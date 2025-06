Vụ Công ty C.P. Việt Nam bị "tố" bán thịt lợn bệnh: Chuyên gia chỉ cách nhận biết thịt lợn sạch

Mới đây, ông L.Q.N. (40 tuổi, ngụ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) tố cáo trên mạng xã hội một số sai phạm nghiêm trọng của lãnh đạo Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, xảy ra tại cửa hàng C.P Fresh Shop Mỹ Xuyên.

“Hàng ngày, cửa hàng thường xuyên trà trộn heo bệnh, gà bệnh, có mảnh heo lên mùi hôi thối đưa về Fresh Shop chỉ đạo nhân viên bán ra thị trường tại Sóc Trăng”, ông N. nêu trên tài khoản mạng xã hội.

Hình ảnh heo có dấu hiệu bệnh được chụp tại lò mổ ở Hậu Giang (Ảnh từ Facebook: J.L).

Trước những thông tin gây lo ngại xoay quanh các sản phẩm thịt heo của C.P. Việt Nam, một số cửa hàng thực phẩm, đơn vị sử dụng sản phẩm của C.P. Việt Nam làm nguyên liệu chế biến đã thông báo tạm ngừng kinh doanh các sản phẩm của thương hiệu này. Một số cửa hàng khác lên tiếng trấn an người tiêu dùng về nguồn nguyên liệu kinh doanh.

Bên cạnh đó, nhiều người dân mua thịt cũng tỏ ra băn khoăn không thể nhận biết được thịt lợn sạch hay bẩn. Dấu hiệu nào nhận biết để người dân an tâm lựa chọn?

Sau khi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đề nghị phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin người dân tố Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam (Công ty C.P.) bán heo bệnh ra thị trường, ngành chức năng tỉnh Hậu Giang đã tổ chức đoàn kiểm tra lò mổ heo tại xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Huỳnh Xây

Liên quan đến vấn đề này, ngày 4/6, trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Chuyên gia Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, khi nhìn thịt lợn tại các quầy hàng, người mua chỉ có thể nhận định nó có tươi hay không, còn bản chất sạch hay không rất khó để biết.

Sở dĩ, ông Thịnh nêu lý do như vậy bởi để nhận biết thịt lợn có thật sự sạch hay không thì phải xem xét từ chuỗi cung ứng thịt. Nếu chuỗi cung ứng được tổ chức chặt chẽ tất cả các khâu thì sẽ có thịt lợn sạch, còn nếu chuỗi cung ứng tạp nham, ví dụ thịt từ lợn chết thì không phân biệt được.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cho hay, một trong những dấu hiệu quan trọng cần biết khi mua thịt heo là độ đàn hồi, thớ thịt đàn hồi nhanh và có màu đỏ hồng chứng tỏ thịt tươi. Ảnh minh hoạ: Dân Việt

“Một trong những dấu hiệu quan trọng cần biết khi mua thịt heo là độ đàn hồi, cách này bạn dùng ngón tay ấn vào thịt rồi buông ra để kiểm tra, thớ thịt đàn hồi nhanh và có màu đỏ hồng chứng tỏ thịt tươi, còn thớ thịt nhão và da dày thì đó là lợn nái, nếu có lớp mỡ vàng là lợn bị bệnh. Nếu chạm tay vào bề mặt thịt lợn có chất tạo nạc sẽ thấy thịt không có độ đàn hồi do bị ứ nước bên trong. Khi thái thịt thành các miếng, thịt mềm nhũn, không đứng được, có nước rỉ ra. Thịt lợn tươi ngon và an toàn sẽ chắc thịt, khi thái không có nước rỉ ra”, ông Thịnh chia sẻ.

Ngoài ra, theo ông Thịnh, miếng thịt lợn tươi ngon sẽ có màu đỏ nhạt hoặc màu hồng tươi, khi cắt, miếng thịt sẽ thấy mềm mại, phần mỡ heo có màu sáng. Ngược lại, thịt heo ôi có màu sắc nhợt nhạt. Khi sờ vào miếng thịt sẽ thấy nhớt, phần tủy bị tróc ra khỏi thành ống, màu sắc tối hoặc ngả nâu. Thịt lợn nuôi bằng chất tạo nạc sẽ có màu sẫm hơn thịt heo sạch thông thường, thịt có những đốm đỏ xuất hiện trên da.

“Thịt tươi sẽ có mùi đặc trưng. Nếu có mùi hôi khó chịu và tanh cho thấy miếng thịt không tươi, thậm chí bị ôi hoặc thịt lợn có chất tạo nạc. Ngoài ra, thịt lợn tươi ngon thường có lớp bì dày, mỡ dày khoảng 1,5-2 cm và phần thịt nạc dính chặt với nhau.

Đối với thịt lợn bị ôi, người bán hàng thường tẩm ướp hàn the, muối diêm... để đánh lừa cảm quan người tiêu dùng là thịt vẫn còn tươi. Do đó, khi mua thịt người tiêu dùng cần lưu ý miếng thịt có tẩm hàn the rất tươi, cầm thấy cứng nhưng khô, thớ thịt săn, không dính. Khi cắt sâu vào bên trong, thịt khá nhũn, chảy dịch, có mùi”, ông Thịnh lưu ý.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản đề nghị Bộ Công an vào cuộc xác minh thông tin Công ty C.P. Việt Nam bị "tố" bán thịt lợn bệnh



Ngày 4/6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn đề nghị Bộ Công an điều tra và xử lý thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc tố cáo Công ty cổ phần chăn nuôi C.P bán thịt lợn bệnh.



Sau khi có thông tin vụ việc, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo cơ quan chuyên môn về thú y, phối hợp lực lượng chức năng tại địa phương kiểm tra các thông tin mà phương tiện truyền thông đã nêu, kết quả như sau:



UBND tỉnh Sóc Trăng, đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Y tế, Sở Công Thương, Công an tỉnh, các cơ quan liên quan và địa phương tổ chức kiểm tra đột xuất theo nội dung phản ánh.



Đoàn kiểm tra tại cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật tại (Địa điểm kinh doanh số 12, Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam – Chi nhánh tại Cần Thơ), địa chỉ: Số 45, đường Triệu Nương, ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.



Kết quả: Thời điểm kiểm tra chưa Đoàn chưa phát hiện kinh doanh các sản phẩm lợn, gà bị bệnh có mùi hôi thối; các sản phẩm hết hạn sử dụng như thông tin đã nêu.



Tuy nhiên, cơ sở vi phạm khi Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn sử dụng; chưa xuất trình Giấy đăng ký kinh doanh; Giấy xác nhận tập huấn an toàn thực phẩm.



Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng cũng đã có Công văn số 1784/SNNMT-CCCNTY ngày 30/5/2025 về việc phối hợp kiểm tra thông tin phản ánh của người dân; đề nghị tỉnh Hậu Giang chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với tỉnh Sóc Trăng kiểm tra, xác minh thông tin và hình ảnh liên quan đến tình hình dịch bệnh tại Hậu Giang.



Để kịp thời trấn an người tiêu dùng, đồng thời ngăn ngừa ảnh hưởng tiêu cực đến chuỗi sản xuất, cung ứng thịt gia súc, gia cầm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ thông tin lan truyền trên mạng xã hội và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm (nếu có).