Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Giá vàng biến động mạnh
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 12 Fengshen
Kinh tế
Thứ bảy, ngày 25/10/2025 17:20 GMT+7

VinFast cảnh báo hiện tượng lừa đảo thông qua fanpage giả mạo

+ aA -
Mộc Mộc Thứ bảy, ngày 25/10/2025 17:20 GMT+7
Ngày 25/10- VinFast thông báo đã phát hiện một số trường hợp giả mạo fanpage của VinFast và các đại lý, nhà phân phối chính hãng để đăng thông tin sai sự thật về các chương trình khuyến mại, nhằm mục đích lừa đảo và trục lợi. Tại Việt Nam, VinFast đang vận hành 2 trang fanpage trên nền tảng mạng xã hội là fanpage ô tô: https://www.facebook.com/VinFastAuto.Official và fanpage xe máy điện: https://www.facebook.com/Official.XeMayDienVinFast.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Là doanh nghiệp dẫn dắt, chiếm thị phần lớn nhất về xe điện và được công chúng tin tưởng, yêu mến, thời gian qua VinFast đã trở thành đối tượng bị mạo danh để trục lợi. Cụ thể, VinFast đã phát hiện một số trang fanpage giả mạo, sử dụng tên và nhận diện thương hiệu trùng với tên của một số đại lý, nhà phân phối chính hãng, đăng tải thông tin không chính xác về các chương trình khuyến mại nhằm thu hút sự quan tâm, chú ý của cộng đồng, phục vụ mục đích lừa đảo.

Website chính thức của VinFast Việt Nam.

Gần đây nhất, một số trang fanpage mạo danh VinFast đăng thông tin về chương trình ưu đãi mua xe điện gấp gọn với giá chỉ 286.000 đồng. VinFast hoàn toàn không có sản phẩm này và cũng không có bất cứ liên quan nào với các fanpage nói trên. Tuy nhiên, thông tin trên đã thu hút sự quan tâm, tương tác của một số người tiêu dùng, dẫn dụ họ cung cấp thông tin cá nhân và chuyển tiền “nhận ưu đãi” thông qua phần mềm chat.

Ngay sau khi phát hiện hành vi giả mạo gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín thương hiệu cũng như tổn thất cho khách hàng, VinFast đã báo cáo (report) các trang fanpage giả mạo tới Facebook để yêu cầu can thiệp, xử lý; đồng thời, thông báo chính thức trên các nền tảng thông tin chính thống để khuyến cáo người tiêu dùng.

Fanpage chính thức của VinFast Việt Nam.

Hiện tại, VinFast Việt Nam có 4 kênh thông tin chính thức là website: https://vinfastauto.com/vn_vi; diễn đàn: https://vinfast.vn/; fanpage ô tô (https://www.facebook.com/VinFastAuto.Official) và fanpage xe máy điện (https://www.facebook.com/Official.XeMayDienVinFast). Các trang thông tin khác đều là giả mạo.

Khách hàng có thể trực tiếp gọi điện đến hotline chăm sóc khách hàng 1900 23 23 89 để xác minh hoặc có thêm thông tin chi tiết.

Fanpage chính thức của Xe máy điện VinFast.

VinFast cũng kêu gọi khách hàng, khi phát hiện hành vi mạo danh VinFast, hoặc là nạn nhân đã bị lừa đảo trực tuyến, hãy sử dụng chức năng báo cáo trang hoặc báo cáo bài viết tới đơn vị cung cấp nền tảng mạng xã hội, đồng thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Về phía mình, với triết lý “Đặt khách hàng làm trọng tâm”, VinFast cam kết sẽ luôn đồng hành và đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người tiêu dùng.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/10) đảo chiều tăng mạnh: Phố vàng thất thủ, dòng người xếp hàng dài xuyên trưa

Giá vàng hôm nay mới nhất bất ngờ đảo chiều tăng mạnh với cả vàng SJC và nhẫn. Nhiều cửa hàng trên phố vàng Trần Nhân Tông lại "cháy vàng". Đông đảo người dân tiếp tục xếp hàng bất chấp nhiều cửa hàng thông báo hết vàng, dừng bán.

