như bao công thần khai quốc khác dưới triều Hồng Vũ, Phó Hữu Đức cuối cùng không thoát khỏi vòng nghi kỵ khắc nghiệt của bậc hoàng đế đa nghi và tàn nhẫn bậc nhất trong lịch sử Trung Hoa. Cái chết của ông — được ghi lại là “tự sát” — thực chất là kết cục bi thương của một người đã hiểu quá rõ lòng người, và chọn cách chết để giữ trọn danh tiết, bảo toàn tính mạng cho cả gia tộc.

Phụ nữ sinh vào 3 tháng Âm lịch này, thông minh, sắc sảo, khéo chọn bạn đời, hậu vận viên mãn đủ đầy
Gia đình

Phụ nữ sinh vào 3 tháng Âm lịch này, thông minh, sắc sảo, khéo chọn bạn đời, hậu vận viên mãn đủ đầy

Gia đình

Phụ nữ sinh vào 3 tháng Âm lịch này nổi bật với trí tuệ, sự sắc sảo và khéo léo trong cuộc sống gia đình. Họ biết cách chăm sóc chồng con, vun vén hạnh phúc.

Ngành Tuyên giáo và Dân vận Lai Châu vững tin trên chặng đường phát triển mới
Lai Châu Ngày Mới

Ngành Tuyên giáo và Dân vận Lai Châu vững tin trên chặng đường phát triển mới

Lai Châu Ngày Mới

Chiều 15/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu đã long trọng tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo và Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2025).

Trao giải thưởng, biểu dương 70 nữ công đoàn viên xuất sắc, tiêu biểu năm 2025
Xã hội

Trao giải thưởng, biểu dương 70 nữ công đoàn viên xuất sắc, tiêu biểu năm 2025

Xã hội

Tối nay (15/10) Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức lễ trao Giải thưởng “Nữ đoàn viên Công đoàn năng động, sáng tạo, trách nhiệm” lần thứ I và sơ kết, khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2020 -2025 cho 70 cá nhân, 20 tập thể.

Antonov và dự án tuyệt mật: “xe tăng có cánh” mang tên KT-1, A-40
Đông Tây - Kim Cổ

Antonov và dự án tuyệt mật: “xe tăng có cánh” mang tên KT-1, A-40

Đông Tây - Kim Cổ

Giữa khói lửa Chiến tranh Vệ quốc, khi Liên Xô cần đưa xe tăng vượt qua chiến tuyến bằng đường không, thiên tài Oleg Antonov đã nghĩ ra điều không tưởng: gắn cánh máy bay vào xe tăng. Dự án tuyệt mật KT-1 – hay A-40 – ra đời, trở thành biểu tượng cho tinh thần sáng tạo táo bạo và khát vọng chinh phục giới hạn của con người thời chiến.

Tướng Mỹ cảnh báo việc 'đùa với lửa' khi gửi Tomahawk cho Ukraine
Thế giới

Tướng Mỹ cảnh báo việc 'đùa với lửa' khi gửi Tomahawk cho Ukraine

Thế giới

Các tướng lĩnh Mỹ cho rằng việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ đẩy nước này đến bờ vực chiến tranh với Nga, theo báo Mỹ The New York Times.

Cựu sao U23 Việt Nam: Cao 1m72 vẫn thi đấu ở vị trí trung vệ cho SLNA
Thể thao

Cựu sao U23 Việt Nam: Cao 1m72 vẫn thi đấu ở vị trí trung vệ cho SLNA

Thể thao

Tuy sở hữu chiều cao chỉ 1m72 nhưng Hồ Khắc Lương của SLNA vẫn thi đấu ở vị trí trung vệ. Anh từng là tuyển thủ U23 Việt Nam.

