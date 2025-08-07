Chủ đề nóng

Thứ năm, ngày 07/08/2025 06:15 GMT+7

Xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên (mới), tiếng là nông thôn mà trông như thành phố với 1 khu công nghiệp, 5 cụm công nghiệp

Lệ Thu Thứ năm, ngày 07/08/2025 06:15 GMT+7
Xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên (sau sáp nhập 2 tỉnh Hưng Yên, Thái Bình cũ) có lợi thế kết nối với sân bay, cảng biển, cửa khẩu quốc tế khu vực phía Bắc bởi có Quốc lộ 39A và tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình chạy qua.
Xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp thu hút các nhà đầu tư.

Thái Bình là quê nội, Hưng Yên là quê ngoại của bảng nhãn Lê Quý Đôn, vùng đất giao thoa về hôn nhân, huyết thống

Ngày 1/7/2025, xã Lương Bằng (tỉnh Hưng Yên) được thành lập trên cơ sở hợp nhất thị trấn Lương Bằng, các xã Chính Nghĩa, Phạm Ngũ Lão, Diên Hồng (thuộc huyện Kim Động cũ).

Đây là bước ngoặt quan trọng trong tái cấu trúc hành chính. Trên nền tảng tiếp nhận quản lý các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN), xã Lương Bằng đang chủ động đón sóng đầu tư. Xã Lương Bằng xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp thu hút các nhà đầu tư.

Những ngày cuối tháng 7, trên công trường hạ tầng CCN Kim Động, cái nắng nóng gay gắt không làm giảm đi nhịp hối hả; chạy đua với thời gian thi công hạ tầng kỹ thuật, nhà xưởng để các doanh nghiệp lắp đặt thiết bị, máy móc, đi vào sản xuất, kinh doanh.

Ông Đinh Bá Thế, Phó Trưởng ban quản lý dự án CCN Kim Động cho biết: CCN Kim Động có quy mô 75 ha. Nhờ sự chủ động, tích cực hỗ trợ của huyện Kim Động (cũ) và xã Lương Bằng (mới), từ thời điểm ngày 1/7 các hoạt động của doanh nghiệp không bị gián đoạn.

Xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên có lợi thế phát triển công nghiệp, dịch vụ nhờ hệ thống giao thông kết nối đồng bộ.

Nước son tràn về nhuộm đỏ dòng sông, dân An Giang vào mùa bắt cá ngon, tôm bự

Hiện nay, CCN Kim Động đã tiếp nhận một số dự án, trong đó có 2 nhà đầu tư Hàn Quốc là Texon và Seojin System với tổng vốn đăng ký 500 triệu USD. Đây là tiền đề tốt để CCN Kim Động và xã Lương Bằng thu hút các dự án lớn, công nghệ hiện đại trong thời gian tới. Xã Lương Bằng hiện có 1 KCN và 5 CCN.

Bên cạnh CCN Lương Bằng đã lấp đầy dự án với các doanh nghiệp như: Công ty TNHH Taeyang Việt Nam (Nhà máy Hưng Yên), Công ty Cổ phần Thuận Đức... thì KCN DDK và các CCN còn lại đều cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, thi công hạ tầng kỹ thuật và bước đầu tiếp nhận các dự án.

Cụm công nghiệp Kim Động ở xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên đang dần hoàn thiện việc thi công hạ tầng kỹ thuật.

Xã Trảng Bom, xã nông thôn mới của tỉnh Đồng Nai (mới) định hướng xây dựng một đô thị xanh, 5 năm nữa lên phường

Trong đó, CCN Phạm Ngũ Lão - Nghĩa Dân đã thu hút 44 dự án, tỉ lệ lấp đầy đất công nghiệp trên 67%; CCN Kim Động, Chính Nghĩa đã thu hút 43 nhà đầu tư thứ cấp với các dự án phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, sản xuất dây cáp điện, điện tử...

