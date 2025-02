Xây dựng 6 tịnh thất trên đất nông nghiệp để lừa đảo gần 100 tỷ đồng: Chính quyền địa phương nói gì?

Trước đó, như Báo Dân Việt đã thông tin, qua công tác nắm tình hình, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, đã phát hiện tại một khu đất rẫy rộng lớn ở xã Ea Khal, huyện Ea H'leo có xây dụng 1 nhà thờ tổ và 6 tịnh thất, phục vụ cho nhiều người dân từ nhiều tỉnh, thành phố đến "ẩn tu".

Qua xác minh, phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, xác định khu đất rẫy trên rộng hơn 6ha có 6 tịnh thất là do Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Nhớ (37 tuổi) cùng trú tại phường Tân An, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) mua, xây dựng các tịnh thất để dẫn dụ người dân về đây tu tập.

Đến ngày 24/2, Công an tỉnh Đắk Lắk, đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với cặp vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Thị Nhớ cùng trú tại TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".