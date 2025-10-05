Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Chủ nhật, ngày 05/10/2025 11:17 GMT+7

Vùng gạo nếp ngon nức tiếng, có đặc sản cốm Tú Lệ tan hoang sau lũ

Chủ nhật, ngày 05/10/2025 11:17 GMT+7
Ngày thường, dòng Nậm Lùng hiền hòa chảy qua cánh đồng, cung cấp nước để cho những cây lúa trĩu bông, tạo nên thương hiệu nếp Tú Lệ nức tiếng cùng đặc sản cốm được khách du lịch ưa chuộng mua làm quà mỗi khi dừng chân. Nhưng trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 10 vừa qua, dòng suối ấy trở nên hung hãn, phá huỷ mọi thứ trên đường đi.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10, trận mưa lũ vừa qua đã để lại những vết thương nặng nề trên mảnh đất Tú Lệ, tỉnh Lào Cai. Nhiều nhà cửa bị đổ sập, nhiều tuyến đường bị chia cắt, tài sản của người dân bị cuốn trôi theo dòng nước đục ngầu.

Đứng bên dòng suối Nậm Lùng chảy qua trung tâm xã Tú Lệ vẫn đang cuồn cuộn chảy, anh Hoàng Văn Tấn chưa hết bàng hoàng khi nhìn về phía đống đổ nát từng là tổ ấm của mình.

Ngôi nhà 3 tầng kiên cố, trị giá hơn 3 tỷ đồng mà cả gia đình anh chắt chiu xây dựng mới hoàn thành được 3 năm nay giờ chỉ còn là một khối bê tông xiêu vẹo, một phần đã bị dòng nước nuốt chửng. Gia đình anh Tấn trắng tay chỉ sau một đêm mưa lũ.

Mưa lũ do hoàn lưu cơn bão số 10 gây thiệt hại nặng nề cho xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai. Ảnh: PV. 
Anh Tấn kể lại, trận mưa lớn bắt đầu từ trưa ngày 29/9, đến gần 2 giờ sáng hôm sau, dòng nước lũ hung hãn bất ngờ thay đổi dòng chảy, tấn công trực diện vào ngôi nhà. Chỉ trong ít phút ngắn ngủi, tầng một của ngôi nhà đã bị đánh sập, khiến toàn bộ cấu trúc đổ nghiêng xuống suối. Toàn bộ tài sản, hàng hóa kinh doanh, vật dụng sinh hoạt đều bị cuốn trôi hoặc vùi lấp.

Cánh đồng lúa Tú Lệ đã bị thiệt hại nặng nề do nước lũ. Ảnh: PV.
"Dòng nước chảy xiết và mạnh chưa từng thấy. Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi vội hô hoán cả nhà 7 người chỉ kịp thoát thân, chạy lên nhà người thân ở nơi cao hơn. Tài sản mất hết, quần áo cũng không kịp lấy, gạo còn không có mà ăn", anh Tấn nghẹn ngào kể lại.

Hiện tại, cả gia đình anh Tấn đang phải đi thuê nhà để ở tạm. Giữa cảnh trắng tay, niềm mong mỏi lớn nhất của anh Tấn lúc này là nhận được sự hỗ trợ từ Nhà nước để có thể chuyển đến nơi an toàn và có thêm kinh phí để dựng lại mái nhà, sớm ổn định cuộc sống.

Cơn lũ không chỉ cướp đi nhà cửa, mà còn khiến nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn xã gần như tê liệt hoàn toàn, gây ra tình trạng chia cắt và cô lập nhiều khu vực dân cư.

Ngôi nhà của anh Tấn mới đưa vào sử dụng 3 năm, nay cũng đã bị đổ nghiêng xuống dòng suối Nậm Lùng. Ảnh: PV.
Tuyến Quốc lộ 32, đoạn chạy qua xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai đã phải gánh chịu những tổn thất nặng nề khi có tới 50 điểm sạt lở lớn nhỏ. Nhiều điểm ta luy dương sạt xuống với khối lượng đất đá lên tới 1.500m3, tràn lấp hoàn toàn mặt đường và rãnh thoát nước. Nghiêm trọng hơn, một số đoạn kè ta luy bị sụt, lún sâu tới 30 - 40m; có những vết nứt rộng cả mét.

