Xe tải va chạm xe đạp tại Hóc Môn, người đàn ông lớn tuổi tử vong

Khoảng 11 giờ trưa 30/12, một vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe đạp xảy ra tại giao lộ đường Đỗ Văn Dậy - Dương Công Khi (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, xe tải mang biển kiểm soát 50H-612.49 đang di chuyển trên đường Đỗ Văn Dậy, hướng từ huyện Củ Chi về huyện Hóc Môn.

Khi đến giao lộ trên, tài xế rẽ phải vào đường Dương Công Khi thì xảy ra va chạm với xe đạp do một người đàn ông khoảng 65 tuổi điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn trích xuất từ camera

Hậu quả vụ tai nạn khiến người đàn ông chạy xe đạp tử vong tại chỗ. Giao thông qua khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng, lực lượng CSGT phải nhanh chóng phân luồng từ xa để giảm áp lực phương tiện.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hóc Môn đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, đồng thời tiến hành thu thập lời khai từ những người liên quan.

Camera an ninh tại khu vực cho thấy, trước khi tai nạn xảy ra, cả xe tải và xe đạp đều di chuyển cùng chiều. Để làm rõ nguyên nhân, công an đã trích xuất thêm hình ảnh từ các camera an ninh xung quanh giao lộ, đồng thời xác minh danh tính người đàn ông tử vong.

Đến gần 13 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác, các phương tiện liên quan được di dời, giao thông qua khu vực dần trở lại bình thường.