Xã Lương Bằng có lợi thế phát triển công nghiệp, dịch vụ nhờ hệ thống giao thông kết nối đồng bộ. Ông Đoàn Ngọc Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Bằng thông tin: Quyết tâm không để gián đoạn công tác phục vụ người dân, doanh nghiệp và thực hiện phương châm “Mở rộng cửa đón nhà đầu tư”, 1 tháng qua, xã Lương Bằng đã chủ động tuyên truyền, vận động Nhân dân tạo thuận lợi trong giải phóng mặt bằng và đồng hành cùng các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng các KCN, CCN để có mặt bằng sạch, sẵn sàng tiếp nhận các dự án.

Cụm công nghiệp Kim Động đang dần hoàn thiện việc thi công hạ tầng kỹ thuật.Ngoài lợi thế về giao thông kết nối vùng đồng bộ và hạ tầng KCN, CCN sẵn có, xã Lương Bằng còn có nguồn nhân lực khá dồi dào với quy mô dân số trên 34,9 nghìn người, tỉ lệ người trong độ tuổi lao động qua đào tạo nghề khá cao.

TP Cần Thơ đang thực hiện một đề án quan trọng về con tôm nước lợ, sau khi "đón" tỉnh Sóc Trăng về "chung nhà"

Hiện, xã đang bám sát quy hoạch tỉnh, chương trình phát triển đô thị của tỉnh để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư Dự án Nhà ở xã hội, quy mô 13ha; Dự án khu nhà ở thương mại kết hợp trung tâm thương mại, quy mô 12ha; Chợ đầu mối nông sản và thực phẩm Kim Hưng rộng 80ha... cùng các hạ tầng xã hội như trường học, cơ sở y tế đồng bộ để phục vụ tốt nhất cho người lao động đến làm việc trong các KCN, CCN trên địa bàn.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lương Bằng cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Lương Bằng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định mục tiêu thu ngân sách của xã trong cả nhiệm kỳ đạt 1.000 tỷ đồng; đến năm 2030 xã Lương Bằng cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Cải cách hành chính được coi là khâu đột phá để xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên rộng cửa đón nhà đầu tư.

Từ nghị trường bản lĩnh đến sứ mệnh 'siêu đô thị' của Hải Phòng, sau sáp nhập, hợp nhất thành công

Để đạt được mục tiêu này, xã tập trung thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư, trong đó ưu tiên tiếp nhận những dự án có công nghệ sản xuất hiện đại, thân thiện với môi trường và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực và sẵn sàng gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, qua đó giúp các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững.

Cùng với tư duy đổi mới và khát vọng phát triển, xã Lương Bằng đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ sáp nhập, hợp nhất nhiều Viện, Ban quản lý dự án, trường học, giảm 30 đơn vị sự nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự kiến sau sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sẽ giảm 30/80 đơn vị, giảm 37,5%.

Nông dân Tây Ninh đang trồng sầu riêng kiểu lạ đời, "cây không đụng lá, cá không chạm đuôi" mà thu tiền tỷ

Nhà nông
Nông dân Tây Ninh đang trồng sầu riêng kiểu lạ đời, 'cây không đụng lá, cá không chạm đuôi' mà thu tiền tỷ

Đặc sản đãi khách quý ở vùng núi tỉnh Kon Tum (cũ) là con động vật chuyên rình "ăn trộm đồ quốc bảo" này đây

Nhà nông
Đặc sản đãi khách quý ở vùng núi tỉnh Kon Tum (cũ) là con động vật chuyên rình 'ăn trộm đồ quốc bảo' này đây

Con đặc sản rõ hiền lành này, nuôi thành công ở một nơi của Lào Cai, hễ bán cả ao là nắm hàng trăm triệu

Nhà nông
Con đặc sản rõ hiền lành này, nuôi thành công ở một nơi của Lào Cai, hễ bán cả ao là nắm hàng trăm triệu

Đọc thêm

Ăn hải sản theo cách này coi chừng hoại tử, thậm chí mất mạng
Xã hội

Ăn hải sản theo cách này coi chừng hoại tử, thậm chí mất mạng

Xã hội

Theo chuyên gia, hải sản là thực phẩm được nhiều người yêu thích, đặc biệt mỗi dịp đi du lịch biển. Tuy nhiên, việc ăn nhóm thực phẩm này không đúng lại có thể gây hại cho sức khoẻ.

