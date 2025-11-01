Chủ đề nóng

Kinh tế
VinFast ra mắt xe máy điện ZGoo và Flazz, giá chỉ từ 14,9 triệu đồng

Ngày 01/11 - VinFast chính thức ra mắt hai dòng xe máy điện hoàn toàn mới ZGoo và Flazz với mức giá tương ứng 14,9 và 16 triệu đồng, phù hợp với số đông người tiêu dùng, không yêu cầu bằng lái và được trang bị pin LFP tiên tiến, an toàn cao.
VinFast ZGoo và Flazz là minh chứng cho nỗ lực của VinFast trong việc phổ cập phương tiện di chuyển xanh, thông minh đến tất cả mọi người. Với mức giá chỉ từ 14,9 triệu đồng, đây là hai mẫu xe máy điện trang bị pin LFP chất lượng cao có giá thấp nhất trên thị trường hiện tại. So với ắc-quy axit chì, pin LFP có độ an toàn cao, tuổi thọ vượt trội, đồng thời cho phép xe di chuyển quãng đường tốt hơn.

VinFast ZGoo sở hữu kiểu dáng thanh lịch, phi giới tính với đuôi xe phá cách, kết hợp hài hòa với những đường nét cổ điển của cụm đèn tròn ở phía đầu xe. ZGoo có kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 1.720 x 700 x 1.050 mm. Chiều cao yên 760 mm phù hợp với thể trạng chung của người Việt. Trọng lượng xe chỉ khoảng 72 kg, giúp chủ xe dễ dàng điều khiển, xoay trở trong không gian hẹp. ZGoo sử dụng hệ thống phanh cơ trước và sau, đảm bảo độ an toàn cao trong quá trình di chuyển.

Mặc dù có mức giá chỉ 14,9 triệu đồng nhưng ZGoo được trang bị đèn LED Projector thời thượng, màn hình thông tin dạng LED màu. Dung tích cốp chứa đồ dưới yên xe là 14 lít, lớn hơn các mẫu xe cùng phân khúc trên thị trường, giúp người dùng có thể để vừa các vật dụng cần thiết. Với bộ pin LFP dung lượng 1,2 kWh, ZGoo có khả năng di chuyển khoảng 50 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện hỗn hợp.

VinFast Zgoo là dòng xe có thiết kế thanh lịch, phi giới tính.

Được thiết kế với phong cách cứng cáp, mạnh mẽ hơn, VinFast Flazz gây ấn tượng bằng những đường cắt xẻ táo bạo ở cụm đèn và mặt nạ trước, cùng những đường gân chạy dọc thân xe. Thiết kế của VinFast Flazz phù hợp với những khách hàng trẻ trung, năng động và cá tính.

Xe có kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 1.745 x 700 x 1.050 mm, chiều cao yên 760 mm, trọng lượng 72 kg tương đương với ZGoo. Tuy nhiên, ngoài trang bị tiêu chuẩn là 1 pin LFP dung lượng 1,2 kWh đi kèm theo xe, Flazz còn có thêm khay gắn pin phụ, giúp tăng quãng đường di chuyển tối đa lên tới 100 km khi sử dụng 2 pin.

Cả hai mẫu xe máy điện mới đều được VinFast trang bị động cơ Inhub có công suất tối đa 1.100W, đạt chuẩn chống nước IP67. Tốc độ tối đa được giới hạn ở mức 39 km/h (chế độ Sport) và 30 km/h (chế độ Eco), giúp đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường và không yêu cầu bằng lái, phù hợp với mọi khách hàng.

VinFast Flazz mang phong cách mạnh mẽ, có phần thể thao.

Ông Hoàng Hà - Tổng Giám đốc VinFast xe máy điện – Thị trường Việt Nam - cho biết: “ZGoo và Flazz là hai sản phẩm chiến lược của VinFast trong hành trình tiên phong, dẫn dắt cuộc cách mạng di chuyển xanh tại Việt Nam. Với giá thành phải chăng, sử dụng pin LFP tiên tiến cùng những ưu điểm trong thiết kế và tính năng, chúng tôi tin rằng VinFast ZGoo và Flazz là những lựa chọn lý tưởng cho các bạn học sinh, sinh viên bắt đầu hành trình di chuyển xanh của mình, đồng thời cũng là người bạn đồng hành tin cậy của tất cả mọi người.”

Nhằm đảm bảo sự an tâm tuyệt đối cho người dùng, VinFast áp dụng chính sách bảo hành ưu việt cho ZGoo và Flazz, lên đến 6 năm cho xe và 8 năm cho pin. Chính sách bảo hành tốt nhất thị trường không chỉ là lời khẳng định mạnh mẽ cho chất lượng sản phẩm, mà còn thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của VinFast với khách hàng.

