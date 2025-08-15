Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng ở Tuyên Quang: Bắt giữ nghi phạm sát hại bé 5 tuổi sau 4 giờ lẩn trốn

Sáng 15/8, Đại tá Nguyễn Thành Chung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, đã thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đến chúc mừng và khen thưởng đột xuất 5 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc nhanh chóng phá án.

Án mạng kinh hoàng và cuộc truy lùng thần tốc

Trước đó, vào khoảng 7h30 phút sáng ngày 14/8, Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được tin báo của Công an xã Chiêm Hóa về một vụ giết người xảy ra tại thôn Đại Đồng, xã Chiêm Hóa. Nạn nhân là chị T. T. T. (sinh năm 1981) và 2 cháu Đ.H.T. (sinh năm 2020) và cháu T.P.N. (sinh năm 2009) - là con riêng của chị T.

Đối tượng Bùi Văn Việt (sinh năm 1981, trú tại xã Thái Sơn, tỉnh Tuyên Quang). Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Theo thông tin điều tra ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, Bùi Văn Việt (sinh năm 1981, trú tại xã Thái Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đã dùng dao chém cả ba mẹ con. Hậu quả khiến cháu Đ.H.T. tử vong tại chỗ. Chị T. và cháu N. bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hoá. Ngay sau khi gây án, Việt đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Tuyên Quang) đã lập tức huy động tối đa lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương để tổ chức vây bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau hơn 4 giờ đồng hồ, đến khoảng 11h10 phút cùng ngày, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ thành công Bùi Văn Việt khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Đại tá Nguyễn Thành Chung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang chúc mừng và khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Kịp thời biểu dương, lan tỏa tinh thần vì nhân dân phục vụ

Tại buổi gặp mặt khen thưởng, Đại tá Nguyễn Thành Chung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đã đánh giá cao tinh thần phối hợp, hiệp đồng tác chiến chặt chẽ và hiệu quả giữa các lực lượng tham gia phá án.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang biểu dương tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm của người dân, yếu tố quan trọng đã góp phần giúp lực lượng chức năng nhanh chóng bắt giữ được đối tượng.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, duy trì công tác phối hợp nhịp nhàng, quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng với mọi loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự, vì sự bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.