Nghệ sĩ Văn Thuận lo lắng đến mức “mất ăn, mất ngủ” khi được giao thể hiện hình tượng Bác Hồ
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Văn Thuận lo lắng đến mức “mất ăn, mất ngủ” khi được giao thể hiện hình tượng Bác Hồ

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Văn Thuận - người được giao thể hiện hình tượng Bác Hồ trong vở cải lương "Từ Việt Bắc về Hà Nội" đã áp lực tới mức "mất ăn, mất ngủ".

Cháy nhà ở quận Gò Vấp cũ, cảnh sát cắt cửa giải cứu 3 người thoát nạn
Chuyển động Sài Gòn

Cháy nhà ở quận Gò Vấp cũ, cảnh sát cắt cửa giải cứu 3 người thoát nạn

Chuyển động Sài Gòn

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra vào rạng sáng ngày 8/8 tại một căn nhà trên đường Quang Trung, phường Thông Tây Hội, TP.HCM (quận Gò Vấp cũ). Ba người trong gia đình đã thoát nạn an toàn nhờ sử dụng lối thoát hiểm khẩn cấp tại ban công.

Tiêu thụ thép trong nước tăng 10%, giá thép nội có xu hướng giảm
Nhà đất

Tiêu thụ thép trong nước tăng 10%, giá thép nội có xu hướng giảm

Nhà đất

Tiêu thụ thép trong nước tiếp tục tăng trưởng tích cực trong quý 2. Bán hàng thép thành phẩm quý 2 đạt 8,25 triệu tấn, tăng 10% so với quý 1 và tăng gần 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đà Nẵng sẽ chi 740 tỷ đồng xây trường học tại địa bàn các xã biên giới khó khăn
Đại đoàn kết dân tộc

Đà Nẵng sẽ chi 740 tỷ đồng xây trường học tại địa bàn các xã biên giới khó khăn

Đại đoàn kết dân tộc

Đà Nẵng sẽ chi 740 tỷ đồng xây trường học tại địa bàn các xã biên giới khó khăn, trong đó xã Đắc Pring đề xuất thành phố chi 195 tỷ đồng xây trường tại thôn 56A, xã Đắc Pring với tổng diện tích khoảng 4,5 ha.

'Giải mã' bơm tiền vào bất động sản: Ngân hàng nào đang 'cầm trịch'?
Kinh tế

"Giải mã" bơm tiền vào bất động sản: Ngân hàng nào đang "cầm trịch"?

Kinh tế

Dữ liệu của PV Dân Việt cho thấy, 6 tháng đầu năm, dư nợ tín dụng toàn hệ thống tại lĩnh vực bất động sản tăng gần 18,5%, với nhiều ngân hàng tăng trưởng quanh mức 30%. Cá biệt, VIB là nhà băng có mức tăng trưởng đột biến lên tới 78%.

Một điểm chạm 24/7 giúp doanh nghiệp Việt Nam trong bài toán xuất khẩu
Kinh tế

Một điểm chạm 24/7 giúp doanh nghiệp Việt Nam trong bài toán xuất khẩu

Kinh tế

Việc ra đời nền tảng giao dịch thương mại điện tử B2B quốc tế Việt Nam - Hoa Kỳ ngày 8/8 không chỉ là một giải pháp kỹ thuật mà còn là một bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn chủ động của doanh nghiệp Việt trong bối cảnh toàn cầu mới.

Ông Nguyễn Kim Long được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai
Tin tức

Ông Nguyễn Kim Long được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Tin tức

HĐND tỉnh Đồng Nai đã bầu ông Nguyễn Kim Long giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai với số phiếu tuyệt đối, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong bộ máy lãnh đạo tỉnh.

