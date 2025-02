Trước đó, chia sẻ với PV Dân Việt, ông Nguyễn Ngọc An vẫn nhớ cảm giác hồi hộp và lo lắng trong lần đầu được thông báo sẽ đóng vai vua Lê Đại Hành cày ruộng. "Tôi vẫn nhớ như in lần đó được gọi tên để khoác long bào cày ruộng, hồi hộp lắm. Đêm trước ngày diễn ra hội tôi trằn trọc và lo lắng. Dù đã được tập duyệt nhiều lần trước đó, bản thân tôi cũng không lạ lẫm với con trâu, cái cày, thế nhưng tâm trạng bồn chồn là điều không thể tránh khỏi.Đến nay, khi đã trải qua nhiều lần đóng vai vua Lê Đại Hành, khoác long bào, đi cày trước đông đảo người dân Hà Nam, bản thân tôi đã thấy tự tin hơn nhiều", ông An nói.