Giá vàng hôm nay mới nhất (24/10) quay đầu giảm gần 1 triệu/lượng, chợ đen vẫn "nóng"

Kinh tế
Giá vàng hôm nay mới nhất (24/10) quay đầu giảm gần 1 triệu/lượng, chợ đen vẫn 'nóng'

Giá vàng hôm nay 24/10 rung lắc mạnh: Lộ diện hai thái cực đầu tư, chuyên gia chỉ cách đầu tư vàng "luôn thắng"

Kinh tế
Giá vàng hôm nay 24/10 rung lắc mạnh: Lộ diện hai thái cực đầu tư, chuyên gia chỉ cách đầu tư vàng 'luôn thắng'

Giá vàng hôm nay 25/10 mới nhất: Loạn giá, ĐBQH nói lời gan ruột

Kinh tế
Giá vàng hôm nay 25/10 mới nhất: Loạn giá, ĐBQH nói lời gan ruột

Đường sắt đô thị sẽ là “xương sống” của giao thông Đà Nẵng

Kinh tế
Đường sắt đô thị sẽ là “xương sống” của giao thông Đà Nẵng

Đọc thêm

Xem phim, tôi biết ơn vì đã dạy con gái 'dám lên tiếng', nếu không hậu quả sẽ là cực kỳ nghiêm trọng
Gia đình

Xem phim, tôi biết ơn vì đã dạy con gái "dám lên tiếng", nếu không hậu quả sẽ là cực kỳ nghiêm trọng

Gia đình

Tôi như nhiều người mẹ khác, đã mắc một sai lầm.

Tể tướng triều Minh mưu phản, bị Chu Nguyên Chương buộc ở bìa rừng để muỗi đốt đến chết, 15.000 người bị xử tử
Đông Tây - Kim Cổ

Tể tướng triều Minh mưu phản, bị Chu Nguyên Chương buộc ở bìa rừng để muỗi đốt đến chết, 15.000 người bị xử tử

Đông Tây - Kim Cổ

Trong lịch sử triều Minh, Hồ Duy Dung (胡惟庸, ?–1380) là một nhân vật đặc biệt: từ một thư lại nhỏ, ông leo lên vị trí Tể tướng quyền khuynh thiên hạ, rồi lại kết thúc bằng thảm kịch bị tru di tam tộc, kéo theo 15.000 người bị xử tử.

HLV Gerard Albadalejo hết lời khen ngợi ngôi sao Việt kiều Trần Thành Trung
Thể thao

HLV Gerard Albadalejo hết lời khen ngợi ngôi sao Việt kiều Trần Thành Trung

Thể thao

Chia sẻ sau khi Ninh Bình FC lội ngược dòng để đánh bại chủ nhà PVF-CAND 3-1, HLV Gerard Albadalejo đã hết lời khen ngợi sao trẻ Việt kiều Trần Thành Trung.

Lệ Cơ - Mỹ nhân độc ác nhất thời Xuân Thu
Đông Tây - Kim Cổ

Lệ Cơ - Mỹ nhân độc ác nhất thời Xuân Thu

Đông Tây - Kim Cổ

Là sủng phi của Tấn Hiến Công (晋献公), quốc chủ nước Tấn, Lệ Cơ không chỉ khiến vua say mê mà còn góp phần dẫn đến cuộc nội loạn cung đình được gọi là “Ly Cơ chi loạn”. Từ đó, hậu thế xếp bà vào hàng “hồng nhan họa thủy” – người đẹp khiến nước nhà suy vong.

Ngày sinh Âm lịch tốt lành, mang lại may mắn, ai sở hữu có cuộc đời rực rỡ, tiền đầy túi, tình đầy tim
Gia đình

Ngày sinh Âm lịch tốt lành, mang lại may mắn, ai sở hữu có cuộc đời rực rỡ, tiền đầy túi, tình đầy tim

Gia đình

Những người sinh ngày Âm lịch này có cuộc sống êm đềm và hôn nhân hòa thuận. Họ không thích nói dối và luôn thực tế, cuộc sống tràn ngập niềm vui.

HLV Becamex TP.HCM báo tin dữ về ngôi sao ĐT Việt Nam
Thể thao

HLV Becamex TP.HCM báo tin dữ về ngôi sao ĐT Việt Nam

Thể thao

Theo HLV Đặng Trần Chỉnh của Becamex TP.HCM cho biết, tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa gặp chấn thương dây chằng khá nặng, nhiều khả năng anh phải lên bàn mổ.