Đặc biệt, tại khu vực đèo Khau Phạ, một đoạn đường dài 20m đã bị sạt lở ta luy âm, làm mất hoàn toàn nền và mặt đường, tạo ra một vực sâu nguy hiểm, cắt đứt hoàn toàn giao thông. Ngoài ra, hàng loạt công trình giao thông nội bộ khác cũng bị phá hủy.

Quốc lộ 32, đoạn qua đèo Khau Phạ, thuộc địa bàn xã Tú Lệ bị sạt lở ta luy âm, làm mất hoàn toàn hàng chục mét nền và mặt đường. Ảnh: PV.
Cầu treo sắt Bản Côm – Bản Chao bị sập hoàn toàn. Ngầm tràn trên tuyến Pom Ban – Phạ Trên bị cuốn trôi, ngầm tràn tại thôn Lìm Thái bị đất đá vùi lấp, khiến việc đi lại của người dân giữa các thôn bản vô vàn khó khăn. Nhiều công trình công cộng như trường học, điểm du lịch cũng bị bùn đất tràn vào, gây hư hỏng.

Trước tình hình cấp bách, chính quyền xã Tú Lệ đã khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Hơn 200 thành viên gồm lực lượng dân quân, công an, đoàn viên thanh niên và người dân đã được huy động để dọn dẹp đất đá, khơi thông các tuyến đường liên thôn, đồng thời giúp đỡ các hộ dân bị thiệt hại di chuyển tài sản, dựng lại nhà cửa.

Các đơn vị chức năng đang nỗ lực, khẩn trương khắc phục tạm để có thể thông tuyến Quốc lộ 32. Ảnh: PV.
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, nhiều tuyến giao thông trọng yếu đã được giải tỏa chỉ sau vài ngày. Song song với đó, công tác hỗ trợ người dân được đặc biệt quan tâm. Chính quyền xã đã vận động những gia đình an toàn cho các hộ mất nhà ở tạm. 20 hộ dân sinh sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao đã được vận động và hỗ trợ di dời đến nơi an toàn. Đồng thời, xã rà soát, cung cấp lương thực, thực phẩm để đảm bảo không người dân nào bị thiếu đói.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Trọng Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai cho biết, trước mắt, xã tập trung khắc phục cho các hộ dân bị thiệt hại và những công trình hạ tầng thiết yếu. Đối với đoạn sạt lở trên Quốc lộ 32, xã đã phối hợp chặt chẽ với Công ty Quản lý đường bộ 1, huy động lực lượng phân luồng và bảo vệ hiện trường để đơn vị chức năng tập trung thông tuyến nhanh nhất có thể.

Người dân tranh thủ thu gom những gì còn sót lại sau cơn lũ. Ảnh: PV.
Bên cạnh đó, xã cũng xây dựng phương án và đề xuất các chương trình, dự án đầu tư công để xây dựng bờ kè chống lũ, hệ thống thoát nước tại các thôn, bản. Thực hiện rà soát, sửa chữa lại hệ thống thông tin cảnh báo, bảo đảm kịp thời truyền đạt đến người dân trong mọi tình huống thời tiết, giúp chủ động phòng tránh lụt bão.

"Với địa hình phức tạp, độ dốc lớn, thường xuyên xảy ra mưa lũ, chúng tôi rất mong muốn các cấp quan tâm, hỗ trợ kinh phí để xây dựng các công trình kiên cố như bờ kè, cống ngầm, giúp địa phương chủ động phòng chống lũ lụt. Điều này không chỉ giúp bảo vệ an toàn cho người dân mà còn giữ được diện tích sản xuất nông nghiệp, ổn định sinh kế lâu dài cho bà con", Chủ tịch UBND xã Tú Lệ chia sẻ.

Người dân xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai hỗ trợ nhau di dời tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: PV.

Theo thống kê sơ bộ, toàn xã Tú Lệ có 1 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 2 nhà bị phá hủy trên 70%, 2 nhà khác hư hỏng nặng và 25 hộ dân có nhà bị ngập lụt hoặc hư hại một phần. Hệ thống giao thông tê liệt.

