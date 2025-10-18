Chủ đề nóng

Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Bão số 12 Fengshen
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Shark Bình bị bắt
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Bạn đọc
Thứ bảy, ngày 18/10/2025 12:59 GMT+7

Vụ chồng bị phạt tù vì quan hệ với vợ chưa đủ tuổi: Khi hình phạt bị áp dụng quá cứng nhắc

+ aA -
Đình Việt Thứ bảy, ngày 18/10/2025 12:59 GMT+7
Viện KSND Tối cao vừa có thông báo gửi các đơn vị nghiệp vụ rút kinh nghiệm trong việc tuyên án tù đối với bị cáo Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi, Khánh Hòa), hiện là chồng, về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, là vợ. Bản án là câu hỏi lớn về ranh giới giữa pháp luật và tình yêu, giữa sự trừng phạt và mục tiêu giáo dục trong thực tiễn xét xử.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Viện KSND Tối cao ra thông báo rút kinh nghiệm vụ án Trần Huỳnh Kiệt

Theo bản án sơ thẩm của TAND thị xã Ninh Hòa (cũ), tháng 1/2021, Trần Huỳnh Kiệt quen biết, nảy sinh tình cảm với N.T.K.T.

Từ tháng 3 đến 4/2021, T. nhiều lần đến nhà Kiệt và cả hai quan hệ, dẫn đến T. có thai khi mới 15 tuổi. Đầu năm 2022, T. sinh con đầu lòng, đến giữa năm 2024 sinh con thứ 2.

Tháng 5/2024, Kiệt và T. đến UBND phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa (cũ), nay là phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, để đăng ký kết hôn. Sau đó, công an phát hiện vụ việc và khởi tố Kiệt.

Vợ chồng anh Kiệt, chị T. cùng hai con nhỏ. Ảnh: Hà Anh.

Ở phiên sơ thẩm, đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt Kiệt 3 năm tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi nhưng cho hưởng án treo. Tuy nhiên, tòa không đồng ý, phạt bị cáo Kiệt 3 năm 6 tháng tù.

Sau khi có bản án sơ thẩm, vợ chồng Kiệt cùng làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị cho hưởng án treo.

Ngày 30/7/2025, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên phúc thẩm, áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ là Kiệt đã bồi thường cho vợ, nên tuyên 3 năm tù (giảm 6 tháng so với bản án sơ thẩm) về cùng tội danh.

Ngày 17/9/2025, Viện KSND Tối cao rút hồ sơ vụ án, tiến hành xác minh về điều kiện, hoàn cảnh của Trần Huỳnh Kiệt.

Ngày 19/9/2025, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành văn bản, đề nghị miễn chấp hành hình phạt tù đối với người bị kết án. Sau đó, TAND cùng cấp đã quyết định xét miễn chấp hành hình phạt tù đối với Trần Huỳnh Kiệt.

Từ vụ án trên, Viện KSND Tối cao ra văn bản đề nghị các đơn vị nghiệp vụ, cấp dưới rút kinh nghiệm trong việc áp dụng hình phạt, giải quyết các nội dung kháng cáo.

Theo Viện KSND Tối cao, TAND thị xã Ninh Hòa (cũ) và TAND tỉnh Khánh Hòa áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với Trần Huỳnh Kiệt là chưa phù hợp.

Khi áp dụng hình phạt, tòa án cần xem xét hoàn cảnh gia đình, nhân thân, hậu quả của xã hội khi áp dụng hình phạt đối với bị cáo. Sau khi phạm tội, bị cáo Kiệt cùng bị hại đã sống chung ổn định, đăng ký kết hôn, có 2 con chung.

Đồng thời, bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai nhận, có thành tích trong thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự. Gia đình bị cáo đặc biệt khó khăn, phải ở nhà thuê mà chủ nhà không lấy tiền thuê do khó khăn; bị cáo là lao động chính nuôi vợ cùng các con.

Từ vụ án Trần Huỳnh Kiệt: Hình phạt không chỉ trừng phạt, phải hướng đến cải tạo và giáo dục

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, theo quy định của Bộ luật Hình sự, người nào đã từ đủ 18 tuổi mà quan hệ tình dục hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, dù tự nguyện, vẫn bị xử lý hình sự về tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Theo ông Cường, trong vụ việc này, với kết quả điều tra, truy tố và xét xử, việc tòa án kết tội bị cáo là có căn cứ, tuy nhiên mức án 3 năm tù là chưa phù hợp, chưa đánh giá đầy đủ tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo và các tình tiết giảm nhẹ.