Thủ tướng dự hội chợ quy mô lớn nhất từ trước đến nay
Kinh tế

Thủ tướng dự hội chợ quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Kinh tế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội Chợ Mùa Thu - Lần thứ nhất năm 2025, đây là hội chợ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay sau sự kiện thành công rực rỡ của Triển lãm Thành tựu kinh tế-xã hội của đất nước (A80) ngày 2/9/2025.

Hà Nội FC đã biết thắng, HLV Harry Kewell nói điều bất ngờ
Thể thao

Hà Nội FC đã biết thắng, HLV Harry Kewell nói điều bất ngờ

Thể thao

HLV Harry Kewell có chiến thắng đầu tiên với Hà Nội FC, ông cho rằng không muốn thắng theo cách này khi các học trò không thể hiện được lối chơi như mong muốn.

Lý Chiêu Hoàng có bao nhiêu người con?
Đông Tây - Kim Cổ

Lý Chiêu Hoàng có bao nhiêu người con?

Đông Tây - Kim Cổ

Ở ngôi trong khoảng thời gian ngắn, vai trò và tầm ảnh hưởng không lớn nên những gì mà người đời biết về bà chỉ như gió thoảng mây bay mà ai ít ngờ rằng còn rất nhiều điều kỳ thú về Lý Chiêu Hoàng.

Supe Lâm Thao liên tục xuất khẩu phân bón sang Nhật Bản
Nhà nông

Supe Lâm Thao liên tục xuất khẩu phân bón sang Nhật Bản

Nhà nông

Mới đây, Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao (Supe Lâm Thao) tiếp tục xuất khẩu lô hàng phân bón Supe lân sang thị trường Nhật Bản. Được biết, doanh nghiệp này đã xuất khẩu phân bón sang Nhật từ năm 2010, cho thấy sản phẩm của Lâm Thao ngày càng được nông dân Nhật Bản tin tưởng và đánh giá cao về hiệu quả.

Cơ quan chức năng vào cuộc vụ thầy giáo ở Long Xuyên nghi dụ dỗ học sinh vào nhà nghỉ
Xã hội

Cơ quan chức năng vào cuộc vụ thầy giáo ở Long Xuyên nghi dụ dỗ học sinh vào nhà nghỉ

Xã hội

Chiều 25/10, UBND phường Long Xuyên (An Giang) đã thông tin ban đầu vụ việc liên quan đến một thầy giáo nghi vấn là dụ dỗ học sinh vào nhà nghỉ, gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội những ngày qua.

Nga tuyên bố giải pháp ngoại giao để chấm dứt chiến tranh Ukraine đã khá gần
Thế giới

Nga tuyên bố giải pháp ngoại giao để chấm dứt chiến tranh Ukraine đã khá gần

Thế giới

Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, khẳng định Nga đang tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Đỗ Hoàng Hên lập công, Hà Nội FC đánh bại Becamex TP.HCM trong trận thuỷ chiến
Thể thao

Đỗ Hoàng Hên lập công, Hà Nội FC đánh bại Becamex TP.HCM trong trận thuỷ chiến

Thể thao

Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên đã lập công giúp Hà Nội FC đánh bại Becamex TP.HCM với tỷ số 3-2 trong trận thuỷ chiến tối 25/10 trên sân Bình Dương.

3 lần Gia Cát Lượng nhận thất bại 'muối mặt' trước Tư Mã Ý
Đông Tây - Kim Cổ

3 lần Gia Cát Lượng nhận thất bại "muối mặt" trước Tư Mã Ý

Đông Tây - Kim Cổ

Tam Quốc thời giữa và hậu kỳ xuất hiện một nhân vật kiệt xuất, từng 3 lần cùng Gia Cát Lượng đọ tài và đều giành chiến thắng. Người này không ai khác chính là Tư Mã Ý.

Trần Thành Trung và Hoàng Đức toả sáng, Ninh Bình FC tiếp tục khiến V.League “choáng'
Thể thao

Trần Thành Trung và Hoàng Đức toả sáng, Ninh Bình FC tiếp tục khiến V.League “choáng"

Thể thao

Dù gặp không ít khó khăn trước tinh thần thi đấu máu lửa của PVF-CAND, nhưng Ninh Bình FC vẫn chứng tỏ đẳng cấp của đội bóng đang dẫn đầu V.League 2025/2026 khi giành chiến thắng thuyết phục 3-1 ngay trên sân khách.