Xuyên đêm tìm kiếm ngư dân ở Đà Nẵng mất tích khi đi câu trên biển
Tin tức

Xuyên đêm tìm kiếm ngư dân ở Đà Nẵng mất tích khi đi câu trên biển

Tin tức

Đồn Biên phòng Tam Thanh, thành phố Đà Nẵng đã triển khai các tổ công tác tổ chức tìm ngư dân Phan Đình Hồng (72 tuổi, khối phố Hòa Thượng, phường Quảng Phú) đi câu bằng thuyền thúng mất tích trên biển.

Nước son tràn về nhuộm đỏ dòng sông, dân An Giang vào mùa bắt cá ngon, tôm bự
Nhà nông

Nước son tràn về nhuộm đỏ dòng sông, dân An Giang vào mùa bắt cá ngon, tôm bự

Nhà nông

Những ngày này, con nước lũ đã về nhuộm đỏ những dòng sông, con kênh trên vùng đất An Giang. Khi đó, dân câu lưới cũng bước vào mùa bắt cá ngon, tôm bự, các loại thủy sản mùa lũ mới với hy vọng mùa cá, tôm bội thu, cuộc sống ấm no.

Paulinho Curua - ngoại binh Brazil cao 1m87 của Thể Công Viettel khiến HLV Popov tấm tắc khen
Thể thao

Paulinho Curua - ngoại binh Brazil cao 1m87 của Thể Công Viettel khiến HLV Popov tấm tắc khen

Thể thao

HLV Velizar Popov vừa lên tiếng khen ngợi tân binh Paulinho Curua mà Thể Công Viettel vừa chiêu mộ trước thềm V.League 2025/26.

Bắt tạm giam nam thanh niên thuê máy ảnh “xịn” ở Đà Nẵng rồi mang ra Hà Nội bán
Pháp luật

Bắt tạm giam nam thanh niên thuê máy ảnh “xịn” ở Đà Nẵng rồi mang ra Hà Nội bán

Pháp luật

Lê Nguyễn Kỳ Vĩ thuê máy ảnh trị giá hàng trăm triệu đồng tại Đà Nẵng để chụp ảnh du lịch rồi mang toàn bộ thiết bị ra Hà Nội bán lấy 40 triệu đồng tiêu xài.

Từ nghị trường bản lĩnh đến sứ mệnh 'siêu đô thị' của Hải Phòng, sau sáp nhập, hợp nhất thành công
Nhà nông

Từ nghị trường bản lĩnh đến sứ mệnh 'siêu đô thị' của Hải Phòng, sau sáp nhập, hợp nhất thành công

Nhà nông

Một 'phép cộng hành chính' chiến lược đang kiến tạo nên một 'siêu đô thị' với quy mô, tiềm lực chưa từng có ở Hải Phòng. Tổng sản phẩm GRDP 6 tháng đầu năm 2025 của TP Hải Phòng đạt gần 210.000 tỷ đồng, tăng 11,2%, không chỉ cao hơn mức bình quân cả nước mà còn "cao hơn nhiều địa phương cả nước".

Nữ idol có 5 triệu người theo dõi hé lộ quá khứ bị bắt cóc
Văn hóa - Giải trí

Nữ idol có 5 triệu người theo dõi hé lộ quá khứ bị bắt cóc

Văn hóa - Giải trí

Sau hơn 15 năm sống dưới thân phận bị đánh cắp, Aurora, một KOL hiện đang sống tại Thái Lan, đã công khai câu chuyện bị bắt cóc thời thơ ấu.

'Tiếng kêu cứu vang lên': Cựu Thủ tướng Ukraine nói về thảm họa ở Kiev
Thế giới

"Tiếng kêu cứu vang lên": Cựu Thủ tướng Ukraine nói về thảm họa ở Kiev

Thế giới

Cựu Thủ tướng Ukraine Nikolai Azarov phát biểu trên YouTube rằng Ukraine đã bị cướp bóc và bán đi gần như toàn bộ chỉ trong vòng 11 năm.

Xã Trảng Bom, xã nông thôn mới của tỉnh Đồng Nai (mới) định hướng xây dựng một đô thị xanh, 5 năm nữa lên phường
Nhà nông

Xã Trảng Bom, xã nông thôn mới của tỉnh Đồng Nai (mới) định hướng xây dựng một đô thị xanh, 5 năm nữa lên phường

Nhà nông

Trong 2 ngày 8 và 9-8, Đảng bộ xã Trảng Bom tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Xã nông thôn mới Trảng Bom được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Trảng Bom và các xã: Quảng Tiến, Sông Trầu, Giang Điền (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cũ). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng (thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng - nông nghiệp).

