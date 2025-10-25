VinFast cảnh báo hiện tượng lừa đảo thông qua fanpage giả mạo

Là doanh nghiệp dẫn dắt, chiếm thị phần lớn nhất về xe điện và được công chúng tin tưởng, yêu mến, thời gian qua VinFast đã trở thành đối tượng bị mạo danh để trục lợi. Cụ thể, VinFast đã phát hiện một số trang fanpage giả mạo, sử dụng tên và nhận diện thương hiệu trùng với tên của một số đại lý, nhà phân phối chính hãng, đăng tải thông tin không chính xác về các chương trình khuyến mại nhằm thu hút sự quan tâm, chú ý của cộng đồng, phục vụ mục đích lừa đảo.

Website chính thức của VinFast Việt Nam.

Gần đây nhất, một số trang fanpage mạo danh VinFast đăng thông tin về chương trình ưu đãi mua xe điện gấp gọn với giá chỉ 286.000 đồng. VinFast hoàn toàn không có sản phẩm này và cũng không có bất cứ liên quan nào với các fanpage nói trên. Tuy nhiên, thông tin trên đã thu hút sự quan tâm, tương tác của một số người tiêu dùng, dẫn dụ họ cung cấp thông tin cá nhân và chuyển tiền “nhận ưu đãi” thông qua phần mềm chat.

Ngay sau khi phát hiện hành vi giả mạo gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín thương hiệu cũng như tổn thất cho khách hàng, VinFast đã báo cáo (report) các trang fanpage giả mạo tới Facebook để yêu cầu can thiệp, xử lý; đồng thời, thông báo chính thức trên các nền tảng thông tin chính thống để khuyến cáo người tiêu dùng.

Fanpage chính thức của VinFast Việt Nam.

Hiện tại, VinFast Việt Nam có 4 kênh thông tin chính thức là website: https://vinfastauto.com/vn_vi; diễn đàn: https://vinfast.vn/; fanpage ô tô (https://www.facebook.com/VinFastAuto.Official) và fanpage xe máy điện (https://www.facebook.com/Official.XeMayDienVinFast). Các trang thông tin khác đều là giả mạo.

Khách hàng có thể trực tiếp gọi điện đến hotline chăm sóc khách hàng 1900 23 23 89 để xác minh hoặc có thêm thông tin chi tiết.

Fanpage chính thức của Xe máy điện VinFast.

VinFast cũng kêu gọi khách hàng, khi phát hiện hành vi mạo danh VinFast, hoặc là nạn nhân đã bị lừa đảo trực tuyến, hãy sử dụng chức năng báo cáo trang hoặc báo cáo bài viết tới đơn vị cung cấp nền tảng mạng xã hội, đồng thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Về phía mình, với triết lý “Đặt khách hàng làm trọng tâm”, VinFast cam kết sẽ luôn đồng hành và đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người tiêu dùng.