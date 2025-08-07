Xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp thu hút các nhà đầu tư.

Ngày 1/7/2025, xã Lương Bằng (tỉnh Hưng Yên) được thành lập trên cơ sở hợp nhất thị trấn Lương Bằng, các xã Chính Nghĩa, Phạm Ngũ Lão, Diên Hồng (thuộc huyện Kim Động cũ).

Đây là bước ngoặt quan trọng trong tái cấu trúc hành chính. Trên nền tảng tiếp nhận quản lý các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN), xã Lương Bằng đang chủ động đón sóng đầu tư. Xã Lương Bằng xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp thu hút các nhà đầu tư.

Những ngày cuối tháng 7, trên công trường hạ tầng CCN Kim Động, cái nắng nóng gay gắt không làm giảm đi nhịp hối hả; chạy đua với thời gian thi công hạ tầng kỹ thuật, nhà xưởng để các doanh nghiệp lắp đặt thiết bị, máy móc, đi vào sản xuất, kinh doanh.

Ông Đinh Bá Thế, Phó Trưởng ban quản lý dự án CCN Kim Động cho biết: CCN Kim Động có quy mô 75 ha. Nhờ sự chủ động, tích cực hỗ trợ của huyện Kim Động (cũ) và xã Lương Bằng (mới), từ thời điểm ngày 1/7 các hoạt động của doanh nghiệp không bị gián đoạn.

Xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên có lợi thế phát triển công nghiệp, dịch vụ nhờ hệ thống giao thông kết nối đồng bộ.

Hiện nay, CCN Kim Động đã tiếp nhận một số dự án, trong đó có 2 nhà đầu tư Hàn Quốc là Texon và Seojin System với tổng vốn đăng ký 500 triệu USD. Đây là tiền đề tốt để CCN Kim Động và xã Lương Bằng thu hút các dự án lớn, công nghệ hiện đại trong thời gian tới. Xã Lương Bằng hiện có 1 KCN và 5 CCN.

Bên cạnh CCN Lương Bằng đã lấp đầy dự án với các doanh nghiệp như: Công ty TNHH Taeyang Việt Nam (Nhà máy Hưng Yên), Công ty Cổ phần Thuận Đức... thì KCN DDK và các CCN còn lại đều cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, thi công hạ tầng kỹ thuật và bước đầu tiếp nhận các dự án.



Cụm công nghiệp Kim Động ở xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên đang dần hoàn thiện việc thi công hạ tầng kỹ thuật.

Trong đó, CCN Phạm Ngũ Lão - Nghĩa Dân đã thu hút 44 dự án, tỉ lệ lấp đầy đất công nghiệp trên 67%; CCN Kim Động, Chính Nghĩa đã thu hút 43 nhà đầu tư thứ cấp với các dự án phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, sản xuất dây cáp điện, điện tử...

Xã Lương Bằng có lợi thế phát triển công nghiệp, dịch vụ nhờ hệ thống giao thông kết nối đồng bộ. Ông Đoàn Ngọc Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Bằng thông tin: Quyết tâm không để gián đoạn công tác phục vụ người dân, doanh nghiệp và thực hiện phương châm “Mở rộng cửa đón nhà đầu tư”, 1 tháng qua, xã Lương Bằng đã chủ động tuyên truyền, vận động Nhân dân tạo thuận lợi trong giải phóng mặt bằng và đồng hành cùng các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng các KCN, CCN để có mặt bằng sạch, sẵn sàng tiếp nhận các dự án.

Cụm công nghiệp Kim Động đang dần hoàn thiện việc thi công hạ tầng kỹ thuật.Ngoài lợi thế về giao thông kết nối vùng đồng bộ và hạ tầng KCN, CCN sẵn có, xã Lương Bằng còn có nguồn nhân lực khá dồi dào với quy mô dân số trên 34,9 nghìn người, tỉ lệ người trong độ tuổi lao động qua đào tạo nghề khá cao.

Hiện, xã đang bám sát quy hoạch tỉnh, chương trình phát triển đô thị của tỉnh để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư Dự án Nhà ở xã hội, quy mô 13ha; Dự án khu nhà ở thương mại kết hợp trung tâm thương mại, quy mô 12ha; Chợ đầu mối nông sản và thực phẩm Kim Hưng rộng 80ha... cùng các hạ tầng xã hội như trường học, cơ sở y tế đồng bộ để phục vụ tốt nhất cho người lao động đến làm việc trong các KCN, CCN trên địa bàn.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lương Bằng cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Lương Bằng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định mục tiêu thu ngân sách của xã trong cả nhiệm kỳ đạt 1.000 tỷ đồng; đến năm 2030 xã Lương Bằng cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Cải cách hành chính được coi là khâu đột phá để xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên rộng cửa đón nhà đầu tư.

Để đạt được mục tiêu này, xã tập trung thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư, trong đó ưu tiên tiếp nhận những dự án có công nghệ sản xuất hiện đại, thân thiện với môi trường và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực và sẵn sàng gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, qua đó giúp các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững.

Cùng với tư duy đổi mới và khát vọng phát triển, xã Lương Bằng đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới.

Theo: Báo Hưng