Phương Tây 'ngồi trên đống lửa' khi Nga dồn dập tập trung hạm đội hạt nhân 'để đấu với NATO'
Thế giới

Phương Tây "ngồi trên đống lửa" khi Nga dồn dập tập trung hạm đội hạt nhân "để đấu với NATO"

Thế giới

Nga đang tăng cường năng lực hạt nhân, triển khai tàu ngầm tấn công và thử nghiệm vũ khí mới trên bán đảo Kola – khu vực chiến lược giáp biên giới Phần Lan và Na Uy trong bối cảnh căng thẳng leo thang với NATO, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy cảnh báo trên Telegraph.

“Kiến trúc sư” giúp Malaysia nhập lậu 7 cầu thủ nói điều bất ngờ về VFF
Thể thao

“Kiến trúc sư” giúp Malaysia nhập lậu 7 cầu thủ nói điều bất ngờ về VFF

Thể thao

Tại buổi họp báo diễn ra chiều 25/10, Hoàng thân Tunku Ismail – nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong bóng đá Malaysia – khẳng định rằng đơn khiếu nại khiến vụ bê bối gian lận nhập tịch bị phanh phui không đến từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Tử vi ngày mai: 4 con giáp chăm chỉ làm việc, quý nhân hỗ trợ, tiền vào như nước, tương lai đón phước lành vô tận
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp chăm chỉ làm việc, quý nhân hỗ trợ, tiền vào như nước, tương lai đón phước lành vô tận

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 4 con giáp này chăm chỉ làm việc, nỗ lực hướng tới, tương lai tận hưởng phước lành và sự mãn nguyện mà thành công mang lại.

Đây là cánh đồng rộng lớn nhất tỉnh An Giang (sau sáp nhập), xưa hoang hóa, nay trù phú, sản xuất lúa gạo lớn nhất nước
Nhà nông

Đây là cánh đồng rộng lớn nhất tỉnh An Giang (sau sáp nhập), xưa hoang hóa, nay trù phú, sản xuất lúa gạo lớn nhất nước

Nhà nông

Ngày nay, đất ở vùng Tứ giác Long Xuyên, tỉnh An Giang (sau sáp nhập tỉnh Kiên Giang, An Giang) trù mật, giá trị nhờ các tuyến kênh dẫn nước ngọt từ sông vào rửa chua, xổ phèn, nông dân hăng say sản xuất lúa gạo.

Đông Hải đại vương Đoàn Thượng là nhân vật nào trong lịch sử Việt Nam?
Đông Tây - Kim Cổ

Đông Hải đại vương Đoàn Thượng là nhân vật nào trong lịch sử Việt Nam?

Đông Tây - Kim Cổ

Theo một số thần tích, Đông Hải đại vương Đoàn Thượng, sinh năm Nhâm Dần (1182), quê làng Thung Độ, Hồng Châu, nay thuộc xã Gia Phúc (TP Hải Phòng).

Công ước Hà Nội là tuyên ngôn khẳng định hòa bình, an ninh, thịnh vượng phải bắt đầu tư không gian mạng an toàn
Thế giới

Công ước Hà Nội là tuyên ngôn khẳng định hòa bình, an ninh, thịnh vượng phải bắt đầu tư không gian mạng an toàn

Thế giới

Thủ tướng cho biết, với nhận thức “không một quốc gia nào đủ mạnh để đơn độc chống lại tội phạm mạng”, Việt Nam luôn thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm, luôn luôn sẵn sàng để đóng góp vào mục tiêu bảo đảm an ninh mạng toàn cầu.

Độc lạ: Cuối tuần ghé thăm quán cafe mô phỏng máy bay ở Hà Nội
Ảnh

Độc lạ: Cuối tuần ghé thăm quán cafe mô phỏng máy bay ở Hà Nội

Ảnh

Một quán cafe ở Hà Nội được trang trí bảng chỉ dẫn check-in, khu vực chờ, khoang ghế ngồi mô phỏng máy bay được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Đây là loại quả ngọt, thơm nức, thời điểm này, hễ nông dân Tây Ninh, Cần Thơ cắt bán đầu tấn là giàu hẳn luôn
Nhà nông

Đây là loại quả ngọt, thơm nức, thời điểm này, hễ nông dân Tây Ninh, Cần Thơ cắt bán đầu tấn là giàu hẳn luôn

Nhà nông

Không phải sầu riêng, trái khóm (quả dứa) hiện mới là "ngôi sao mới" của ngành nông sản xuất khẩu Việt Nam. Những năm qua, nhờ trồng khóm xuất khẩu (trồng dứa), các "đại điền" nông dân ở Tây Ninh (bao gồm cả tỉnh Long An trước đây), Cần Thơ (bao gồm cả tỉnh Hậu Giang trước đây) ăn nên làm ra, thu tiền tỷ/năm.

