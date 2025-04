TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt Quang Linh Vlogs và Hằng du mục; tin mới phiên xử vụ Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát

Bắt Quang Linh Vlogs và Hằng du mục trong vụ án “Chị em rọt”

Chiều 4/4, tại Họp báo công tác công an quý I năm 2025, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng Bộ Công an thông tin, vào ngày hôm trước, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” tại Công ty Asia Life và Công ty Chị em rọt.

Công an cũng khởi tố 5 bị can về tội danh trên. Số này gồm Nguyễn Phong, Chủ tịch Công ty Asia Life; Lê Tuấn Linh, Giám đốc và Lê Thành Công.

Đáng chú ý, Phạm Quang Linh tức Quang Linh Vlogs và Nguyễn Thái Hằng tức Hằng du mục, cũng bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án này.



Quang Linh Vlogs bị khởi tố.

Phạm Quang Linh, còn gọi là Quang Linh Vlogs, sinh năm 1998, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt, chỗ ở hiện nay tại quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội. Nguyễn Thị Thái Hằng, còn gọi là Hằng du mục; sinh năm 1995, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt, chỗ ở hiện nay tại quận Gò Vấp, TP.HCM.



Hằng du mục bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trước đó, Hằng du mục và Quang Linh Vlogs quảng cáo kẹo rau củ Kera có giá trị chất xơ cao, "1 viên kẹo bằng cả đĩa rau" đã khiến nhiều người cho rằng, quảng cáo này không đúng với thực tế.

Tại buổi gặp mặt với truyền thông hôm 13/3, đại diện lãnh đạo Công ty CER thừa nhận những sai sót không đáng có dẫn đến những thông tin sai lệch, ảnh hưởng tới mọi người.

"Chúng tôi gửi lời xin lỗi chân thành tới quý khách hàng, công chúng. Chúng tôi nhận thức được những vấn đề này đến từ sự non trẻ, thiếu va vấp, ít kinh nghiệm, xem xét đó là bài học quý báu, xương máu trong cuộc sống cũng như hoạt động kinh doanh từ nay về sau", vị đại diện thông tin.

Trả lời câu hỏi của Dân Việt về việc trong quảng cáo có chi tiết “1 viên kẹo tương đương 1 đĩa rau”, có thể thay thế rau hàng ngày hay không, Quang Linh Vlogs cho biết: "Kẹo Kera không thay thế được rau mà được bổ sung dinh dưỡng từ rau. Tôi cũng chưa nói sản phẩm này thay thế được rau trên mạng xã hội”.

Bà Trương Mỹ Lan: "50.000 tỷ đồng là tài sản cá nhân tôi cho SCB mượn"

Sáng 4/4, Tòa án Nhân dân (TAND) Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan (69 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và các đồng phạm, xoay quanh những sai phạm xảy ra tại SCB, Vạn Thịnh Phát cùng các tổ chức liên quan.

Trong phiên tranh luận kéo dài hơn 30 phút, bà Trương Mỹ Lan khẳng định rằng khi Công ty An Đông phát hành ba gói trái phiếu, SCB đã sử dụng 61.000 tỷ đồng để tái cơ cấu. Bà Lan lập luận rằng trong số tiền này, hơn 11.000 tỷ đồng có nguồn gốc từ việc phát hành trái phiếu, còn 50.000 tỷ đồng còn lại là tài sản cá nhân mà bà cho ngân hàng mượn.



Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ảnh: X.H.

Dẫn chứng từ kết luận điều tra, bà Lan chỉ ra tại trang 39 có đề cập đến việc 30.800 tỷ đồng thu được từ trái phiếu đã bị trộn lẫn vào các khoản khác, tạo thành dòng tiền hơn 61.000 tỷ đồng. Bà nhấn mạnh rằng cơ quan điều tra đã xác định 11.000 tỷ đồng thuộc nguồn trái phiếu, trong khi 50.000 tỷ đồng còn lại đến từ “các nguồn khác” mà theo bà, chính là tài sản cá nhân của mình.

