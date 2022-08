Vụ thiếu tá công an hy sinh: Khởi tố 2 đối tượng

CQĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Phạm Hồng Qui. Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 14/8, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam hai đối tượng Phạm Hồng Qui (SN 1990) và Ngô Hoàng Thọ (SN 1980), cùng ngụ phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 4/8, nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 2 đối tượng Qui và Thọ trộm tài sản trên xe tải dọc tuyến Quốc lộ N2B, thuộc địa phận xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, thiếu tá Hồ Tấn Dương, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy, Công an huyện Lấp Vò cùng thượng úy Nguyễn Thanh Danh nhanh chóng tổ chức truy bắt đối tượng; đồng thời thông tin nhanh cho công an các địa bàn giáp ranh hỗ trợ truy bắt.

Bị can Ngô Hoàng Thọ. Ảnh: Công an cung cấp

Trong quá trình truy đuổi do 2 đối tượng hung hãn, chống trả quyết liệt dẫn đến tai nạn, làm ngã 2 xe của đối tượng và xe của đồng chí Danh, Dương gây thương tích. Cả 2 đối tượng và 2 đồng chí công an đều bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, thiếu tá Hồ Tấn Dương đã hy sinh trên đường đi cấp cứu.