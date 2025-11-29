Chủ đề nóng

Xây dựng văn hoá giao thông cho học viên Học viện An ninh Nhân dân

Phạm Chi Thứ bảy, ngày 29/11/2025 20:45 GMT+7
Bên cạnh những kiến thức về pháp luật, các học viên của trường Học Viện An ninh Nhân dân cũng được trải nghiệm thực tế cũng như bổ sung thêm các lý thuyết về lái xe an toàn.
Ngày 29/11, Ban An toàn giao thông (ATGT) Thành phố Hà Nội phối hợp với Trường Học viện An ninh Nhân dân tổ chức chương trình tuyên truyền về an toàn giao thông cho các học viên đang học tập tại trường.

Buổi tuyên truyền với sự có mặt của hơn 500 học viên Học viện An ninh Nhân Dân.

Tại buổi tuyên truyền, bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - Chánh Văn Phòng Ban ATGT Thành phố Hà Nội thông tin, trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia, Thành ủy Hà Nội, UBND Thành phố Hà Nội, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, các địa phương trong trên địa bàn Thành phố đã tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm trật tự ATGT. Nhờ vậy, tai nạn giao thông trên địa bàn Thủ đô đã giảm liên tục trong nhiều năm.

Tuy nhiên, tình hình trật tự ATGT và tai nạn giao thông vẫn đang diễn biến phức tạp. Tình trạng sinh viên vi phạm các quy định pháp luật về trật tự ATGT như: Điều khiển mô tô, xe gắn máy vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn; chở quá số người quy định; lạng lách, đánh võng; không đội mũ bảo hiểm; thiếu chú ý quan sát; sử dụng điện thoại khi lái xe... vẫn còn diễn ra phổ biến. Do vậy công tác trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng lái xe, bồi đắp văn hoá cho thanh niên là điều cấp bách.

Ban ATGT TP Hà Nội phối hợp với Trường Học viện An ninh Nhân dân tổ chức chương trình tuyên truyền về an toàn giao thông cho các học viên đang học tập tại trường.

Tại buổi tuyên truyền tiến sĩ Khương Kim Tạo, Nguyên phó Chánh Văn Phòng Ban ATGT Quốc gia thông tin tới các học viên Học viện An ninh Nhân dân về những quy định mới của Luật Trật tự - An toàn giao thông đường bộ, các nguyên nhân gây tai nạn giao thông và các giải pháp phòng ngừa, đảm bảo an toàn giao thông…

Song song, các chuyên gia đã cùng các học viên trao đổi, giải đáp những thắc mắc liên quan đến đảm bảo an toàn giao thông, qua các tình huống cụ thể, trực quan nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng về giao thông.

