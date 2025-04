Ngôi nhà tạm bợ của bà Mén.



Khi nhắc đến bà Bùi Thị Mén (59 tuổi, ngụ ấp Cả Cát, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, Long An), không chỉ người lớn mà ngay cả trẻ em trong vùng đều quen thuộc với hoàn cảnh khốn khó mà bà đang phải chịu đựng. Dù mang trong mình nhiều căn bệnh, bà Mén vẫn phải lao động vất vả mỗi ngày để kiếm sống.

Sinh ra và lớn lên ở nông thôn vùng sâu, vùng xa cuối nguồn của Long An, cách trung tâm TP. Tân An (Long An) hơn 100km. Nơi đây nhiều gia đình có ruộng canh tác “thẳng cánh cò bay”, còn bà Mén chỉ có mảnh đất nhỏ để dựng nên căn nhà mái lá. Cả một đời lao động vất vả, trải qua bao thăng trầm, nhưng đến nay, bà vẫn trắng tay, với cuộc sống khó khăn vẫn đeo bám.

Căn nhà "trống trước, trống sau" của bà Mén lúc chưa bị cháy. Ảnh: Thiên Long



Bà sống trong căn nhà mái lá rách nát, tạm bợ nằm gần con kênh. Gọi là căn nhà nhưng thực chất nó chỉ như một cái chòi nhỏ mỗi ngày lại xuống cấp thêm, đến mức vách tường đã mục nát, không còn gì nguyên vẹn.

Ngày nắng, ngôi nhà còn có thể làm nơi trú tạm thời, nhưng khi mùa mưa bão đến, bà Mén buộc phải tìm chỗ tránh bão. Những lúc đó, người phụ nữ đơn thân này chỉ có thể lấy tấm bạt nhựa che tạm một góc nhà, làm nơi ngủ qua đêm, để tránh gió, mưa bão.

Cảnh nghèo lại gặp thêm hoạn nạn do căn nhà lá bị lửa thiêu rụi khi bà Mén đang đi làm thuê xa nhà. Ảnh: Thiên Long

Mặc dù sức khỏe lại yếu, bà mang trong mình nhiều căn bệnh, từ bệnh tim, thoái hóa cột sống, đến đau dạ dày lâu năm, khiến bà già trước tuổi rất nhiều.

Hoàn cảnh hiện tại là thế, nếu không đi làm lấy tiền đâu sinh sống. Cứ như thế, hàng ngày, từ sáng sớm, bà Mén rời nhà đi làm thuê kiếm được đồng tiền dành dụm mua vài viên thuốc uống.

Công việc của bà là cắt lúa, nhổ cỏ, bón phân, cắt lục bình trên kênh rạch…làm thuê cho những người cùng ấp. Mỗi ngày làm công từ sáng sớm đến tối mịt mà được trả công 100.000 đồng, còn mùa khô gần như thất nghiệp, đến gạo còn không đủ ăn.

Hoàn cảnh khó khăn cùng cực của bà Mén khiến nhiều người xót thương. Ảnh: Thiên Long

“Biết rằng mình bệnh tật, sức khỏe ngày càng yếu đi, nhưng tôi vẫn phải làm thuê để kiếm sống. Ngày nào không làm tiền đâu mua gạo, nước tương, nước mắm và sinh hoạt đủ thứ”, bà Mén nói.

Bà có 3 người con, 2 đứa con gái có chồng xa đều nghèo, con trai làm thuê tận miền Đông vài năm mới về một lần, còn chồng bệnh tật đã mất từ nhiều năm trước đó.

Tuy nhiên, nỗi khổ của bà Mén không dừng lại ở đó. Vào trưa ngày 7/2/2025, trong lúc ra kênh cắt lục bình, bà không ngờ ngọn lửa còn sót lại từ bếp nấu củi ở nhà đã cháy lan lên vách, thiêu rụi toàn bộ căn nhà lá, cùng bàn ghế – những tài sản duy nhất bà tích cóp được trong suốt 20 năm lao động vất vả. Tất cả giấy tờ tùy thân, hồ sơ điều trị bệnh, sổ hộ nghèo… của bà cũng bị cháy thành tro.

Không còn nơi nương tựa, bà Mén đành phải lấy tấm bạt che tạm trên mảnh đất trống để làm nơi ở. Bà trải chiếc chiếu cũ mục nát dưới nền đất, làm chỗ sinh hoạt và ngủ nghỉ khiến không ít người dân trong ấp không khỏi xót xa.

Chia sẻ về hoàn cảnh của bà Mén, ông Nguyễn Văn Tâm - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lợi cho biết, bà Mén là hộ nghèo của xã. Gia đình chỉ có duy nhất ngôi lá nhỏ vừa bị cháy, đời sống đã rất khó khăn, giờ lại càng khổ thêm.

“Mùa mưa sắp đến, chính quyền đang phối hợp vận động cất tạm căn nhà cho bà, song đây là địa phương vùng sâu, người dân chẳng khá là bao nên vận động không được nhiều. Mong rằng, qua Báo NTNN/Dân Việt bà Mén sẽ nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm để vượt qua giai đoạn khó khăn này”, ông Tâm cho biết.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Bà Bùi Thị Mén (59 tuổi, ngụ ấp Cả Cát, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, Long An)

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.

Vui lòng ghi rõ: [tên người ủng hộ] Ủng hộ MS 7425

Số tiền bạn đọc ủng hộ sẽ được chuyển khoản đến gia đình ông Luyện từ ngày 1/5/2025 đến 15/5/2025