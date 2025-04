Tối 17/4, mạng xã hội xôn xao bài viết thông tin về một nhóm đối tượng buôn bán ma túy, sử dụng súng AK chống trả lại lực lượng chức năng tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, vào khoảng 20 giờ 30 phút tối 17/4, tại khu vực gần chung cư Dragon Castel (thuộc tổ 10, khu 10, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh), trong quá trình triển khai công tác đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh; Tổ công tác của Công an tỉnh do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 16 bánh ma tuý heroine - theo SKĐS.

Súng quân dụng và xe ô tô cùng đối tượng Bùi Đình Khánh trong vụ vận chuyển trái phép chất ma túy. Nguồn: Báo Quảng Ninh

Thông tin vụ việc từ Báo Quảng Ninh: 2 đối tượng là Nguyễn Hữu Đằng, sinh năm 1967, trú tại khu 4B, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long; Hà Thương Hải, sinh năm 1994, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Trong quá trình truy bắt các đối tượng còn lại, các đối tượng đã sử dụng vũ khí quân dụng tấn công lực lượng công an, khiến một cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bị trúng đạn, hy sinh. Tổ công tác đã thu giữ 2 khẩu súng, 1 lựu đạn.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp các cục nghiệp vụ, công an các địa phương lân cận, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện để truy bắt các đối tượng bỏ trốn. Tới khoảng 4 giờ 30 phút ngày 18/4 đã bắt thêm 2 đối tượng.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo triển khai phương án truy bắt các đối tượng. Nguồn: Báo Quảng Ninh

Ngay trong đêm, vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 17/4, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cùng đoàn công tác của Bộ Công an; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương họp khẩn cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để lên phương án truy bắt các đối tượng còn lẩn trốn, đồng thời chỉ đạo triển khai nhanh chóng các chế độ, chính sách đối với cán bộ chiến sĩ hy sinh và bị thương khi làm nhiệm vụ.

Đối tượng Hà Quang Sơn (trái) và Hoàng Văn Đông (phải) bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh. Nguồn: Báo Quảng Ninh

Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.