Dự đoán điểm chuẩn đại học 2025: Các trường Sư phạm 'tiết lộ' có biến động
Xã hội

Dự đoán điểm chuẩn đại học 2025: Các trường Sư phạm "tiết lộ" có biến động

Xã hội

Dự đoán điểm chuẩn đại học 2025, lãnh đạo trường đại học dự đoán điểm chuẩn các ngành Sư phạm năm 2025 có khả năng tăng cao.

Phúc lành vô tận, 3 con giáp được quý nhân sủng ái, cuộc sống sung túc, không lo thiếu tiền trong mùa thu này
Gia đình

Phúc lành vô tận, 3 con giáp được quý nhân sủng ái, cuộc sống sung túc, không lo thiếu tiền trong mùa thu này

Gia đình

Vận số của 3 con giáp này trong mùa thu khởi sắc rực rỡ nhờ được quý nhân hết lòng nâng đỡ, công việc hanh thông, tiền bạc dư dả, tình yêu rực rỡ.

Hà Nội: Vì sao doanh nghiệp xin giữ gần 600m² bán đảo hồ Đống Đa sau khi đã bị thu hồi toàn bộ
Tin tức

Hà Nội: Vì sao doanh nghiệp xin giữ gần 600m² bán đảo hồ Đống Đa sau khi đã bị thu hồi toàn bộ

Tin tức

UBND phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội) vừa có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị sớm trả lời kiến nghị của Công ty Hà Thủy xin tiếp tục quản lý gần 600m² đất tại bán đảo hồ Đống Đa để kinh doanh, dù khu vực này đã có quyết định thu hồi toàn bộ phục vụ dự án cải tạo cảnh quan.

Tên lửa Trường Sơn, UAV cảm tử do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa tham gia nhiệm vụ A80
Ảnh

Tên lửa Trường Sơn, UAV cảm tử do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa tham gia nhiệm vụ A80

Ảnh

Nhiều loại vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa thể hiện sức mạnh cơ động và khả năng sẵn sàng chiến đấu của QĐND Việt Nam sẽ tham gia lực lượng diễu binh, diễu hành.

Lễ Thượng cờ Kỷ niệm 30 năm Việt Nam tham gia ASEAN và 58 năm thành lập Hiệp hội
Ảnh

Lễ Thượng cờ Kỷ niệm 30 năm Việt Nam tham gia ASEAN và 58 năm thành lập Hiệp hội

Ảnh

Sáng nay 8/8, tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ nhân kỷ niệm 30 năm ngày Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (28/7/1995 - 28/7/2025) và 58 năm ngày thành lập ASEAN (8/8/1967 - 8/8/2025).

Tin sáng (8/8): Văn Toàn thành “người thừa” ở Thép xanh Nam Định?
Thể thao

Tin sáng (8/8): Văn Toàn thành “người thừa” ở Thép xanh Nam Định?

Thể thao

Văn Toàn thành “người thừa” ở Thép xanh Nam Định?; Man City ra điều kiện khó về Jack Grealish; Real Madrid theo đuổi Alexis Mac Allister; M.U có thể ký hợp đồng với thủ môn người UAE; Lionel Messi sở hữu phòng ngủ đặc biệt.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết tổng duyệt Chương trình chính luận nghệ thuật “Dưới cờ vinh quang”
Tin tức

Đại tướng Trịnh Văn Quyết tổng duyệt Chương trình chính luận nghệ thuật “Dưới cờ vinh quang”

Tin tức

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Quân ủy Trung ương , Bộ Quốc phòng tổ chức tổng duyệt Chương trình nghệ thuật “Dưới cờ vinh quang”, Đại tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì buổi tổng duyệt.

