Chủ nhật, ngày 21/09/2025 07:02 GMT+7

Xã Nam Hòa ở Thái Nguyên, sản xuất nông nghiệp an toàn gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao

Hà Thanh - Kiều Hải - Ngô Huy Chủ nhật, ngày 21/09/2025 07:02 GMT+7
Trong hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Nam Hoà (tỉnh Thái Nguyên) coi nâng cao nhận thức pháp luật, nhất là trong sản xuất nông nghiệp an toàn và bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm. Nhờ các lớp tập huấn, sự đồng hành của chính quyền, các cấp hội, bà con đã thay đổi tư duy rõ rệt, hình thành nền sản xuất sạch, bền vững, góp phần nâng cao đời sống và diện mạo nông thôn.
Chuyển biến từ nhận thức đến hành động về sản xuất nông nghiệp an toàn

Xóm Đồng Chốc (xã Nam Hoà) từng có thời điểm bà con sản xuất manh mún, chưa quan tâm đến kỹ thuật và yếu tố an toàn thực phẩm. Thế nhưng, vài năm trở lại đây, tình hình đã có sự thay đổi tích cực nhờ các lớp tập huấn, tuyên truyền được tổ chức thường xuyên.

Người dân xã Nam Hoà tham gia các lớp tập huấn. Ảnh: Hà Thanh

Ông Tống Văn Bé – Trưởng xóm Đồng Chốc chia sẻ: “Trước kia, bà con cứ trồng rau xong là bán, phun thuốc cũng không có kỹ năng. Từ ngày được tập huấn về mô hình rau củ quả theo hướng sinh học, nhận thức của người dân thay đổi rõ rệt. Rau trồng ra an toàn hơn, bán ra thị trường cũng yên tâm hơn. Không chỉ sản xuất, mà về an ninh trật tự, quan hệ xóm làng cũng đoàn kết, gắn bó hơn”.

Ông Tống Văn Bé – Trưởng xóm Đồng Chốc, xã Nam Hoà cho biết từ ngày được tập huấn về mô hình rau củ quả theo hướng sinh học, nhận thức của người dân trong xóm thay đổi rõ rệt. Ảnh: Ngô Huy

Những lớp tập huấn đã trở thành “cầu nối” đưa kiến thức pháp luật, quy định về sản xuất an toàn, môi trường đến gần hơn với bà con nông dân.

Ngoài việc tập huấn kiến thức về mặt lý thuyết, các Hợp tác xã trên địa bàn xã Nam Hoà còn trực tiếp hướng dẫn bà con thay đổi cách làm nông nghiệp sạch. Trong đó, HTX Dịch vụ Nông nghiệp Nam Hoà là một minh chứng điển hình.

HTX Dịch vụ Nông nghiệp Nam Hoà là một trong những đơn vị tiên phong trong sản xuất nông nghiệp sạch tại xã Nam Hoà. Ảnh: Hà Thanh

Ông Miêu Văn Long – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp Nam Hoà cho biết: “Trước kia, cả vùng này chỉ cấy được một vụ. Từ khi HTX đi vào hoạt động, bà con được tập huấn liên tục về chăm sóc cây trồng, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng. Trước đây phun tràn lan, giờ đã biết dùng thuốc thảo mộc, sinh học. Đến nay, diện tích rau củ quả mở rộng từ 5ha lên hơn 10ha, với các loại chủ lực như dưa chuột, khoai tây, bắp cải, su hào…”.

Theo ông Long, điểm quan trọng là bà con đã ý thức hơn về an toàn thực phẩm, bảo vệ đất và môi trường. Các mô hình sản xuất VietGAP, sản xuất hữu cơ từng bước được triển khai, tạo tiền đề cho nông nghiệp sạch phát triển bền vững.

Khi nông dân làm chủ quy trình, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi

Không chỉ dừng lại ở sản xuất nông nghiệp, nhiều hộ gia đình, cơ sở sản xuất cũng ý thức được tầm quan trọng của vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chị Tống Thị Bảy – chủ cơ sở sản xuất nem thính dân tộc Sán Dìu cho biết: “Sau khi tham gia các buổi tập huấn, tôi hiểu rõ hơn về quy trình an toàn thực phẩm, nhờ đó sản phẩm làm ra an toàn hơn, khách hàng yên tâm hơn. Hiện mỗi tháng cơ sở tiêu thụ khoảng 1.000 hộp nem, tương đương 500kg thịt lợn, tạo việc làm cho 3 lao động với thu nhập 5 – 7 triệu đồng/người/tháng”.

