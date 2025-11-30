Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Malaysia trên kênh nào?

Nhận định U17 Việt Nam vs U17 Malaysia

Vị trí dẫn đầu bảng C trước trận “chung kết bảng” giúp cho U17 Việt Nam thoải mái hơn U17 Malaysia khi chỉ cần hòa là đủ. Bên kia chiến tuyến, đối thủ buộc phải giành chiến thắng. Ngoài lợi thế về vị trí trên BXH, đoàn quân của HLV Cristiano Roland còn có ưu thế sân nhà, khán giả nhà nên được tiếp thêm sự tự tin, hưng phấn. Nhìn điều kiện khách quan lẫn chủ quan, U17 Việt Nam đang nắm nhiều lợi thế hơn so với U17 Malaysia.

Tuy nhiên, yếu tố chuyên môn mới có ý nghĩa quyết định đến cục diện của trận đấu này. Nhìn vào hành trình xuyên suốt vừa qua từ những con số thống kê về bàn thắng, bàn thua, U17 Việt Nam ít nhiều gây ấn tượng hơn. Dù vậy, đó không phải là con số quá thuyết phục để khẳng định, đoàn quân của HLV Cristiano Roland có chuyên môn cao hơn. Dù chưa để thủng lưới bàn nào nhưng cần biết rằng, cả 4 “bại tướng” vừa qua của U17 Việt Nam đều không quá xuất sắc trong tổ chức tấn công, nên hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà chưa được thử thách nhiều. Lý do, cả 2 đối thủ vừa qua không thể lên bóng bởi hàng tiền vệ của U17 Việt Nam đã nắm chủ động hoàn toàn tuyến giữa, chia cắt sự liên lạc giữa các tuyến của đối phương.

U17 Việt Nam hướng tới chiến thắng trước U17 Malaysia. Ảnh: VFF.

Tất nhiên, U17 Malaysia sẽ là thách thức rất lớn cho các hậu vệ của chủ nhà. Cho rằng thế là bởi, lối tấn công của đội bóng này khá đa dạng khi kết hợp cả trung lộ lẫn đánh biên khá tốt. Ngoài sự nhịp nhàng trong các pha hãm thành, U17 Malaysia còn sở hữu một số cầu thủ có khả năng bùng nổ cao. Iman Danish là một trong số các gương mặt ấy. Chân sút này đều đặn ghi bàn thắng trong cả 4 trận vừa qua để có 7 bàn. Tốc độ, khả năng chớp thời cơ nhanh, dứt điểm chính xác là những ưu điểm mà Iman Danish đã thể hiện trong 4 trận đấu vừa qua.

Alif Ashraf là ngòi nổ khác hứa hẹn sẽ đem đến nhiều sức ép cho các hậu vệ của U17 Việt Nam. Nói cách khác, hệ thống phòng ngự của U17 Việt Nam cần phải tập trung hết sức, không thể lấy việc giữ sạch lưới trong 4 trận qua để xem thường U17 Malaysia. Bởi sự chủ quan trước đối thủ có hệ thống tấn công sắc sảo, sở hữu những cá nhân có khả năng gây đột biến cao sẽ phải trả giá.

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam vs U17 Malaysia

- U17 Việt Nam: Bá Huấn, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Hoàng Việt, Quý Vương, Minh Thủy, Đại Nhân, Nguyễn Lực, Văn Dương, Anh Hào, Sỹ Bách.

-U17 Malaysia: Hamim, Ezzery, Amirul, Darwis, Nurikhwan, Syaker, Akmal, Taufiquul, Ahmad Yusuf, Iman Danish, Alif Ashraf.

Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Malaysia trên kênh nào?

NHM Việt Nam có thể xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Malaysia diễn ra lúc 19h tối nay trên FPT Play, kênh VFF Channel và kênh youtube của FPT Play.

Theo: Theo Tạp chí Bóng đá Plus