65 tuổi vẫn khởi nghiệp nông nghiệp, một nông dân Quảng Trị 2 lần được đề cử tỷ phú nông dân
Nhà nông

65 tuổi vẫn khởi nghiệp nông nghiệp, một nông dân Quảng Trị 2 lần được đề cử tỷ phú nông dân

Nhà nông

Ở cái tuổi 65, ông Bế Văn Mai (xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị) vẫn hừng hực tinh thần “khởi nghiệp”, hăng hái đi đầu trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Chính ngọn lửa nhiệt huyết ấy đã giúp ông đứng lên sau những lần thất bại, vấp ngã để rồi 2 lần trở thành tỉ phú nông dân.

Thái Nguyên có thêm tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Tin tức

Thái Nguyên có thêm tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Tin tức

Tại kỳ họp thứ 4 (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên, các đại biểu đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhân kết quả bầu ông Bùi Văn Lương giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thị trường tài sản số hôm nay 8/8: Tăng chóng mặt, Việt Nam sẵn sàng thí điểm thị trường tài sản số trong tháng 8
Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 8/8: Tăng chóng mặt, Việt Nam sẵn sàng thí điểm thị trường tài sản số trong tháng 8

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 8/8 chứng kiến đà tăng rất mạnh. Trong đó, Ethereum ghi nhận vượt mặt Bitcoin cả về khối lượng giao dịch lẫn nhu cầu. Tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết đã báo cáo với Chính phủ, và Chính phủ cũng đã trình lên Bộ Chính trị để xin chủ trương. Nếu quá trình xét duyệt diễn ra thuận lợi, hoạt động thí điểm có thể chính thức bắt đầu ngay trong tháng 8 năm nay.

Nga bắn hạ 240 máy bay không người lái của Ukraine và 8 tên lửa Storm Shadow của Anh
Thế giới

Nga bắn hạ 240 máy bay không người lái của Ukraine và 8 tên lửa Storm Shadow của Anh

Thế giới

Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 7/8 rằng hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 8 tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh sản xuất và 240 máy bay không người lái của Ukraine trong 24 giờ qua.

Giảm nghèo ở Sơn La: Người có uy tín làm 'mềm hóa' chính sách, bà con dân bản nghe ra dễ hiểu
Giảm nghèo nông thôn

Giảm nghèo ở Sơn La: Người có uy tín làm "mềm hóa" chính sách, bà con dân bản nghe ra dễ hiểu

Giảm nghèo nông thôn

“Nhiều bà con dân bản chưa có điều kiện học hành, chưa biết tiếng Kinh, chưa biết nghe thời sự qua báo đài. Nếu chỉ nói nghị quyết này, quyết định kia thì bà con không hiểu được. Mình phải nói cụ thể nội dung nghị quyết, quyết định đó là gì. Chẳng hạn, phát rừng làm nương rẫy, gây cháy rừng, hay vượt biên là trái phép...", ông Tráng Vạ Đế, người có uy tín bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La (trước đây thuộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Giá USD hôm nay 8/8: Giằng co sau 'tin đồn' ứng viên vị trí Chủ tịch Fed
Kinh tế

Giá USD hôm nay 8/8: Giằng co sau "tin đồn" ứng viên vị trí Chủ tịch Fed

Kinh tế

Giá USD hôm nay 8/8 trên thế giới giằng co giữa thông tin xoay quay ứng cử viên hàng đầu để giữ chức chủ tịch ngân hàng trung ương và dữ liệu kinh tế yếu kém.

Tách, hợp thửa đất từ 1/7/2025: Thiếu một trong những điều kiện gì sẽ bị từ chối ngay?
Bạn đọc

Tách, hợp thửa đất từ 1/7/2025: Thiếu một trong những điều kiện gì sẽ bị từ chối ngay?

Bạn đọc

Việc tách, hợp thửa đất chỉ được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện như: đảm bảo diện tích tối thiểu sau khi tách, mục đích sử dụng phù hợp với quy hoạch. Thiếu một trong các điều kiện này, có thể bị từ chối. Đây là những điểm mới trong thủ tục hành chính về đất đai vừa được Bộ NN&MT công bố.