"Luật sư của SCB đã nhấn mạnh rằng những kết luận điều tra cần được tôn trọng. Vậy thì SCB cũng cần xác nhận chính xác những thông tin đã được ghi nhận trong hồ sơ điều tra và cáo trạng", bà Lan phát biểu tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 8/2018, SCB gặp áp lực lớn từ quá trình thanh tra và giám sát của cơ quan quản lý, dẫn đến khó khăn trong việc cấp tín dụng cho hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Để giải quyết tình trạng này, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Thực hiện chỉ đạo trên, 4 công ty con của Vạn Thịnh Phát gồm: An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra đã phát hành tổng cộng 25 mã trái phiếu không có tài sản đảm bảo, chiếm đoạt hơn 30.800 tỷ đồng từ hơn 35.800 nhà đầu tư. Trong đó, riêng Công ty An Đông đã huy động 24.969 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bà Trương Mỹ Lan tiếp tục đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét toàn diện bối cảnh và bản chất vụ án. Bà khẳng định rằng trước khi bị bắt, SCB vẫn hoạt động bình thường, không rơi vào tình trạng mất thanh khoản hay thua lỗ, đồng thời đang chuẩn bị cho quá trình tái cơ cấu.



Bà Trương Mỹ Lan cùng các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Ảnh: X.H.

"Bản thân tôi không lường trước việc vụ án này sẽ xảy ra. Trước khi tôi bị bắt, SCB không gặp vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau khi tôi bị bắt, mọi chuyện đã diễn biến theo hướng ngoài mong đợi", bà Lan trình bày và yêu cầu SCB cập nhật lại số liệu tại phiên tòa.

Về số tiền 287.000 tỷ đồng, bà Lan lập luận rằng khoản tiền này đã được SCB sử dụng cho các giao dịch nội bộ, không phải phục vụ lợi ích cá nhân của bà. Do đó, bà đề nghị HĐXX xem xét việc cấn trừ số tiền này khỏi phần trách nhiệm bị quy buộc trong tội tham ô tài sản và rửa tiền.

Cháu gái bà Trương Mỹ Lan: Vụ án phức tạp, cốt lõi để SCB tồn tại

Bà cũng bày tỏ sự bức xúc khi SCB không cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu trong giai đoạn 1 của vụ án.

"Tôi đã kiểm tra kỹ toàn bộ giấy tờ, bản án, số liệu mà SCB cung cấp và nhận thấy có nhiều mâu thuẫn giữa các con số được đưa ra với thông tin trong kết luận điều tra", bà Lan khẳng định.

Từ đó, bị cáo đề nghị SCB công khai toàn bộ số liệu tài chính nhằm làm rõ các vấn đề còn tồn đọng, vì điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mức án của bà đối với các tội danh bị truy tố.

Trước những phát biểu trên, chủ tọa phiên tòa khẳng định HĐXX sẽ xem xét toàn bộ chứng cứ, lời khai và quan điểm của luật sư bào chữa một cách cẩn trọng trong quá trình nghị án.

Chiều cùng ngày, phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận.

Kinh hoàng ô tô gây tai nạn làm chết người, bỏ chạy khỏi hiện trường tới khi bánh trước biến dạng

Tối 4/4, lực lượng cảnh sát giao thông, công an Tổ địa bàn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 46 đoạn qua địa phận xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên. Vụ tai nạn làm một người đàn ông (32 tuổi, trú tại xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên) tử vong tại chỗ và một cô gái bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.



Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 46 đoạn qua địa bàn xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An khiến 2 người thương vong.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 19h ngày 4/4, người dân sống bên quốc lộ 46 đoạn qua địa bàn xã Hưng Tây bất ngờ nghe tiếng động lớn. Thời điểm này, người dân phát hiện một chiếc xe ô tô tông liên hoàn hai người đi xe máy.

Sau khi gây tai nạn, chiếc xe ô tô rời khỏi hiện trường hướng về huyện Nam Đàn. Một lốp phía trước của chiếc ô tô đã bị nổ, nhưng tài xế vẫn điều khiển xe tiếp tục di chuyển trên quốc lộ. Chiếc xe ô tô chỉ dừng lại ở thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn khi bánh xe phía trước bị biến dạng.