“Việc quyết định hình phạt cần căn cứ vào hai yếu tố chính là hành vi và nhân thân. Việc xử phạt 3 năm tù ở cả hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm là có phần cứng nhắc, chưa thể hiện được sự khoan hồng, nhân đạo của pháp luật,” ông Cường nhận định.

Theo Tiến sĩ Cường, mức hình phạt trên mới chỉ xem xét yếu tố hành vi, chưa đánh giá đúng yếu tố nhân thân và hậu quả xã hội của hành vi phạm tội.

“Quyết định hình phạt cần bảo đảm hài hòa giữa khoan hồng và nghiêm trị. Với những trường hợp hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội, hoặc hậu quả đã được khắc phục, thì không nhất thiết phải áp dụng hình phạt tù,” ông nói.

Trong vụ án này, mặc dù bị cáo đã có hành vi giao cấu với người chưa đủ 16 tuổi, nhưng hành vi xuất phát từ tình cảm, hai người đã kết hôn, sinh con và xây dựng gia đình ổn định. Hoàn cảnh gia đình bị cáo đặc biệt khó khăn, bị cáo là lao động chính, hành vi phạm tội do nhận thức hạn chế, không nhằm mục đích vụ lợi hay xâm hại.

Bởi vậy, theo ông Cường, việc áp dụng hình phạt tù là không cần thiết, làm cho sự việc trở nên nghiêm trọng hơn so với bản chất.

Phân tích thêm về căn cứ pháp lý, Tiến sĩ Cường dẫn Điều 29 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), quy định rằng:

“Người phạm tội có thể được miễn trách nhiệm hình sự nếu do chuyển biến của tình hình mà hành vi phạm tội hoặc người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa.”

Trong vụ việc này, khi cơ quan chức năng phát hiện hành vi giao cấu, người phạm tội và bị hại đã kết hôn, có con chung, gia đình hạnh phúc. Đây được xem là sự chuyển biến tình hình, hành vi không còn nguy hiểm cho xã hội, nên đủ căn cứ để xem xét miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 nêu trên.

“Việc áp dụng hình phạt tù trong trường hợp này là không cần thiết, thậm chí có thể xem là máy móc, hình thức. Chỉ cần áp dụng biện pháp xử lý hành chính và miễn trách nhiệm hình sự là đã đủ răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung,” ông Cường nói.

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường. Ảnh: NVCC.

Ông Cường cũng cho rằng, Viện KSND Tối cao và TAND Tối cao hoàn toàn có thể kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm để hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm, xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo quy định của Điều 29.

Tuy nhiên, trong thực tế, TAND địa phương đã ban hành quyết định miễn chấp hành hình phạt tù đối với bị cáo. Theo Tiến sĩ Cường, đây là biện pháp khắc phục hợp lý, dù đáng lẽ cần được xem xét ngay từ giai đoạn khởi tố, truy tố, xét xử.

Sau khi quyết định miễn chấp hành hình phạt được ban hành, Viện KSND Tối cao cũng đã có văn bản rút kinh nghiệm đối với tòa án và viện kiểm sát địa phương.

“Việc rút kinh nghiệm trong những vụ án như thế này là cần thiết. Bởi bản chất của hình phạt là nhằm cải tạo, giáo dục. Khi hành vi không còn nguy hiểm, hậu quả xã hội không lớn, thì nên áp dụng nguyên tắc nhân đạo, khoan hồng,” Tiến sĩ Đặng Văn Cường nhấn mạnh.

Trong khi đó, luật sư Hoàng Hà (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định, thông báo của Viện KSND Tối cao là bước đi đúng đắn, góp phần chuẩn hóa thực tiễn lượng hình, thúc đẩy việc cá thể hóa hình phạt, cũng như khuyến khích xem xét án treo hoặc miễn chấp hành hình phạt tù khi đủ điều kiện.

