VFF và VPF viếng trọng tài Trần Đình Thịnh, hỗ trợ và chia sẻ cùng gia đình

Phó chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Xuân Vũ, Tổng thư ký LĐBĐVN Nguyễn Văn Phú, Phó Tổng giám đốc Công ty VPF Võ Văn Hùng cùng đại diện các phòng chức năng LĐBĐVN, Công ty VPF thắp hương tiễn biệt trọng tài Trần Đình Thịnh.

Tại lễ viếng, đại diện LĐBĐVN và Công ty VPF đã thắp hương tiễn biệt trọng tài Trần Đình Thịnh, bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của người trọng tài tận tụy, đã có nhiều năm gắn bó và cống hiến cho bóng đá Việt Nam. LĐBĐVN và Công ty VPF gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và người thân của trọng tài Trần Đình Thịnh, đồng thời sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trọng tài Trần Đình Thịnh sinh năm 1982 tại Đồng Nai, chính thức tham gia công tác trọng tài tại các giải quốc gia từ năm 2010 và từng được phong cấp trọng tài FIFA năm 2019. Anh là được đánh giá là trọng tài giàu kinh nghiệm tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia và được vinh danh với danh hiệu “Còi Bạc” cho hạng mục Trọng tài xuất sắc của V.League 2024/25. Trọng tài Trần Đình Thịnh đột ngột qua đời vào ngày 3/8 trong quá trình tham gia kiểm tra thể lực tại chương trình tập huấn trọng tài chuẩn bị cho mùa giải mới.

Nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc và nghĩa tình đối với trọng tài Trần Đình Thịnh, LĐBĐVN và Công ty VPF đã đứng ra tổ chức toàn bộ tang lễ. Đồng thời, LĐBĐVN và Công ty VPF cũng thống nhất dành khoản hỗ trợ để san sẻ phần nào cùng gia đình. Mong rằng tình cảm và sự đồng hành này sẽ phần nào xoa dịu nỗi đau của gia đình và người thân trọng tài Trần Đình Thịnh.

LĐBĐVN và Công ty VPF trân trọng ghi nhận những đóng góp thầm lặng nhưng ý nghĩa của trọng tài Trần Đình Thịnh đối với sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và cầu chúc anh yên nghỉ.