Tin tối (25/10): HLV Kim Sang-sik định ngày gọi Đỗ Hoàng Hên lên ĐT Việt Nam
Thể thao

Tin tối (25/10): HLV Kim Sang-sik định ngày gọi Đỗ Hoàng Hên lên ĐT Việt Nam

Thể thao

HLV Kim Sang-sik định ngày gọi Đỗ Hoàng Hên lên ĐT Việt Nam; ĐT Indonesia không thi đấu giao hữu trong tháng 11; HLV Amorim báo tin buồn cho CĐV M.U; HLV Guardiola mua căn hộ độc thân; Bruno Fernandes ở lại M.U vì nghe lời khuyên từ Ronaldo.

Phan Minh Huyền thương và xót cho Chí Nhân
Văn hóa - Giải trí

Phan Minh Huyền thương và xót cho Chí Nhân

Văn hóa - Giải trí

Phan Minh Huyền cảm thấy thương và xót cho Chí Nhân khi đóng vai Nghiêm - chồng của Ngân trong phim truyền hình "Cách em 1 milimet".

Loạt vụ “bắt quả tang” bếp ăn trường học nhập thực phẩm ôi thiu: Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân
Xã hội

Loạt vụ “bắt quả tang” bếp ăn trường học nhập thực phẩm ôi thiu: Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân

Xã hội

Chuyên gia cho biết, hiện chưa có văn bản pháp quy nào quy định rõ ràng về tổ chức và quản lý bữa ăn học đường. Bên cạnh đó, nhiều trường học chỉ cắt hợp đồng mà không tiến hành đình chỉ, cấm thầu, kiểm nghiệm độc lập và công khai dữ liệu vi phạm.

Đắk Lắk quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống khai thác IUU
Nhà nông

Đắk Lắk quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống khai thác IUU

Nhà nông

Ngày 24/10/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Công văn hỏa tốc về việc tăng cường chỉ đạo, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Góc nhìn pháp lý vụ sản xuất 20.000 chai nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng Chanel, Gucci, Dior
Bạn đọc

Góc nhìn pháp lý vụ sản xuất 20.000 chai nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng Chanel, Gucci, Dior

Bạn đọc

Theo luật sư, vụ việc vụ sản xuất 20.000 chai nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Dior… cho thấy mức độ nguy hiểm của hành vi là đặc biệt nghiêm trọng, đòi hỏi phía cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm minh để răn đe…

“Kiến trúc sư” giúp Malaysia nhập lậu 7 cầu thủ: “Không tin FIFA sẽ đảo ngược quyết định'
Thể thao

“Kiến trúc sư” giúp Malaysia nhập lậu 7 cầu thủ: “Không tin FIFA sẽ đảo ngược quyết định"

Thể thao

Hoàng thân Tunku Ismail Sultan Ibrahim (TMJ) thẳng thắn thừa nhận không tin FIFA sẽ đảo ngược quyết định trừng phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 tuyển thủ nhập tịch.

Đột kích lò mổ chó ở TP.HCM, bắt 4 đối tượng trộm và tiêu thụ chó, mèo
Chuyển động Sài Gòn

Đột kích lò mổ chó ở TP.HCM, bắt 4 đối tượng trộm và tiêu thụ chó, mèo

Chuyển động Sài Gòn

Một đường dây trộm chó và tiêu thụ chó mèo bị trộm trên đường Hà Đặc vừa bị Công an TP.HCM triệt xóa, 4 đối tượng có liên quan bị bắt.

Tin đọc nhiều

1

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh

2

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang "gây bão" ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang 'gây bão' ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

3

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/10) đảo chiều tăng mạnh: Phố vàng thất thủ, dòng người xếp hàng dài xuyên trưa

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/10) đảo chiều tăng mạnh: Phố vàng thất thủ, dòng người xếp hàng dài xuyên trưa

5

Nước mua nhiều nhất gạo của Việt Nam đang có kế hoạch mới về lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam chuyển hướng bán ở đâu?

Nước mua nhiều nhất gạo của Việt Nam đang có kế hoạch mới về lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam chuyển hướng bán ở đâu?