“Văn bản rút kinh nghiệm của Viện KSND Tối cao không chỉ giúp bảo đảm việc xét xử khách quan, toàn diện, mà còn tăng cường niềm tin công lý, thông qua kiểm sát công khai và cơ chế sửa sai trong tố tụng hình sự,” luật sư Hà nói.

Ông cho rằng, thông báo này là một hướng dẫn quan trọng, giúp thống nhất nhận thức trong việc cân nhắc yếu tố nhân đạo nhưng vẫn giữ vững ranh giới bảo vệ người dưới 16 tuổi, không xóa tội, chỉ khoan hồng khi đủ điều kiện luật định.

Tham khảo thêm

Bị cáo Thái Khắc Thành được tuyên miễn trách nhiệm hình sự vụ gà lôi trắng

Bị cáo Thái Khắc Thành được tuyên miễn trách nhiệm hình sự vụ gà lôi trắng

Vụ án 'gà lôi trắng': Viện Kiểm sát thay đổi nội dung kháng nghị, đề nghị miễn trách nhiệm hình sự với Thái Khắc Thành

Vụ án 'gà lôi trắng': Viện Kiểm sát thay đổi nội dung kháng nghị, đề nghị miễn trách nhiệm hình sự với Thái Khắc Thành

Dời ngày xét xử phúc thẩm vụ “Gà lôi trắng” sang tháng 10/2025

Dời ngày xét xử phúc thẩm vụ “Gà lôi trắng” sang tháng 10/2025

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” ở Lạng Sơn sau loạt bài điều tra của Dân Việt

Hạt Kiểm lâm Khu vực Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” xảy ra tại thôn Khuổi Toọc, xã Hội Hoan, tỉnh Lạng Sơn theo Điều 232 Bộ luật hình sự. Đây là một trong những địa điểm xảy ra tình trạng phá rừng, san gạt đất lâm nghiệp trái phép đã được Báo Điện tử Dân Việt phản ánh.

Vụ phá rừng tại Lạng Sơn: Sở NNMT nêu rõ các vi phạm, đề nghị xem xét khởi tố hình sự
11

Bạn đọc
Vụ phá rừng tại Lạng Sơn: Sở NNMT nêu rõ các vi phạm, đề nghị xem xét khởi tố hình sự

Từ năm 2025, sổ đỏ mẫu mới đứng tên tối đa bao nhiêu người?

Bạn đọc
Từ năm 2025, sổ đỏ mẫu mới đứng tên tối đa bao nhiêu người?

Nhóm đối tượng lạ mặt bất ngờ lao vào đánh gãy xương hốc mắt người phụ nữ có thể đối mặt với những tội danh nào?

Bạn đọc
Nhóm đối tượng lạ mặt bất ngờ lao vào đánh gãy xương hốc mắt người phụ nữ có thể đối mặt với những tội danh nào?

Xuất hiện tình trạng chặt phá cây ở rừng phòng hộ ngay tại Thủ đô Hà Nội

Bạn đọc
Xuất hiện tình trạng chặt phá cây ở rừng phòng hộ ngay tại Thủ đô Hà Nội

Đọc thêm

HLV Cristiano Roland trao cơ hội cho 'Vua phá lưới' giải U17 quốc gia
Thể thao

HLV Cristiano Roland trao cơ hội cho "Vua phá lưới" giải U17 quốc gia

Thể thao

Tiền đạo Trần Mạnh Quân, người giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết Giải vô địch U17 quốc gia 2025, vừa được triệu tập bổ sung vào đội tuyển U17 Việt Nam.

Trồng lúa ở châu Phi, người Việt Nam đầu tiên xung phong làm chuyên gia nông nghiệp ở Senegal, giáp sa mạc Sahara
Nhà nông

Trồng lúa ở châu Phi, người Việt Nam đầu tiên xung phong làm chuyên gia nông nghiệp ở Senegal, giáp sa mạc Sahara

Nhà nông

Năm 1997, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chọn kỹ sư làm lúa giúp nước bạn Senegal phát triển nông nghiệp, trong đó có trồng lúa. Senegal là một quốc gia ở châu Phi, giáp sa mạc Sahara và anh Vũ Trung Chính đã xung phong đi. Hành lý của anh, ngoài quần áo, thuốc men phòng thân, thì nhiều nhất là thóc giống, hạt bí, mướp, mồng tơi, rau đay, rau muống, su su, đu đủ…

Nghệ sĩ Nhân dân và NSƯT từng đóng tình nhân, 30 năm sau con của họ lại đóng người yêu trên màn ảnh
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân và NSƯT từng đóng tình nhân, 30 năm sau con của họ lại đóng người yêu trên màn ảnh

Văn hóa - Giải trí

Hơn 30 năm sau khi vào vai đôi tình nhân trong "Mẹ chồng tôi", Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực và Nghệ sĩ Ưu tú Chiều Xuân tiếp tục có duyên trong nghệ thuật.

