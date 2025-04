Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 31/3, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Thịnh Lang tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân phát hiện nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách đánh võng có biểu hiện gây rối trật tự công cộng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thịnh Lang đã tiến hành phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình nhanh chóng cử lực lượng để ngăn chặn vụ việc. Hai nhóm thanh thiếu niên trên có độ tuổi từ 15 đến 17 tuổi.

Nhóm thanh, thiếu niên tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Hòa Bình.

Theo cơ quan công an, thông qua mạng xã hội hai nhóm thanh, thiếu niên đã hẹn nhau tại khu vực đê Ngòi Dong (thuộc tổ 14 phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình) để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn. Trong quá trình nói chuyện, Đ.B.L (đối tượng cầm đầu) và B.M.L (đối tượng cầm đầu) xảy ra việc xô xát. Nhóm của Đ.B.L có mang theo 2 con dao dạng dao gọt hoa quả. Nhóm của B.M.L có mang theo 2 dao phóng lợn tự chế.



Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Công an phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình đã tiến hành ngăn chặn kịp thời và triệu tập gần 20 đối tượng liên quan về trụ sở để xác minh làm rõ.

Hai nhóm thanh, thiếu niên gồm: Đ.B.L (SN 2009, học sinh trường THPT Công nghiệp); B.H.Đ (SN 2008, học sinh trường Cao đẳng nghề Sông Đà); N.V.T.D (SN 2008, học sinh trường Cao đẳng kỹ thuật Hòa Bình); T.M.C (SN 2009, học sinh trường THPT Công Nghiệp); N.G.N (SN 2008, lao động tự do) và B.M.L (SN 2008, học sinh lớp trường Trung cấp y tế Hòa Bình); P.A.T (SN 2008, lao động tự do); N.T.S (SN 2009, học sinh trường THPT Kỳ Sơn); N.Đ.T.D (SN 2009, học sinh trường THPT Kỳ Sơn); Đ.V.H (SN 2008, lao động tự do); N.T.T (SN 2008, lao động tự do); N.Đ.D (SN 2008, học sinh trường Trung cấp y tế Hòa Bình); T.Q.Đ (SN 2007, lao động tự do).



Do nhiều đối tượng chưa đủ tuổi vị thành niên, Công an đang phối hợp với chính quyền địa phương để giáo dục, răn đe và phòng ngừa tái diễn hành vi vi phạm.