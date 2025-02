Vụ tranh chấp bè hàu ở Quảng Ninh: Thấy hàu to béo đến nhận là của mình?

Ngang nhiên xâm phạm tài sản của dân

Hơn 1 tháng nay, bà Nguyễn Thị Ke (người dân ở xóm 8, xã Liên Hòa, TX.Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) cùng nhiều người khác cảm thấy rất bất an, lo sợ vì đang là vụ thu hoạch hàu đại dương mà công nhân cứ ra kéo dây hàu là lại có một nhóm người toàn đàn ông cởi trần, xăm trổ đến ngăn chặn không cho làm.

"Chẳng hiểu từ đâu mà người ta mang 2 - 3 cái tàu chở mấy chục người đến ngang nhiên cắt dây hàu mang đi, họ còn định kéo cả bè hàu cơ. Lúc vừa bão xong tan tác hết cả thì không thấy ai đến nhận, giờ nuôi 4 - 5 tháng, hàu to được thu hoạch rồi thì họ đến nhận trắng trợn như vậy thì ai mà chấp nhận nổi. Chúng tôi rất bức xúc, nhưng cũng không dám động chân động tay vì như thế là vi phạm pháp luật. Mong làm sao cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ vụ việc, như thế bà con mới yên tâm làm ăn được", bà Ke nói.

Bà Nguyễn Thị Ke, người dân ở xóm 8, xã Liên Hòa, TX.Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Anh Vũ Đức Hiệu (trú tại thôn 2, xã Liên Hoà, TX Quảng Yên; Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Thủy sản Liên Hòa 68 quản lý các bè hàu này) cho biết: "Từ năm 2020 đến nay, chúng tôi cùng nhau nuôi trồng hàu, hà ổn định tại khu vực biển Đầm Quả Xoài thuộc địa phận xã Liên Hòa, TX.Quảng Yên, không có bất kỳ tranh chấp với ai. Hai HTX Hùng Quyên và Thủy sản Liên Hòa 68 có tổng cộng 46 bè nuôi hàu đại dương.

Sau bão Yagi, UBND xã Liên Hòa đã xác nhận thiệt hại và vị trí nuôi của HTX Liên Hòa 68 trên địa bàn.

Cơn bão Yagi đã đánh trôi dạt tất cả 46 bè hàu này, ngay sau bão anh em xã viên chia nhau đi tìm kiếm và kéo về được 18 bè đều bị hư hỏng nặng, số còn lại thì bị thất lạc. Sau đó, tôi mua lại HTX Hùng Quyên 5 bè và 3 bè của anh Cường ở Uông Bí. Sau khi sửa chữa chắp vá, HTX Liên Hòa 68 có 15 bè hàu, HTX Hùng Quyên có 2 bè và anh Cường có 1 bè. Tất cả số bè hàu này đều thả tại khu vực mặt nước của HTX Thủy sản Liên Hòa 68".

Anh Vũ Đức Hiệu. trú tại thôn 2, xã Liên Hoà, TX.Quảng Yên, Giám đốc HTX Thủy sản Liên Hòa 68 chia sẻ.

"Chúng tôi sửa chữa bè và nuôi ổn định từ sau bão Yagi đến nay, không có ai tới tranh chấp gì. Thế nhưng từ đầu tháng 1/2025, khi hàu treo dưới bè đến tuổi thu hoạch thì anh Vũ Đình Sỹ, người dân ở xã Tiền An lại cho hàng chục người đến đe doạ, chửi bới, tháo camera trông giữ bè và chờ công nhân sơ hở là cắt hàu mang về. Cao điểm là vào ngày 7/2 vừa qua, họ còn dùng tàu sắt đâm vào các bè hàu làm hư hỏng nhiều phần của bè và cắt hàu mang về", anh Hiệu nói.

Anh Hiệu cũng cho biết: "Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã trình báo đến Công an xã Liên Hòa. Công an xã Liên Hòa yêu cầu ông Vũ Đình Sỹ di chuyển 2 con tàu của ông ta đang neo đậu trái phép ra khỏi khu vực bè hàu, nhưng ông Sỹ không tuân thủ".

Người dân bức xúc

Xác nhận sự việc, anh Cao Văn Chiến, người dân xã Liên Vị, thường xuyên làm nghề đánh cá gần khu vực các bè hàu của 2 HTX cho biết, trước bão Yagi, khu vực này anh Hiệu đã nuôi rất nhiều bè. Sau bão tầm khoảng cuối tháng 9 âm năng ngoái thì anh em họ sửa chữa rồi kéo bè ra đây.

"Họ bỏ rất nhiều tiền của, công sức sửa chữa bè sau bão mới được như thế này. Đến khi thu hoạch thì người ta đến nhận bè của mình là không thể chấp nhận được. Mong cơ quan chức năng sớm làm rõ ràng vụ việc để người dân chúng tôi yên tâm sản xuất", anh Chiến nói.

Người dân nuôi trồng mong các cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ vụ việc để bà con yên tâm nuôi trồng, sản xuất.

Trước đó, trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh hàng chục người đi tàu ngang nhiên cập vào các bè hàu tại xã Liên Hòa (Quảng Yên, Quảng Ninh) để cắt hàu mang đi. Nội dung các clip ghi lại cảnh hai nhóm người, một bên đứng sẵn trên bè được cho là chủ bè hàu với một nhóm người đang cố tình cập tàu vào các bè hàu mang sẵn dao để cắt dây hàu. Những người trên tàu đã tràn xuống bè để cắt các dây hàu và mang lên tàu. Trong khi nhóm người được cho là chủ bè hàu thì chửi bới và cố chặt các dây cột để đẩy tàu ra khỏi bè hàu.

Ông Hoàng Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Liên Hòa cho biết, nội dung phản ánh trong clip là đúng sự thật và không chỉ xảy ra ở mỗi địa bàn xã Liên Hòa. Ban đầu là ở các xã Hà An, Hoàng Tân và giờ thì lan sang Liên Hòa.

Nguyên nhân được cho là do sau bão số 3, nhiều bè hàu ở TX.Quảng Yên bị trôi dạt đi khắp nơi. Một hộ dân ở phường Quảng Yên cũng bị mất bè hàu cho rằng bè hàu đang nuôi tại xã Liên Hòa này là của mình bị trôi và đến đòi. Tuy nhiên, chủ các bè hàu này không đồng ý, yêu cầu hộ dân ở phường Quảng Yên kiện ra tòa để giải quyết. Tuy nhiên, vụ việc chưa được xác minh làm rõ thì những người này đã cho người đến để cắt hàu mang về.

"Vụ việc này đã được Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an TX.Quảng Yên lên chuyên án để điều tra. Chúng tôi ở góc độ địa phương cũng đã chỉ đạo cho Công an xã xuống hiện trường để phối hợp", ông Thanh - Chủ tịch UBND xã Hòa An (TX.Quảng Yên) cho biết.

Được biết ngày 2/12/2024, anh Vũ Đức Hiệu đã được UBND xã Liên Hòa xác nhận có nuôi hàu và bị thiệt hại do bão Yagi là đúng. Hiện nay qua kiểm tra xác nhận anh Hiệu vẫn đang nuôi hàu trên địa bàn xã.