Điểm danh các sân bay chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 12
Kinh tế

Điểm danh các sân bay chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 12

Kinh tế

Cục Hàng không Việt Nam dự báo các sân bay Phú Bài, sân bay Đà Nẵng, sân bay Chu Lai nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 12.

Ông Phạm Thành Kiên giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Ông Phạm Thành Kiên giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM, giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Tạo điều kiện cho phép viên chức tham gia góp vốn, quản lý, điều hành doanh nghiệp
Tin tức

Tạo điều kiện cho phép viên chức tham gia góp vốn, quản lý, điều hành doanh nghiệp

Tin tức

Dự án Luật Viên chức (sửa đổi) bổ sung nhiều quy định mới trong đó mở rộng quyền được ký hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp khác ngoài đơn vị đang làm việc; tham gia góp vốn, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp...

Thủ Thiêm 'thức giấc': Hình hài mới của trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Thủ Thiêm "thức giấc": Hình hài mới của trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Khu vực Thủ Thiêm đang từng bước định hình vài trò trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM, trở thành hạt nhân kết nối các công trình hạ tầng trọng điểm, khu đô thị cao cấp và định hướng phát triển tài chính hiện đại.

Nghẹt thở: Trắng đêm phẫu thuật cứu sống nam sinh bị thanh sắt đâm xuyên qua mặt
Xã hội

Nghẹt thở: Trắng đêm phẫu thuật cứu sống nam sinh bị thanh sắt đâm xuyên qua mặt

Xã hội

Nam sinh 16 tuổi ở Nghệ An trong lúc đi chơi cùng bạn bè bị thanh sắt dài 3m đâm xuyên thấu từ vùng đầu, mặt qua gáy. Cây sắt ghim chặt qua vùng mặt - nơi tập trung nhiều mạch máu và dây thần kinh quan trọng, chỉ cần lệch vài centimet là có thể mất mạng tại chỗ.

Đà Nẵng: Người dân phường Hoà Khánh “mất ăn mất ngủ” vì nhà cửa chìm trong biển nước mỗi khi trời mưa
Bạn đọc

Đà Nẵng: Người dân phường Hoà Khánh “mất ăn mất ngủ” vì nhà cửa chìm trong biển nước mỗi khi trời mưa

Bạn đọc

Hàng chục hộ dân tại tổ 39, kiệt 172 đường Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng, liên tục chịu cảnh ngập úng nghiêm trọng sau mỗi trận mưa, nước tràn vào nhà cao hơn 30cm, ảnh hưởng sinh hoạt, tài sản và khiến người dân lo lắng, kiến nghị chính quyền sớm có giải pháp khắc phục.

Ảnh tư liệu quý về Bến Nhà Rồng: Từng là trụ sở hãng tàu biển Pháp, có thời điểm người dân gọi là hãng Đầu Ngựa
Chuyển động Sài Gòn

Ảnh tư liệu quý về Bến Nhà Rồng: Từng là trụ sở hãng tàu biển Pháp, có thời điểm người dân gọi là hãng Đầu Ngựa

Chuyển động Sài Gòn

Bến Nhà Rồng từng là thương cảng lớn nhất Đông Dương hơn trăm năm trước. Đây cũng là nơi chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc lên tàu ra đi tìm đường cứu nước.