Tài xế điều khiển chiếc ô tô rời khỏi hiện trường. Tới khi bánh trước biến dạng, không thể di chuyển, tài xế mới dừng lại.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã tạm giữ tài xế và lấy lời khai. Danh tính tài xế ô tô chưa công bố.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Khởi tố 3 vụ án với 30 bị can liên quan Tập đoàn Thuận An, thu giữ 260 tỷ đồng

Trong vụ việc liên quan Tập đoàn Thuận An, cảnh sát khởi tố 3 vụ án với 30 bị can về các hành vi vi phạm đấu thầu hoặc đưa, nhận hối lộ đồng thời thu giữ 260 tỷ đồng.

Thông tin được nêu chiều 4/4 tại Họp báo của Bộ Công an về công tác công an quý I năm 2025.

Tại họp báo, thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an, trả lời câu hỏi về tiến trình điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Theo thượng tá Tùng, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 3 vụ án liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Thuận An, đồng thời khởi tố 30 bị can.



Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng thông tin về vụ án Thuận An.

Đầu tiên là vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An, với 22 bị can. Dự kiến, vụ án này sẽ hoàn tất kết luận điều tra vào đầu quý II năm nay.

Vụ án thứ 2 là vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, với 4 bị can. Thứ 3 là “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk, với 4 người bị khởi tố.

Quá trình điều tra, cảnh sát đã thu giữ được tổng gần 260 tỷ đồng và 140.000 USD.



Một số bị can trong vụ án Thuận An.

Thông tin trước đó cho thấy, giữa tháng 4/2024, Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An, bị Bộ Công an khởi tố về 2 tội danh gồm “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ”.

Một số cán bộ của tỉnh Bắc Giang cùng bị khởi tố cùng vụ án với ông Hưng. Ngay sau đó, Bộ Công an đã có công văn gửi tới nhiều địa phương như Đắk Lắk, Quảng Nam, Phú Yên... yêu cầu cung cấp tài liệu, hồ sơ liên quan đến Tập đoàn Thuận An.

Ngày 22/4, ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Tiếp đến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết về việc đồng ý khởi tố, bắt giam ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, theo đề nghị của VKSND Tối cao.

Như vậy, Bộ Công an đã khởi tố ít nhất 11 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An đồng thời thu giữ 122 tỷ đồng và 130.000 USD tiền mặt liên quan.

Liên quan vụ việc, cựu Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, ông Chẩu Văn Lâm bị Bộ Chính trị kỷ luật hình thức cảnh cáo do vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Xử phạt người đàn ông so sánh nhà Công tử Bạc Liêu với “sở thú”

Chiều 4/4, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với V.M.T (35 tuổi, ngụ huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) về hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín của Khu di tích lịch sử - văn hóa Nhà Công tử Bạc Liêu.



V.M.T làm việc với Công an tỉnh Bạc Liêu và thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Ảnh: Trọng Nguyễn

Trước đó, ngày 21/3, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện tài khoản “Minh Trung” (@minhtrung155) đăng tải thông tin: “Đừng bao giờ ghé nhà công tử Bạc Liêu vì chả có gì thu hút ngoài giá vé cao ngất 45k/1 người”. Kèm một đoạn video clip có nội dung: "Thay vì các bạn đến Công tử Bạc Liêu... đi sở thú sẽ hấp dẫn hơn".

Đoạn video clip sau khi đăng tải đã gây bức xúc trên nền tảng mạng xã hội TikTok và dư luận xã hội.

Cảnh sát sau đó phối hợp Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định chủ tài khoản TikTok nêu trên là V.M.T nên mời làm việc.

Tại cơ quan chức năng, T. đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Với hành vi trên, T. bị xử phạt với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Sử dụng mạng xã hội cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cá nhân, tổ chức”.

Ngoài ra, T. còn được yêu cầu tháo gỡ toàn bộ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội và viết bản cam kết không tái phạm.