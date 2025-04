"Hằng Du mục nổi tiếng nhờ đâu?"

Hiện nay, Hằng Du mục và Quang Linh Vlogs là 2 cái tên được "réo gọi" nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội sau khi Hằng và Linh bị bắt trong vụ án “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” vào tối 4/4.

Hằng Du mục và Quang Linh Vlogs là 2 nhân vật nổi lên nhờ mạng xã hội, gây được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Hằng Du mục nổi tiếng nhờ đâu: Những hình ảnh của Hằng Du mục đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạnh. Ảnh FBNV

Trong đó, Hằng Du mục tên thật là Nguyễn Thị Thái Hằng (SN 1995, quê ở Vĩnh Phúc) có hàng triệu fan hâm mộ, được nhiều bạn trẻ gọi bằng cái tên "chiến thần livestream".



Vậy Hằng Du mục nổi tiếng nhờ đâu?

Hằng Du mục, cô gái trẻ đến từ Việt Nam đã nổi lên với loạt video chia sẻ cuộc sống du mục trên ô tô, được cải biên thành ngôi nhà di động, khám phá nhiều vùng đất ở Trung Quốc từ năm 2019 nên mới có biệt danh là "Du mục".

Không chỉ đơn thuần khám phá địa điểm du lịch, Hằng Du mục còn chia sẻ những trải nghiệm và cảm nhận của mình về mỗi nơi đó.

Hằng không ngại đi đến những nơi ít người biết đến, đưa người xem đến những địa điểm độc đáo như Hoả Diệm Sơn - một trong những địa danh nổi tiếng được miêu tả trong truyện Tây Du Ký.

Hằng Du mục nổi tiếng nhờ đâu: Sản phẩm táo đỏ đưa Hằng Du mục lên "đỉnh cao" trong các phiên bán hàng livestream. Ảnh FBNV

Khi đó, Hằng cũng chia sẻ cuộc sống cá nhân với chồng và 4 con trai (trong đó có 2 con riêng của chồng) thu hút được nhiều sự tán dương của mọi người.

Năm 2024, vụ ly hôn của Hằng Du mục với chồng cũng gây ồn ào khi Hằng Du mục tố chồng bạo hành đồng thời giành quyền nuôi con riêng của chồng và chấp nhận ra đi tay trắng, rất "lạ đời".

Bên cạnh việc chia sẻ về cuộc sống du mục cũng như chuyện gia đình Hằng Du mục còn là một TikToker bán hàng nổi tiếng và được nhiều người yêu mến.

Hằng thường xuyên livestream bán hàng từ những địa điểm độc lạ nhất tại Trung Quốc như tên núi cao nguyên phủ tuyết trắng, Hỏa Diệm Sơn, nơi sản xuất táo Tân Cương...

Những ý tưởng trong buổi livestream của Hằng Du Mục được đánh giá là khá độc đáo và sáng tạo, thu hút được lượng lớn người xem và rất nhiều người mua hàng.

Hằng Du mục có Fanpage và kênh TikTok với hàng triệu người theo dõi. Nhờ đó, Hằng Du mục trở thành "chiến thần livestream" với nhiều phiên bán hàng khủng với hàng nghìn đơn hàng, hàng trăm tấn sản phẩm như táo đỏ, gạo, sầu riêng...



Mỗi phiên livestream của Hằng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, với lượng đơn hàng "chốt" liên tục. Hằng Du mục từng gây ấn tượng mạnh khi đạt doanh thu hơn 817 triệu đồng chỉ sau 18 phút livestream...

Những thông tin này có thể trả lời câu hỏi của "cõi mạng" rằng "Hằng Du mục nổi tiếng nhờ đâu?".

Hằng Du mục nổi tiếng nhờ đâu: TikToker Hằng Du Mục tại buổi làm việc làm rõ thông tin với Hiệp hội Yến Sào Việt Nam. Ảnh: Hiệp hội Yến Sào Việt Nam.

Hằng Du mục từ "chiến thần livestream" đến "kẻ dối lừa"

Sự kết hợp giữa Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs, một KOL nổi tiếng khác, càng làm tăng thêm sức hút cho các phiên livestream của cô. Hai người bắt đầu hợp tác từ năm 2024, tự gọi nhau là "chị em Rọt", và sau đó cùng nhau thành lập Tập đoàn Chị em Rọt.

Theo đó, Hằng Du mục làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Quang Linh Vlogs là thành viên Hội đồng quản trị. Sản phẩm kẹo rau củ Kera của "Chị em Rọt" được quảng cáo rầm rộ.

Sau một thời gian làm "chiến thần livestream" được cộng đồng mạng đánh giá cao thì thời gian gần đây, Hằng Du mục liên tục dính đến các "phốt" do thổi phồng giá trị, tính năng của các sản phẩm.

Cụ thể, Hằng Du mục đã phải xin lỗi vì quảng cáo lố về hàm lượng yến trong sản phấm lọ yến chưng. Theo đó, cô nói rằng trong lọ yến 70ml có tới 30g yến, loại hảo hạng A5 chứ không phải yến vụn.

Tuy nhiên, sau khi người tiêu dùng nghi ngờ, kiểm tra và "phản pháo" thì Hằng Du mục đã họp báo xin lỗi vào ngày 26/2 khi nhầm giữa 300mg (0,3 g) do ê-kíp thông tin sai.

Hằng Du mục nổi tiếng nhờ đâu: Hằng Du mục và Quang Linh Vlogs đã cúi đầu xin lỗi vì quảng cáo sai sự thật về viên kẹo rau củ Kera

Sản phẩm kẹo rau củ Kera do Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và Hoa hậu Thùy Tiên quảng bá gây tranh luận sau phát ngôn "1 viên kẹo tương đương 1 đĩa rau" hay "ăn 2-3 viên là đủ chất xơ mỗi ngày".

Sự việc lên cao trào khi ngày 4/3, một TikToker mang sản phẩm đi kiểm nghiệm và kết quả cho thấy hàm lượng chất xơ trong kẹo rau củ Kera rất thấp, chỉ 0,51g/100g sản phẩm.

Một ngày sau, thương hiệu Kera đưa ra phản hồi. "Tổng hàm lượng chất xơ từ bột rau củ và chất xơ Inulin (một loại chất xơ hòa tan) trong 1 viên kẹo rau củ Kera là hơn 200mg (0,2 g) chất xơ", hoàn toàn không thể tương đương với "1 đĩa rau".

Tại buổi gặp mặt với truyền thông hôm 13/3, Quang Linh Vlogs thừa nhận sai sót đã quảng cáo sai về viên kẹo rau củ Kera, gửi lời xin lỗi tới khách hàng. Hằng Du mục cũng khóc, nhận sai sót trong quá trình phát ngôn, giới thiệu các sản phẩm như viên kẹo Kera hay yến sào, gây hiểu lầm.

Trước nghi vấn của dư luận về sự thiếu trung thực, quảng cáo "thổi phồng" về sản phẩm viên kẹo rau củ Kera, các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra.



Tối 4/4, đại diện Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” tại Công ty Asia Life và Công ty Chị em Rọt (Công ty CER). Công an cũng khởi tố 5 bị can về tội danh trên.

Các bị can gồm: Nguyễn Phong, Chủ tịch Công ty Asia Life; Lê Tuấn Linh, Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Chị em Rọt; Lê Thành Công, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Chị em Rọt; Phạm Quang Linh tức Quang Linh Vlogs, thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Chị em Rọt và Nguyễn Thái Hằng tức Hằng Du mục, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Chị em Rọt.