Loại quả giàu kali, hỗ trợ giảm huyết áp, cải thiện trí nhớ, đem làm bánh ngon nhức nách
Gia đình

Loại quả giàu kali, hỗ trợ giảm huyết áp, cải thiện trí nhớ, đem làm bánh ngon nhức nách

Gia đình

Loại quả này có nhiều tác dụng có lợi cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho tim mạch nhờ giàu kali và chất xơ, giúp cung cấp năng lượng nhanh chóng,

Loài rau nghe tên đã thấy ngọt, lá gần giống lá phong, ăn giòn ngọt lại cực dễ trồng, dúi đâu cũng sống
Nhà nông

Loài rau nghe tên đã thấy ngọt, lá gần giống lá phong, ăn giòn ngọt lại cực dễ trồng, dúi đâu cũng sống

Nhà nông

Rau mì chính, loài rau nghe tên đã ngọt thực chất là một loài rau có nguồn gốc từ Mexico, mới được du nhập vào Việt Nam. Ở nhiều nơi, người ta hay trồng rau mì chính ở hàng rào, ven đường vì loại cây này cực dễ sống, lại là một món ăn lạ miệng nên đang được nhiều người ưa chuộng.

Tin bão mới nhất: Trung tâm Khí tượng nói gì về quả 'bom nước' từ bão số 12 Fengshen sắp dội xuống miền Trung?
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Trung tâm Khí tượng nói gì về quả "bom nước" từ bão số 12 Fengshen sắp dội xuống miền Trung?

Nhà nông

Khi đổ bộ đất liền, cấp gió bão số 12 Thần Gió (bão Fensheng) không cao, nhưng lượng mưa gây ra rất khủng khiếp, với lượng mưa có nơi hơn 900mm sẽ gây ra những hiểm họa khó lường. Theo đó, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, từ trưa 22/10 mưa tăng dần, cao điểm mưa là đêm ngày 22/10 đến đêm ngày 23/10.

Tin sáng (22/10): HLV Park Hang-seo sẽ dẫn dắt ĐT Thái Lan?
Thể thao

Tin sáng (22/10): HLV Park Hang-seo sẽ dẫn dắt ĐT Thái Lan?

Thể thao

HLV Park Hang-seo sẽ dẫn dắt ĐT Thái Lan?; Bayern Munich từ bỏ thương vụ Bruno Fernandes; Juventus tìm cách nâng giá bán Khephren Thuram; Man City theo đuổi Alejandro Balde; “Mỹ nhân thể thao đẹp nhất hành tinh” tạo sức hút.

TP.HCM đề xuất Chính phủ đẩy nhanh tuyến đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất – Long Thành
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đề xuất Chính phủ đẩy nhanh tuyến đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất – Long Thành

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM kiến nghị Chính phủ cho phép đẩy nhanh tiến độ tuyến đường sắt đô thị số 2 và tuyến Thủ Thiêm – Long Thành, hình thành trục kết nối hiện đại giữa hai cảng hàng không quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông vùng đô thị trung tâm.

ESG++: “Tấm hộ chiếu xanh” đưa Vinhomes Green Paradise trở thành siêu đô thị đáng sống, đáng tự hào
Nhà đất

ESG++: “Tấm hộ chiếu xanh” đưa Vinhomes Green Paradise trở thành siêu đô thị đáng sống, đáng tự hào

Nhà đất

Không dừng ở “xanh”, ESG++ đặt tái sinh và thích ứng vào trung tâm, biến đô thị thành một cơ thể sống, với thiên nhiên - công nghệ - cộng đồng cùng hòa quyện. Hiện thực hóa triết lý ESG++, Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM) trở thành đô thị đáng sống hàng đầu thế giới, nơi mỗi cư dân đều sở hữu một “tấm hộ chiếu xanh” đầy tự hào.

Đề xuất Hà Nội nghiên cứu đổi giờ đi làm, đi học lệch khung giờ để giảm ùn tắc
Tin tức

Đề xuất Hà Nội nghiên cứu đổi giờ đi làm, đi học lệch khung giờ để giảm ùn tắc

Tin tức

Hà Nội đang nghiên cứu tổ chức cho người dân đi làm, đi học lệch khung giờ - một trong những giải pháp mới nhằm giảm áp lực giao thông giờ cao điểm và cải thiện tình trạng ùn tắc kéo dài của Thủ đô.

Vì sao muỗi lần đầu xuất hiện ở Iceland sau hàng triệu năm?
Xã hội

Vì sao muỗi lần đầu xuất hiện ở Iceland sau hàng triệu năm?

Xã hội

Muỗi đã được phát hiện lần đầu tại Iceland, đánh dấu bước ngoặt sinh học mới khi hiện tượng nóng lên toàn cầu khiến đất nước này trở thành môi trường thích hợp cho các loài côn trùng.

