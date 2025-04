Bối cảnh ngành du lịch đang thay đổi

Du lịch hậu COVID chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ trở lại, nhưng đi cùng với đó là một loạt thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng. Họ không còn mặn mà với việc tự mày mò săn deal, đọc hàng trăm review để tìm ra nơi ở ưng ý. Càng không muốn dành hàng giờ so sánh dịch vụ, rồi đối mặt với rủi ro sai sót, thiếu thông tin hay trải nghiệm không như kỳ vọng. Khách hàng hiện đại muốn mọi thứ nhanh – gọn – chất lượng – và quan trọng nhất: phải “thảnh thơi”.

Chị Nguyễn Minh Hiền (36 tuổi, Hà Nội, chủ cửa hàng SioSushi) – một trong những người đầu tiên pre-order Passport Thảnh Thơi – chia sẻ: “Gia đình mình có ba con nhỏ, mỗi lần đi đâu là một lần căng thẳng. Phải lo phòng ở, điểm đến phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ con. Giờ có Passport Thảnh Thơi, mình chỉ cần nói mong muốn, còn lại có người lo từ A đến Z. Thật sự như được ‘giải phóng’ khỏi trách nhiệm làm trưởng ban du lịch.”

Passport Thảnh thơi - Combo nghỉ dưỡng thông minh

Khác với những nền tảng đặt phòng truyền thống, Passport Thảnh Thơi không chỉ dừng lại ở việc tìm chỗ ở. Đây là một sản phẩm du lịch được thiết kế để đồng hành với khách từ lúc bắt đầu có ý tưởng đi nghỉ, cho tới khi chuyến đi kết thúc.

Combo nghỉ dưỡng này khác biệt rất nhiều so với những hình thức đặt phòng truyền thống. Thứ nhất, chủ sở hữu Passport Thảnh Thơi sẽ được tận hưởng kỳ nghỉ tại nhiều điểm đến hàng đầu trên toàn quốc, trong đó nhiều điểm đạt tiêu chuẩn 5 sao. Thứ hai, khách hàng không cần tự lo khâu check in, check out nên trải nghiệm nghỉ dưỡng được diễn ra liền mạch, không gián đoạn. Thứ ba, mỗi chuyến đi đều có “quản gia riêng” giúp cá nhân hóa lịch trình.

Anh Bùi Tiến Đạt (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Anh ngữ Quốc tế SunUni Academy) một khách hàng pre-order khác, cho biết: “Tôi từng đi du lịch với nhóm bạn, và lần nào cũng mệt vì phải thống nhất lịch trình, rồi tìm chỗ ở hợp lý cho cả nhóm. Giờ chỉ cần đưa ra vài thông tin, bên Lalago họ lo hết – đúng thứ tôi cần. Đặt trước để khỏi tiếc!”

Đằng sau một sản phẩm “cháy hàng” là sự thấu hiểu sâu sắc nhu cầu khách hàng

Passport Thảnh Thơi là sản phẩm mới của Lalago – thương hiệu du lịch mới ra đời từ quá trình chuyển đổi chiến lược của Tico Travel sau 8 năm hoạt động. Không chỉ đơn thuần đổi tên, Lalago thể hiện rõ định vị mới: một đơn vị cung cấp giải pháp du lịch cá nhân hóa toàn diện.

Ông Dương Văn Tiến – CEO Lalago – chia sẻ: “Rất nhiều khách hàng từng đi du lịch nhưng không vui trọn vẹn. Không phải vì nơi ở không đẹp, mà vì phải lo quá nhiều thứ nhỏ nhặt khiến họ mệt mỏi. Chúng tôi tạo ra Passport Thảnh Thơi để khách hàng có thể thật sự nghỉ dưỡng, không phải ‘đi chơi mà như đi lo”.

Việc sản phẩm chưa ra mắt đã cháy hàng là kết quả của một quá trình nghiên cứu dài, từ hàng ngàn phản hồi khách hàng cũ, đến việc thử nghiệm thực tế với các nhóm người dùng khác nhau để tinh chỉnh từng tính năng. Lalago không tạo ra một chiếc thẻ đơn thuần – họ tạo ra một “trợ lý nghỉ dưỡng”, một người bạn đồng hành cho những chuyến đi không căng thẳng, không ngẫu hứng thiếu chuẩn bị, cũng không quá máy móc như các tour truyền thống. Sự thành công sớm của Passport Thảnh Thơi không chỉ là thành quả của chiến lược sản phẩm, mà còn phản ánh một xu hướng mới của thị trường du lịch Việt Nam: thay vì tìm cách tiết kiệm chi phí bằng cách tự làm mọi thứ, khách hàng đang ưu tiên tiết kiệm thời gian, giảm áp lực, và đầu tư nhiều hơn cho cảm xúc.

Passport Thảnh Thơi đã nhanh chóng trở thành từ khóa được chia sẻ trong nhiều nhóm yêu du lịch, đặc biệt là nhóm doanh nhân bận rộn và giới thượng lưu. Không ít người trong ngành du lịch cũng đã đặt trước combo du lịch thông minh này. Với họ, đây là một giải pháp mà thị trường đang thiếu để giúp khách nghỉ đúng nghĩa – và người làm dịch vụ cũng đồng hành chuyên nghiệp hơn.