Chị Tống Thị Bảy – chủ cơ sở sản xuất nem thính dân tộc Sán Dìu chia sẻ, sau khi tham gia các buổi tập huấn, chị hiểu rõ hơn về quy trình an toàn thực phẩm, nhờ đó sản phẩm làm ra an toàn hơn. Ảnh: Ngô Huy

Ở một hướng sản xuất khác, bà Hồ Thị Hồng, xóm Mỹ Lập, xã Nam Hoà cũng đã thay đổi cách làm chè sau khi được tham gia các lớp tập huấn về sản xuất nông nghiệp sạch. “Ngày trước cứ thích thì phun, không quan tâm đến thời điểm hay khoảng cách cách ly. Giờ thì phun theo định kỳ, chè an toàn hơn, sâu bọ giảm, năng suất và chất lượng đều tăng”, bà Hồng nói.

Sau khiđược tập huấn, bà con trồng chè ở xã Nam Hoà sản xuất theo hướng an toàn và bảo vệ môi trường. Ảnh: Hà Thanh

Những chuyển biến nhỏ nhưng bền bỉ ấy đang góp phần hình thành nền sản xuất an toàn, hướng tới nông nghiệp sạch, gắn kết giữa kinh tế và bảo vệ môi trường.

Ông Trần Văn Phương – Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Hoà khẳng định: “Chúng tôi thường xuyên tổ chức tập huấn để bà con hiểu rõ hơn về pháp luật, từ đó vận dụng vào sản xuất và đời sống. Trước tiên là các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống nông dân, sau đó là các nội dung về bảo vệ môi trường. Qua đó, nông dân thay đổi tư duy sản xuất, hướng tới VietGAP, tạo ra sản phẩm vừa có giá trị kinh tế, vừa đảm bảo chất lượng, góp phần xây dựng nông thôn mới”.

Ông Trần Văn Phương – Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Hoà. Ảnh: Ngô Huy

Theo ông Phương, việc nâng cao nhận thức pháp luật không chỉ giúp bà con hiểu quyền lợi, nghĩa vụ của mình, mà còn tạo động lực để sản xuất tập trung, hình thành sản phẩm hàng hoá đủ sức cạnh tranh.

Sau khi sáp nhập, xã Nam Hoà hiện có diện tích hơn 6.500ha với 16.000 dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ khá lớn. Đây vừa là tiềm năng, vừa là thách thức trong quá trình phát triển.

Ông Dương Tiến Vững – Quyền Trưởng phòng Kinh tế xã Nam Hoà cho biết: “Đảng bộ xã đã xác định giai đoạn 2025 – 2030, việc xây dựng nông thôn mới phải gắn liền với nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Chúng tôi tập trung tuyên truyền trong sản xuất, an ninh trật tự, đời sống văn hoá. Song song, xã cũng xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng, củng cố trường học, trụ sở, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ lâu dài cho phát triển kinh tế - xã hội”.

Ông Dương Tiến Vững – Quyền Trưởng phòng Kinh tế xã Nam Hoà. Ảnh: Ngô Huy

Theo ông Vững, xã Nam Hoà đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao từ năm 2023. Hiện địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện tiêu chí để phấn đấu đến năm 2029 đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra.

Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy công tác tuyên truyền, tập huấn và phổ biến pháp luật đã trở thành chiếc chìa khoá quan trọng giúp người dân xã Nam Hoà thay đổi tư duy, từ sản xuất manh mún sang sản xuất an toàn, bền vững.

Từ mô hình rau sạch ở Đồng Chốc, diện tích rau củ mở rộng của HTX, đến sản phẩm nem thính hay cách làm chè mới… tất cả đều cho thấy người dân đã làm chủ tri thức, biết vận dụng vào thực tiễn để tạo ra sản phẩm chất lượng, góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập. Đó cũng chính là nền tảng để Nam Hoà tiếp tục tiến bước trên con đường xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu.