Bộ Công an lấy ý kiến Nhân dân việc khen thưởng Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình
Tin tức

Bộ Công an lấy ý kiến Nhân dân việc khen thưởng Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình

Tin tức

Bộ Công an đang lấy ý kiến Nhân dân việc xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” cho Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Tuyên Quang: Lực lượng Kiểm lâm ngày đêm “săn” dụng cụ bẫy bắt chim hoang dã, chim di cư
Bạn đọc

Tuyên Quang: Lực lượng Kiểm lâm ngày đêm “săn” dụng cụ bẫy bắt chim hoang dã, chim di cư

Bạn đọc

Nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi săn, bắt, bẫy các loài chim hoang dã, chim di cư, nhiều cán bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang đã ngày đêm phối hợp với các ban, ngành liên quan thực hiện nhiều biện pháp…

Chủ tịch TP.HCM: 'Tuyệt đối không để xảy ra “điểm nóng” khiếu nại, tố cáo'
Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch TP.HCM: "Tuyệt đối không để xảy ra “điểm nóng” khiếu nại, tố cáo"

Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chỉ đạo triển khai nghiêm, yêu cầu xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp, không để khiếu kiện vượt cấp, hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Tin bão mới nhất: Bão số 12 FENGSENG vẫn giật cấp 12 chỉ cách Đà Nẵng 270km, từ trưa nay Hà Tĩnh - Quảng Ngãi mưa dữ dội
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 12 FENGSENG vẫn giật cấp 12 chỉ cách Đà Nẵng 270km, từ trưa nay Hà Tĩnh - Quảng Ngãi mưa dữ dội

Nhà nông

Tin bão mới nhất, đến 8 giờ sáng nay, bão số 12 (bão FENGSENG) chỉ còn cách Đà Nẵng 270km. Trong 24 giờ tới, bão sẽ áp sát vùng ven biển TP Huế - Quảng Ngãi, gây mưa cực lớn tại loạt tỉnh miền Trung, trọng tâm tại các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Quảng Ngãi, Huế, Đà Nẵng...

Ngoài hưởng lạc, Càn Long còn kiếm tiền giỏi thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Ngoài hưởng lạc, Càn Long còn kiếm tiền giỏi thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Mặc dù tiêu tiền khủng khiếp, nhưng Khang Càn thịnh thế không phải là hư danh. Càn Long vẫn có cách để duy trì sự thịnh vượng đến hết thời gian trị vì của mình.

Những hình ảnh ấn tượng về ký túc xá mới đưa vào sử dụng tại xã biên giới Nghệ An
Nhân ái

Những hình ảnh ấn tượng về ký túc xá mới đưa vào sử dụng tại xã biên giới Nghệ An

Nhân ái

Lễ khánh thành ký túc xá 2 tầng ở xã Mỹ Lý (Nghệ An) đã để lại nhiều ấn tượng với nụ cười rạng rỡ của thầy cô, học sinh, phụ huynh nơi đây. Đây là công trình do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Báo NTNN/Dân Việt kêu gọi xây dựng tặng học sinh xã biên giới ở Nghệ An nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Vì Tầm Vóc Việt.

Bão số 12 áp sát, Trung Bộ 'oằn mình' trước đợt mưa lịch sử 900mm
Video

Bão số 12 áp sát, Trung Bộ "oằn mình" trước đợt mưa lịch sử 900mm

Video

Bão số 12 chỉ còn cách Đà Nẵng khoảng 270km. Dù bão dự kiến suy yếu khi vào đất liền, hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh sẽ gây gió giật cấp 8-9 trên đất liền ven biển Quảng Trị - Đà Nẵng.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 22/10: Phải lưu trữ dữ liệu giao dịch trong 10 năm chống rửa tiền
Thị trường

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 22/10: Phải lưu trữ dữ liệu giao dịch trong 10 năm chống rửa tiền

Thị trường

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 22/10: Theo đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước), theo quy định mới, các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa tại Việt Nam phải lưu trữ dữ liệu giao dịch và thông tin khách hàng trên máy chủ đặt trong nước tối thiểu 10 năm để phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà thanh lịch, kín đáo trong hôn lễ với Tổng giám đốc tập đoàn Sơn Hải
Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Đỗ Thị Hà thanh lịch, kín đáo trong hôn lễ với Tổng giám đốc tập đoàn Sơn Hải

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Đỗ Thị Hà chọn áo dài cưới ren trắng nhẹ nhàng, thanh tao cho thời khắc lên xe hoa với doanh nhân Nguyễn Viết Vương - Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải.

