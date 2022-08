Vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân giúp nông dân An Giang đầu tư trồng nhãn Ido cho thu nhập cao

Có tiền mua phân bón chăm sóc vườn nhãn

Ông Nguyễn Văn Mum (ngụ xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân) là một trong số hội viên nông dân vừa được xét vay 40 triệu đồng từ nguồn Quỹ HTND của huyện. Ông Mum cho biết, gia đình ông đang đầu tư trồng 10 công đất (10.000m2) cây ăn quả là mãng cầu hoàng hậu và nhãn Ido. Hai năm qua, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên thu nhập từ các vườn cây ăn trái giảm khá nhiều, đồng thời giá cả phân bón ngày càng tăng cao nên gia đình ông khá khó khăn.

"Được Hội ND cho vay vốn Quỹ HTND đã giúp gia đình tôi có tiền mua phân bón, chăm sóc 5 công nhãn Ido đang cho trái trong giai đoạn cuối vụ. Vụ này, vườn nhãn Ido đang cho trái khá tốt, dự kiến năng suất đạt trên 3 tấn để xuất ra thị trường" - ông Mun thông tin.

Anh Bùi Văn Quý - Giám đốc HTX Bến Bà Chi (xã Lê Trì, huyện Tri Tôn) là một trong những hộ được hỗ trợ vay vốn Quỹ HTND với mức tối đa 100 triệu đồng/hộ. Anh Quý cho biết, gia đình anh canh tác các giống xoài: xoài tượng xanh, xoài tượng đỏ, xoài Úc, xoài cát Hòa Lộc… trên diện tích khoảng 4ha. Trong quá trình canh tác, anh Quý gặp nhiều khó khăn trong việc tưới tiêu.

Mô hình trồng nhãn của nông dân xã Tân An, thị xã Tân Châu, An Giang. Ảnh: Đức Toàn

"Từ nguồn vốn Quỹ HTND, nhiều dự án đã xây dựng được các mô hình tổ hợp tác sản xuất - kinh doanh, góp phần thay đổi nhận thức của nông dân từ phương thức sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết nhóm, đầu tư thâm canh, tăng năng suất". Ông Nguyễn Văn Nhiên – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang

Khi nhận được 100 triệu đồng từ vốn Quỹ HTND, anh Quý đã đầu tư hệ thống tưới tiêu, xây dựng hồ chứa nước phục vụ sản xuất… Nhờ vậy đã giúp gia đình anh giảm đáng kể công chăm sóc, hiệu quả kinh tế mang lại cao hơn.

Giúp nông dân chuyển đổi cây trồng

Ông Lê Văn Ẩn - Chủ tịch Hội ND huyện Phú Tân cho biết: Hầu hết nông dân trên địa bàn huyện tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ HTND để thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái.

Đến nay, Hội ND huyện Phú Tân đã phối hợp các ngành hỗ trợ 168 hộ nông dân vay vốn chuyển đổi các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái và chăn nuôi với tổng số tiền trên 5,3 tỷ đồng từ Quỹ HTND. Ngoài ra, Hội ND huyện còn giới thiệu hội viên nông dân vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với 88 tổ vay vốn tiết kiệm, hơn 3.800 hộ tham gia vay vốn với tổng số tiền gần 93 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy quá trình sản xuất phát triển kinh tế địa phương.

Đơn cử như mô hình trồng mai vàng ở xã Phú Long, với khoảng 20 hộ theo nghề, nhận thấy có hiệu quả kinh tế, Hội ND xã đã thành lập Tổ hội nghề nghiệp trồng mai với 5 thành viên. Sau khi tập hợp, 2 hội viên đã được vay 80 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Cây mai vàng được nông dân trồng bán quanh năm, gồm cây con và mai trưởng thành tạo dáng, được đánh giá triển vọng phát triển, nhân rộng trong thời gian tới.

Theo báo cáo Hội ND tỉnh An Giang, hiện tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt hơn 37,4 tỷ đồng. Trong đó, 10/11 đơn vị có nguồn vốn toàn huyện đạt trên 1 tỷ đồng, riêng huyện Chợ Mới đạt trên 3 tỷ đồng, 2 huyện Phú Tân, An Phú đạt trên 2 tỷ đồng.

Quỹ HTND các cấp đã phát huy hiệu quả vốn vay, phát triển sản xuất ở các lĩnh vực: Chăn nuôi, thủy sản, rau màu và cây ăn trái, trồng rau sạch kết hợp du lịch sinh thái, dịch vụ, đa canh, nhà lưới…, góp phần thay đổi nhận thức của nông dân, chuyển từ phương thức sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết nhóm, đầu tư thâm canh, tăng năng suất.