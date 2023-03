Vụ mẹ kế đánh con chồng bằng roi tre: Khởi tố vụ án

Liên quan vụ mẹ kế đánh con chồng bằng roi tre, ngày 7/3, theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố vụ án "Hành hạ người khác".

Theo kết quả giám định, bé trai bị mẹ kế đánh là L.M.T, học sinh lớp 1 Trường tiểu học 2 Lợi An (xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời) có tỷ lệ thương tật 4%.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có văn bản gửi các ngành chức năng giải quyết dứt điểm, không để vụ việc phát sinh, đảm bảo an toàn cho trẻ trong thời gian xử lý vụ việc; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Như đã đưa tin, ngày 22/2, thầy cô Trường Tiểu học Lợi An 2 thấy bé trai có nhiều biểu hiện khác thường nên kiểm tra và phát hiện hơn 20 vết bầm tím trên người. Nhà trường đã báo chính quyền địa phương về vụ việc.

Hình ảnh vết bầm khi mẹ kế đánh con chồng bằng roi tre. Ảnh: CTV.

Qua xác minh bước đầu cho thấy, trước đó, bé T lấy trộm 20.000 đồng của cha chị H.M.N (ngụ ấp Cái Bát, xã Lợi An). Biết được, chị này tức giận nên dùng roi bằng nhánh tre đánh vào tay, lưng, mông và chân của con chồng. Công an xã Lợi An lập biên bản vụ việc và đưa bé trai bị đánh đi giám định thương tích.

Theo chính quyền xã Lợi An, cha của bé trai bị đánh là ngư phủ, thường đi theo ghe biển nên để con ở nhà cho chị N chăm sóc. Vợ chồng chị N có một con chung.

"Bước đầu chị N thừa nhận hành vi đánh con chồng, tuy nhiên chị này cho biết đó chỉ là hành động tức giận nhất thời. Chị N cũng đã làm cam kết không tái phạm. Hiện tinh thần của bé trai ổn định, đi học bình thường", ông Chương cho biết thêm.

Để kịp thời triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em, UBND huyện Trần Văn Thời đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Phòng Giáo dục - Đào tạo, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND xã Lợi An triển khai ngay các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ đối với cháu T theo quy định.

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập đoàn đến thăm hỏi, động viên tinh thần cháu T để tiếp tục đi học và đưa cháu đi khám tổng quát các vết thương.

Hiện, vụ mẹ kế đánh con chồng bằng roi tre đang được Công an huyện Trần Văn Thời điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.