Tôm Việt, ngành xuất khẩu tỷ USD trước thách thức phòng vệ gia tăng
Kinh tế

Tôm Việt, ngành xuất khẩu tỷ USD trước thách thức phòng vệ gia tăng

Kinh tế

Là sản phẩm xuất khẩu có giá trị cao, luôn chiếm tỷ lệ từ 50-55% tổng kim ngạch các mặt hàng thuỷ sản Việt Nam, các sản phẩm tôm của Việt Nam luôn được nhiều thị trường đón nhận nhưng cũng từ đó ngành này gặp không ít thách thức.

Khu đất “tam giác vàng” ở trung tâm TP.HCM sắp thành công viên, tượng đài tưởng niệm người mất vì Covid-19
Chuyển động Sài Gòn

Khu đất “tam giác vàng” ở trung tâm TP.HCM sắp thành công viên, tượng đài tưởng niệm người mất vì Covid-19

Chuyển động Sài Gòn

Từng là nơi ở của gia đình Chú Hỏa – “vua nhà đất” Sài Gòn xưa, khu đất “tam giác vàng” Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng (quận 10 cũ) rộng hơn 3,7 ha nay bị bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng. Khu đất “tam giác vàng” này sẽ được chuyển đổi thành công viên và tượng đài tưởng niệm người mất vì Covid-19, mở ra một không gian xanh mới, đánh dấu nỗ lực hồi sinh đô thị TP.HCM sau nhiều năm lãng phí.

Giá vàng hôm nay trong nước đắt hơn thế giới 22 triệu/lượng, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng thừa nhận nguy cơ thao túng giá
Kinh tế

Giá vàng hôm nay trong nước đắt hơn thế giới 22 triệu/lượng, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng thừa nhận nguy cơ thao túng giá

Kinh tế

Giá vàng hôm nay trong nước vẫn tăng sốc 1,5 triệu đồng/lượng, leo lên mức kỷ lục 159 triệu đồng/lượng, vượt xa giá thế giới tới hơn 22 triệu đồng/lượng. Trước diễn biến của giá vàng thời gian qua, trong báo cáo gửi Quốc hội, lần đầu tiên Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng thừa nhận không loại trừ khả năng một số doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng biến động của thị trường để đầu cơ, thao túng giá nhằm trục lợi bất chính…

Tin đọc nhiều

1

Giá vàng hôm nay "có một không hai": Vay ngân hàng mua 10 lượng vàng, nhà đầu tư lãi bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 'có một không hai': Vay ngân hàng mua 10 lượng vàng, nhà đầu tư lãi bao nhiêu?

2

Philippines, Indonesia có tuyên bố mới về lúa gạo, Việt Nam lập tức chuyển hướng thị trường

Philippines, Indonesia có tuyên bố mới về lúa gạo, Việt Nam lập tức chuyển hướng thị trường

3

Cuba trồng lúa, năng suất lúa tăng từ dự án hợp tác lúa gạo Việt Nam-Cuba, thêm chặng đường mới

Cuba trồng lúa, năng suất lúa tăng từ dự án hợp tác lúa gạo Việt Nam-Cuba, thêm chặng đường mới

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (21/10) tăng 4 triệu đồng/lượng, chợ đen bùng nổ: Cảnh báo điều "tử huyệt" khi đổ xô mua vàng

Giá vàng hôm nay mới nhất (21/10) tăng 4 triệu đồng/lượng, chợ đen bùng nổ: Cảnh báo điều 'tử huyệt' khi đổ xô mua vàng

5

Tin mới nhất từ Đà Nẵng, chính quyền yêu cầu dân dự trữ lương thực ít nhất 3 ngày ứng phó bão số 12-bão FENGSHEN

Tin mới nhất từ Đà Nẵng, chính quyền yêu cầu dân dự trữ lương thực ít nhất 3 ngày ứng phó bão số 12-bão FENGSHEN